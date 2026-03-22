Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εργάζεται από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του για την ενότητα και την ομοψυχία, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για επανέναρξη των συνομιλιών εντός του συμφωνημένου πλαισίου και με την ενεργότερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε, την Κυριακή, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλη Δαμιανού σε πανηγυρικό λόγο στο Εθνικό και Θρησκευτικό Μνημόσυνο του Δήμου Στροβόλου για τις Εθνικές Επετείους 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου, που έγινε στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα.

Ο κ. Δαμιανού είπε ότι οι εθνικές επέτειοι μας υπενθυμίζουν ότι η ενότητα, η ομοψυχία και η προσήλωση στις αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας είναι προϋποθέσεις για την επιτυχία κάθε συλλογικού στόχου.

Πρόσθεσε ότι σταθερή επιδίωξή μας παραμένει μια λύση του Κυπριακού βιώσιμη και λειτουργική, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

«Μια λύση που θα διασφαλίζει την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία για όλους τους νόμιμους κατοίκους της πατρίδας μας –Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμένιους και Λατίνους– χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις και χωρίς επεμβατικά δικαιώματα», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «το χρέος και η υποχρέωσή μας απέναντι στους ήρωες του 1821 και του 1955 είναι σαφές: να διαφυλάξουμε την ιστορική μας ταυτότητα, να μεταλαμπαδεύσουμε τα ιδανικά τους στις επόμενες γενιές και να συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τον αγώνα για δικαίωση».

Ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι οι δύο επέτειοι, 25η Μαρτίου 1821 και 1η Απριλίου 1955, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τους διαχρονικούς αγώνες του έθνους μας για ελευθερία και δημοκρατία, από τις οποίες, σε μια πατρίδα ημικατεχόμενη και υπό τη συνεχή απειλή του νέο-οθωμανισμού της Τουρκίας, έχουμε χρέος να αντλούμε τα σωστά διδάγματα.

Ανέφερε ότι η ιστορική πορεία του τόπου μας δεν υπήρξε ανέφελη και πρόσθεσε ότι «το διπλό έγκλημα του πραξικοπήματος και της εισβολής του 1974 άφησαν βαθιά τραύματα στον τόπο μας, με τη συνεχιζόμενη κατοχή του 37% των εδαφών της πατρίδας μας να υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα εκείνης της περιόδου».

Παρά τις δυσκολίες, ο Κυπριακός Ελληνισμός δεν λησμονεί και δεν παραιτείται, υπογράμμισε.

Είπε ακόμη ότι ο αγώνας και η θυσία των ηρώων δεν ήταν μάταιοι καθώς «οδήγησαν στην ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας κι έθεσαν τα θεμέλια της κρατικής μας υπόστασης».

Οι εθνικές επέτειοι που τιμούμε σήμερα δεν αποτελούν απλώς αναδρομή στο παρελθόν, αλλά αποτελούν πηγή έμπνευσης για το παρόν και το μέλλον, κατέληξε.



Διαβάστε επίσης: ΚΕ για Νίτσα Χατζηγεωργίου: Δίπλα στις μεγάλες μορφές ήρωες των αγώνων μας





Πηγή: ΚΥΠΕ