Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Σημερινή, ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου σκιαγραφεί τη στρατηγική και τις πολιτικές θέσεις του κόμματος ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, θέτοντας ως βασικό στόχο την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής του παρουσίας και τη διεκδίκηση πιο ενεργού, ακόμη και ρυθμιστικού ρόλου στις πολιτικές εξελίξεις.

Ο κ. Χρίστου αναδεικνύει το μεταναστευτικό ως μείζον ζήτημα, προτείνοντας τη λήψη αυστηρότερων μέτρων. Παράλληλα, δηλώνει ανοικτός σε πολιτικές συνεργασίες, θέτοντας ωστόσο «κόκκινες γραμμές» σε ζητήματα όπως το Κυπριακό, η μετανάστευση και ιδεολογικά θέματα, επισημαίνοντας ότι στόχος του κόμματος είναι η προοπτική εξουσίας και όχι ευκαιριακές συγκλίσεις.

Απαντώντας σε επικρίσεις, απορρίπτει κατηγορηματικά ισχυρισμούς περί διασυνδέσεων με τον υπόκοσμο και περί σχέσεων εξάρτησης με το Προεδρικό, τονίζοντας ότι το ΕΛΑΜ λειτουργεί με βάση αρχές και όχι πρόσωπα, στηρίζοντας ή ασκώντας κριτική κατά περίπτωση.

Σε ιδεολογικό επίπεδο, υπογραμμίζει ότι το ΕΛΑΜ αποτελεί «δεξιό, πατριωτικό και συντηρητικό κόμμα», απορρίπτοντας τις ταμπέλες περί «αντισυστημικότητας» ως επικοινωνιακές, ενώ τονίζει ότι η εκλογική του άνοδος αντανακλά συνειδητή επιλογή των πολιτών.

Τέλος, απαντά στα σενάρια ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, για τη συζήτηση για αποχώρηση των Βρετανικών Βάσεων αλλά και τις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία.

Κύριε Χρίστου, ποιος είναι ο ρεαλιστικός στόχος που θέτει το ΕΛΑΜ για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές;

Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος και δεν είναι άλλος από τη σημαντική αύξηση των ποσοστών και του αριθμού ψήφων μας σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Ρεαλιστικά, στοχεύουμε στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής μας παρουσίας με περισσότερες έδρες στη Βουλή, ώστε να μπορούμε να επηρεάζουμε ουσιαστικά τις πολιτικές εξελίξεις.

Θέλουμε και είμαστε έτοιμοι ν’ αποτελέσουμε μια ισχυρή πατριωτική φωνή μέσα στο Κοινοβούλιο, που δεν θα μπορεί κανείς να αγνοεί. Μια παρουσία με ευθύνη, σοβαρότητα και ξεκάθαρες θέσεις, που θα είναι σε θέση ν’ ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κυπριακού λαού.

Παράλληλα, επιδιώκουμε να έχουμε ρυθμιστικό ρόλο στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της χώρας, προωθώντας πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, της οικονομίας και της εθνικής ασφάλειας. Η ενίσχυση του ΕΛΑΜ δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο για ν’ αποκτήσει φωνή ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που σήμερα νιώθει ότι δεν εκπροσωπείται επαρκώς. Ισχυρό ΕΛΑΜ, σημαίνει ισχυρή Κύπρος

Έχετε ασκήσει έντονη κριτική για την παράνομη μετανάστευση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτείνετε, που δεν εφαρμόζονται ήδη;

Έχουμε προτείνει εδώ και χρόνια την ενίσχυση της φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων, καθώς και της γραμμής αντιπαράταξης, ως βασική προϋπόθεση για τον περιορισμό των παράνομων ροών.

Σε επίπεδο Βουλής, το ΕΛΑΜ έχει καταθέσει και πετύχει την ψήφιση συγκεκριμένων προτάσεων. Στις 13 Ιουλίου 2023 ψηφίστηκε η πρότασή μας για τους λεγόμενους «ασυνόδευτους ανηλίκους», ώστε όσοι αρνούνται να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση ηλικίας, να θεωρούνται ενήλικες. Στις 12 Δεκεμβρίου 2024 εγκρίθηκε πρότασή μας για την πάταξη των κυκλωμάτων των δικηγόρων που εκμεταλλεύονται το μεταναστευτικό μέσω καταχρηστικών πρακτικών.

