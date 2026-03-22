Οι καιροί που διανύουμε δεν επιτρέπουν ούτε εφησυχασμό ούτε λήθη, ανέφερε την Κυριακή το πρωί ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, προσθέτοντας πως "η αδυσώπητη κρισιμότητα των περιστάσεων μάς επιβάλλει να στεκόμαστε ενωμένοι, με σοβαρότητα, εθνική συνείδηση και καθαρό προσανατολισμό".

"Να αξιοποιούμε τις νέες δυνατότητες που διαγράφονται στον εθνικό μας ορίζοντα. Να θωρακίζουμε την πατρίδα μας απέναντι σε κινδύνους, απειλές και προκλήσεις. Να εργαζόμαστε αδιάκοπα για τον ύψιστο εθνικό μας στόχο, την απελευθέρωση της μαρτυρικής μας πατρίδας, η αποτίναξη του τουρκικού ζυγού", είπε ο κ. Λετυμπιώτης σε επιμνημόσυνο λόγο του στο μνημόσυνο της αγωνίστριας του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ '55-'59, Νίτσας Χατζηγεωργίου, και των μελών του Σωματείου ΕΝΑΔ, Στέλιου Μαυρομμάτη, Γιαννάκη Αθανασίου, Κώστα Κωνσταντινίδη, Τότη Αρτεμίδη και Βάσσου Μ. Ρωμανού, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στον Άγιο Δομέτιο, στη Λευκωσία

Σημειώνοντας πως πενήντα δύο χρόνια μετά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή η παράνομη κατοχή συνεχίζεται και η πατρίδα μας παραμένει κατεχόμενη, ο κ. Λετυμπιώτης είπε πως "οφείλουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα με επιμονή, με νηφαλιότητα, με μεθοδικότητα, μέχρι την τελική δικαίωση. Για μια λύση οριστική, λειτουργική και βιώσιμη, στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου".

"Οι πρόσφυγες εξακολουθούν να κουβαλούν το βάρος της απουσίας. Οι οικογένειες των αγνοουμένων εξακολουθούν να ζητούν πλήρη δικαίωση. Οι εγκλωβισμένοι μας, τα βεβηλωμένα μνημεία μας, τα σκλαβωμένα χωριά μας υπενθυμίζουν καθημερινά ότι το Κυπριακό δεν είναι μια αφηρημένη διπλωματική εκκρεμότητα, αλλά μια ζωντανή εθνική πληγή, που αιμορραγεί. Γι’ αυτό και η θυσία των ηρώων μας οφείλει να αποτελεί πρόσταγμα εγρήγορσης και πυξίδα ενότητας", πρόσθεσε.

"Χρωστάμε σε όσους έπεσαν για να στεκόμαστε εμείς σήμερα εδώ, όχι μόνο τη μνήμη, αλλά τη συνείδηση. Να αφήσουμε στην άκρη τα μικρά που μας βαραίνουν και να στραφούμε προς τα μεγάλα που μας αξίζουν. Να σιγήσει το εγώ, για να ακουστεί καθαρά το εμείς", είπε ο κ. Λετυμπιώτης.

"Γιατί είναι αλήθεια δυστυχώς ότι η ιστορία μας δεν είναι μόνο φως. Είναι και σκιά. Σε κάθε μεγάλη καμπή του Ελληνισμού, υπήρξαν στιγμές που δεν μας λύγισε ο εχθρός, αλλά μας τραυμάτισε η δική μας διχόνοια. Εκείνο το αθόρυβο σαράκι που ροκανίζει την ενότητα, που μικραίνει το συλλογικό μας ανάστημα", πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην Νίτσα Χατζηγεωργίου, ο κ. Λετυμπιώτης είπε, μεταξύ άλλων, πως αυτή υπηρέτησε τον αγώνα της ΕΟΚΑ με θάρρος, αυταπάρνηση.

"Η γυναίκα που άντεξε τα βασανιστήρια του κατακτητή. Που δεν πρόδωσε κανέναν. Η γυναίκα που αργότερα γνώρισε την πίκρα της εγκατάλειψης, της απομόνωσης, της περιφρόνησης", ανέφερε.

Είπε ακόμη πως "σήμερα δεν τιμούμε απλώς έξι ονόματα. Τιμούμε έξι μορφές που ανήκουν στην ίδια μεγάλη αλυσίδα θυσιών του τόπου μας. Και σε αυτούς συμπυκνώνονται όλοι οι ήρωες και οι αγώνες της πατρίδας μας".

Σημείωσε πως "η Νίτσα στέκει αγέρωχα δίπλα στις μεγάλες μορφές ήρωες των αγώνων μας. Στον Στέλιο Μαυρομμάτη, στον Γιαννάκη Αθανασίου και στον Κώστα Κωνσταντινίδη οι οποίοι καταδικάσθηκαν σε θάνατο δι’ απαγχονισμού στον βωμό της ελευθερίας κατά τη διάρκεια του αγώνα".

"Μαζί τους σήμερα τιμούμε τον Τότη Αρτεμίδη, που έπεσε στις διακοινοτικές συγκρούσεις του 1963 με 1964, σε μια περίοδο κατά την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία δοκιμαζόταν σκληρά και η ιστορία του τόπου προετοιμαζόταν ήδη για νέες συμφορές. Και τον Βάσο Μενελάου Ρωμανό, που έπεσε κατά την τουρκική εισβολή του 1974, όταν η πατρίδα μας πληγώθηκε βαθιά από τη βαρβαρότητα, την κατοχή, την προσφυγιά, τους αγνοουμένους, τη βεβήλωση των ιερών και των οσίων μας", ανέφερε.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, σημείωσε, ακόμη πως η μεγαλύτερη τιμή προς τους ήρωες δεν είναι τα λόγια. "Είναι να μην τους ξαναπροδώσουμε. Γιατί το μεγάλο ερώτημα που αφήνουν πίσω τους οι ήρωες δεν είναι μόνο αν τους μνημονεύουμε. Είναι αν στεκόμαστε άξιοι της μνήμης τους", υπογράμμισε.







Πηγή: ΚΥΠΕ