Παράλληλα, προωθήθηκε η αφαίρεση καθεστώτος ασύλου από άτομα που διαπράττουν αδικήματα, θέση που το ΕΛΑΜ είχε καταθέσει ήδη από το 2022, το οποίο έφερε η Κυβέρνηση με νομοσχέδιο. Από τον Απρίλιο του 2024 εφαρμόζεται επίσης το πάγωμα εξέτασης αιτήσεων ασύλου για Σύρους.

Η τέταρτη πρόταση που έχουμε καταθέσει είναι η μείωση των προθεσμιών για προσφυγή στις περιπτώσεις απόρριψης της αίτησης ασύλου. Δηλαδή για πρόσωπα που υπάρχει αρνητική απόφαση και οδηγούνται προς απέλαση.

Αναγνωρίζουμε ότι έχουν γίνει κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, πολλά εκ των οποίων βασίζονται σε θέσεις που το ΕΛΑΜ έθεσε εγκαίρως. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο. Γι’ αυτό επιμένουμε στη δημιουργία κλειστών δομών σε μη κατοικημένες περιοχές και στην απέλαση όσων εισήλθαν παράνομα στη χώρα.

Παρά τη μείωση των ροών, τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι το μεταναστευτικό εξακολουθεί ν’ αποτελεί μείζον ζήτημα για την κυπριακή κοινωνία.

Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται συνεργασία εθνικιστικών κομμάτων με δυνάμεις του κεντροδεξιού χώρου για σχηματισμό κυβερνήσεων. Στην Κύπρο, θα συνεργαζόσασταν με τον ΔΗΣΥ ή το ΔΗΚΟ για συμμετοχή στην εξουσία ή υπάρχουν «κόκκινες γραμμές» που καθιστούν μια τέτοια προοπτική ανέφικτη;

Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε συμμερίζεται τις βασικές θέσεις και αρχές του ΕΛΑΜ.

Υπάρχουν, ωστόσο, σαφείς «κόκκινες γραμμές», κυρίως στο Κυπριακό, στο μεταναστευτικό και σε ζητήματα ιδεολογικού προσανατολισμού της κοινωνίας, όπως η λεγόμενη «woke agenda», καθώς και η ενίσχυση της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας. Σε αυτά τα θέματα δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις.

Στρατηγικός μας στόχος είναι να καταστούμε κόμμα εξουσίας. Οι συνεργασίες που ενδεχομένως θα προκύψουν, θα καθοριστούν από την πολιτική ατζέντα και όχι από ευκαιριακές συμφωνίες.

Για εμάς, η συνεργασία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο για την εφαρμογή πολιτικών που εξυπηρετούν το εθνικό συμφέρον και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Πώς απαντάτε στις κατηγορίες που διατύπωσε πρόσφατα ο Πρόεδρος του κόμματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ότι το ΕΛΑΜ συνδέεται με πρόσωπα του υποκόσμου;

Πρόκειται για αστειότητες και διασπορά ψευδών ειδήσεων, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση. Προκαλούμε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να προχωρήσει άμεσα σε καταγγελία στην Αστυνομία και να καταθέσει τις αποδείξεις που ισχυρίζεται ότι διαθέτει. Διαφορετικά, θα συνεχίσει να εκτίθεται ως ένας κοινός συκοφάντης.

Ιδιαίτερα όταν όλα αυτά εκστομίζονται από κάποιον που κρίθηκε αναξιόπιστος και ανίκανος να επιτελεί τα καθήκοντά του από το Ανώτατο Δικαστήριο με ομόφωνη απόφαση 8-0. Μια απόφαση-καταπέλτης, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνειών για την αξιοπιστία του.

Αν διαβάσει κάποιος το κατηγορητήριο, θα διαπιστώσει εύκολα ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει επανειλημμένα αποδειχθεί ανακόλουθος και αναξιόπιστος. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει με την ίδια εμμονική τακτική, ρίχνοντας λάσπη και στοχοποιώντας πρόσωπα, τα οποία στις πλείστες περιπτώσεις έχουν δικαιωθεί.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι ποτέ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη των όσων λέει, ούτε έχει το πολιτικό θάρρος να ζητήσει μια συγγνώμη όταν διαψεύδεται.

Το ΕΛΑΜ δεν πρόκειται ν’ ακολουθήσει αυτήν την κατρακύλα. Ο κυπριακός λαός γνωρίζει και κρίνει.

Πολιτικοί σας αντίπαλοι κάνουν λόγο για άτυπη συνεννόηση με το Προεδρικό και σας χαρακτηρίζουν «κόμμα του Νίκου Χριστοδουλίδη», επικαλούμενοι και τη στάση σας σε ζητήματα όπως το λεγόμενο VideoGate. Τι απαντάτε;

Το ΕΛΑΜ δεν λειτουργεί ως δεκανίκι κανενός και δεν αποτελεί «κόμμα του Προέδρου». Τοποθετούμαστε με βάση τις θέσεις και τις αρχές μας, και όχι με βάση πρόσωπα.

Όπου συμφωνούμε, στηρίζουμε. Για παράδειγμα, στην εξωτερική πολιτική στηρίξαμε την κάθοδο των ελληνικών φρεγατών, που ήταν και θέση του ΕΛΑΜ στο Εθνικό Συμβούλιο. Στη φορολογική μεταρρύθμιση αναγνωρίσαμε ότι υπάρχουν κάποιες σωστές προτάσεις, οι οποίες όμως χρειάζονται βελτίωση και διεύρυνση των δικαιούχων.

Την ίδια ώρα, ασκούμε έντονη κριτική εκεί όπου διαφωνούμε. Έχουμε τοποθετηθεί ξεκάθαρα σε ζητήματα παιδείας, ζητώντας ακόμη και παραιτήσεις, ενώ διαφοροποιούμαστε ουσιαστικά και στο Κυπριακό, σε αντίθεση με άλλα κόμματα που συγκλίνουν με τον Πρόεδρο.

Επιπλέον, δεν συμμετείχαμε στη διαδικασία της Γενεύης, όπως έπραξαν άλλα κόμματα, ακριβώς γιατί διαφωνούμε με τη συγκεκριμένη προσέγγιση στο εθνικό ζήτημα.

Σε ό,τι αφορά το λεγόμενο «VideoGate», από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και όπου υπάρχουν ευθύνες ν’ αποδοθούν, και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Την ίδια ώρα επισημάναμε ότι η χρονική στιγμή κατά την οποία ένας ανώνυμος λογαριασμός δημοσιοποίησε το βίντεο δεν είναι καθόλου τυχαία και αυτό επίσης πρέπει να διερευνηθεί, καθώς ενδεχομένως υπήρξε προσπάθεια στοχοποίησης της Κύπρου.

Βεβαίως, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Πρόκειται για δύο ξεχωριστά ζητήματα και για εμάς και τα δύο είναι σημαντικά.

Σε θέματα διαφθοράς η στάση του ΕΛΑΜ είναι ξεκάθαρη. Όσοι ευθύνονται, να οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης και να τιμωρούνται. Από κόμματα που μας κατηγορούν για συγκάλυψη, ενώ τα ίδια είναι βουτηγμένα σε σκάνδαλα, το ΕΛΑΜ δεν δέχεται υποδείξεις. Ας κοιτάξουν πρώτα τα του οίκου τους, τα μέλη τους που αναφέρονται σε πορίσματα ερευνητικών επιτροπών και σε καταδικαστικές αποφάσεις.

Στο πολιτικό σκηνικό εμφανίστηκαν σχηματισμοί όπως το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία, που διεκδικούν να παίξουν έναν «αντισυστημικό» ρόλο ως κόμματα διαμαρτυρίας, έναν ρόλο που έπαιζε όλα τα προηγούμενα χρόνια το ΕΛΑΜ. Ποια η σημερινή ιδεολογική σας ταυτότητα και πώς απαντάτε σε αυτούς που σας αποκαλούν πλέον συστημικό κόμμα εξουσίας;

Το τι είναι «σύστημα» και τι δεν είναι, αποτελεί ένα θολό τοπίο. Κατά την άποψή μας, όποιος ισχυρίζεται ότι βρίσκεται εκτός συστήματος, θα πρέπει να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί, γιατί όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές λειτουργούν εντός του πολιτικού και θεσμικού πλαισίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όλα τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο του λαού, ουσιαστικά επιδιώκουν να ενταχθούν και ν’ ασκήσουν εξουσία μέσα από το ίδιο το σύστημα. Επομένως, οι ταμπέλες περί «αντισυστημικότητας» είναι περισσότερο επικοινωνιακές παρά ουσιαστικές.

Για εμάς, σημασία έχει τι πράττεις στη Βουλή. Τι ψηφίζεις, ποιες πολιτικές στηρίζεις και κατά πόσο παραμένεις συνεπής στις θέσεις σου.

Τα αποτελέσματα που καταγράφει το ΕΛΑΜ σε κάθε εκλογική αναμέτρηση αποδεικνύουν ότι η ψήφος προς το κόμμα μας δεν είναι ψήφος διαμαρτυρίας, αλλά συνειδητή επιλογή. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι ψηφίζουν ένα κόμμα με καθαρό προσανατολισμό και συγκεκριμένη ιδεολογία.

Το ΕΛΑΜ είναι ένα δεξιό, πατριωτικό, συντηρητικό και λαϊκό κόμμα, με αιχμή του δόρατος το καλό της Κύπρου και των πολιτών της. Ένα κόμμα που δεν αλλάζει απόψεις ανάλογα με τον ακροατή ή τα συμφέροντα, αλλά παραμένει σταθερό στις αρχές και τις θέσεις του.

Ποια είναι η θέση του ΕΛΑΜ για την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ; Θεωρείτε ότι πρέπει να τεθεί άμεσα ζήτημα αποχώρησης των Βρετανικών Βάσεων από το νησί;

Ναι, είμαστε υπέρ της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ, υπό σαφείς και ξεκάθαρες προϋποθέσεις, έτσι ώστε να μην επηρεάζονται ούτε στο ελάχιστο τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Βεβαίως, η παρουσία της Τουρκίας εντός του ΝΑΤΟ καθιστά το ζήτημα ιδιαίτερα σύνθετο και απαιτεί σοβαρή και προσεκτική διαχείριση.

Σε ό,τι αφορά τις Βρετανικές Βάσεις, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Πρόκειται για ένα αποικιοκρατικό κατάλοιπο, που δεν συνάδει με μια σύγχρονη, ανεξάρτητη και κυρίαρχη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορεί ένα κράτος να θεωρείται πλήρως κυρίαρχο, όταν στο έδαφός του λειτουργούν ξένες στρατιωτικές Βάσεις με ειδικό καθεστώς, εκτός ουσιαστικού ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η διεθνής νομολογία δίνει σαφή προηγούμενα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η υπόθεση του Μαυρικίου, που αναγνωρίστηκε διεθνώς ότι η Βρετανία όφειλε ν’ αποχωρήσει από τις Βάσεις της και να επιστρέψει τον έλεγχο στο κυρίαρχο κράτος. Αυτό το προηγούμενο ενισχύει τη θέση μας ότι και η Κυπριακή Δημοκρατία έχει πλήρες δικαίωμα να απαιτήσει τον τερματισμό του υφιστάμενου καθεστώτος στις Βρετανικές Βάσεις.

Συνεπώς, η θέση μας είναι όπως οι Βρετανικές Βάσεις είτε θα πρέπει να αποχωρήσουν είτε να μετατραπούν σε ευρωπαϊκές Βάσεις, υπό ένα πλαίσιο που θα σέβεται πλήρως την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εντάσσεται στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας.

Πώς αξιολογείτε τη στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας; Συμφωνείτε με τη διεύρυνση των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της Προεδρίας της Κύπρου του Συμβουλίου της ΕΕ;

Η Κύπρος είναι μια χώρα που έχει βιώσει εισβολή και κατοχή για μισό αιώνα. Για εμάς, η υποστήριξη στην Ουκρανία είναι μονόδρομος.

Θεωρούμε σωστή την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς αυτές στοχεύουν τον εισβολέα και στέλνουν σαφές μήνυμα ότι η παραβίαση συνόρων δεν είναι ανεκτή.

Ταυτόχρονα, δεν μπορούμε ν’ αγνοούμε την υποκρισία που χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η ΕΕ δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα προσπαθεί να εντάξει την Τουρκία στην Ευρωάμυνα, παρά τις συνεχείς παραβιάσεις της κυπριακής και ελληνικής κυριαρχίας. Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από καμία κυρίαρχη χώρα.

Επίσης, η Κύπρος, μέσω της Προεδρίας της στο Συμβούλιο της ΕΕ, έχει μοναδική ευκαιρία να επισημάνει αυτές τις ανισότητες και ν’ απαιτήσει ισότιμη μεταχείριση. Η χώρα μας πρέπει να ασκεί πίεση ώστε οι ευρωπαϊκές πολιτικές να σέβονται την κυριαρχία και τα δικαιώματα των μικρότερων κρατών, όχι μόνο των ισχυρών μελών.

Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι οι ίδιες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία θα πρέπει να εφαρμόζονται και έναντι της Τουρκίας, εφόσον συνεχίζονται οι παραβιάσεις σε βάρος κράτους-μέλους της ΕΕ.