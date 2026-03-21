Την ανάγκη η Κυβέρνηση να προχωρήσει στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων στη βάση ενός συνολικού σχεδίου που πρέπει να καταρτήσει για θωράκιση της οικονομίας και στήριξη της κοινωνίας έναντι των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ανακοινώνοντας σειρά μέτρων που εισηγείται το κόμμα για αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου, τα οποία «μπορούν να δώσουν ανάσα στην κοινωνία και ώθηση στην οικονομία».

«Αυτός ο σχεδιασμός πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα άμεσης επίδρασης, αλλά και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, τα οποία θα μπορούν να ενεργοποιηθούν ανάλογα με τη διάρκεια και την εξέλιξη του πολέμου», είπε ο κ. Στεφάνου, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης με θέμα την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στην οικονομία.

«Ανάλογα με τη διάρκεια του πολέμου και τις συνέπειες που προκαλεί, η Κυβέρνηση θα πρέπει να έχει τα απαραίτητα αντανακλαστικά για έγκαιρες αποφάσεις και ενέργειες», ανέφερε και πρόσθεσε ότι προς τούτο επιβάλλεται η ετοιμασία σχεδιασμού στη βάση σεναρίων.

Ανέφερε, επίσης, ότι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας καταγράφονται και στην Κύπρο, στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, ενώ στις τιμές του ηλεκτρισμού η ΑΗΚ εκτιμά ότι η αύξηση θα φτάσει μέχρι και 15% ως το τέλος του καλοκαιριού.

«Τα δεδομένα αυτά θα πλήξουν το εισόδημα των νοικοκυριών, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων ήδη υποφέρει από την ακρίβεια, αλλά και θ’ αυξήσουν το κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

Στον τομέα του τουρισμού, όπως είπε, σημειώνονται ήδη επιπτώσεις με ακυρώσεις από βασικές αγορές για τον κυπριακό τουρισμό, με την πληρότητα να είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με πέρσι και αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί θα δημιουργήσει συνθήκες υποχώρησης την αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Σε σχέση με τα κυριότερα μέτρα που σε αυτή τη φάση προτείνει το ΑΚΕΛ, προκειμένου ν’ αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις του πολέμου, ο κ. Στεφάνου είπε πως σε ό, τι αφορά την οικονομία και τα δημόσια οικονομικά «είναι απαραίτητο να στηριχθούν επηρεαζόμενοι τομείς και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες στη διαχείριση τέτοιων κρίσεων».

Προσθέτει ότι σε περίπτωση σημαντικής αύξησης των επιτοκίων από μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κυβέρνηση θα πρέπει να ετοιμάσει σχεδιασμό για προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών.

«Αυτός ο σχεδιασμός θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει τη στοχευμένη αναστολή δόσεων για εργαζόμενους και επιχειρήσεις που θα πληγούν από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου, στο πρότυπο των σχεδίων που εκπονήθηκαν την περίοδο της πανδημίας», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ κάλεσε την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην απόσυρση των «πράσινων» φορολογιών, αφού η επιβολή τους σε αυτή τη συγκυρία, όπως είπε, θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στη μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα στο 5%, στην κλιμακωτή επιδότηση της αύξησης στο κόστος του ηλεκτρισμού για όση περίοδο οι τιμές διατηρούνται πιο ψηλές εξαιτίας του πολέμου, στην αυτόματη ένταξη δικαιούχων στην ειδική διατίμηση της ΑΗΚ, στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης με τελικό στόχο την κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα και στην υλοποίηση διαρθρωτικών μέτρων μείωσης του κόστους του ηλεκτρισμού από την ΑΗΚ.

Επιπλέον, ο κ. Στεφάνου ζήτησε την διενέργεια ελέγχων στην αγορά προς δύο κατευθύνσεις που είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στον τρόπο υπολογισμού του κόστους των καυσίμων με βάση τη φόρμουλα που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή – ή ανεξάρτητου φορέα όπως το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου -, και αύξηση ελέγχων κατά της αισχροκέρδειας και μελέτη του ενδεχομένου σε περίπτωση εντοπισμού αισχροκέρδειας επιβολής πλαφόν σε ό,τι αφορά καύσιμα.

Επίσης, ζήτησε ετοιμασία και ταχεία υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδιασμού για εκστρατεία προβολής της χώρας στο εξωτερικό ως ασφαλή προορισμού, προστασία εργαζομένων στον τουρισμό με μέτρα που να διασφαλίζουν το εισόδημά τους με στόχο την επαναλειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων για να διατηρηθεί η συνοχή και η λειτουργικότητα του κλάδου, ενίσχυση εσωτερικού τουρισμού με ειδικά σχέδια ώστε ξενοδοχειακές μονάδες να ανοίξουν ή να παραμείνουν ανοικτές - η περίοδος των πασχαλινών διακοπών προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία - και μέτρα για στήριξη της συνδεσιμότητας της Κύπρου με διάφορους προορισμούς.

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι τα μέτρα που προτείνει το ΑΚΕΛ «μπορούν να δώσουν ανάσα στην κοινωνία και ώθηση στην οικονομία».

Ανέφερε ότι η χρηματοδότηση μέτρων στήριξης μπορεί ν’ αντληθεί μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ για τα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, χρηματοδότηση μπορεί να αντληθεί μέσω του σχεδίου προσιτής ενέργειας που εξήγγειλε η ΕΕ.

Επιπλέον, είπε ότι τα μέτρα αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν από δημοπράτηση ρύπων γι’ αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, από τη φορολόγηση υπερκερδών ή την επιβολή τέλους αλληλεγγύης σε τράπεζες και εταιρείες ΑΠΕ αλλά και από χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στήριξη της κυπριακής οικονομίας.

Εξάλλου, ο κ. Στεφάνου είπε ότι «τα αντανακλαστικά της Κυβέρνησης είναι πολύ αργά και δεν είναι μόνο σε αυτή την περίπτωση που έχει διαπιστωθεί αυτό».

«Αργεί πάρα πολύ και να λάβει μέτρα και να υλοποιήσει τα μέτρα αλλά και να προσαρμόσει μέτρα», πρόσθεσε.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι «θα έπρεπε ήδη η Κυβέρνηση να είχε ετοιμάσει ένα συνολικό σχεδιασμό με σενάρια ανάλογα με την διάρκεια και την εξέλιξη του πολέμου έτσι ώστε να τα ενεργοποιεί έγκαιρα για να λειτουργούν».

Ανέφερε ότι στην έκτακτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου που έγινε αμέσως μετά το κτύπημα του ντρόουν στις βρετανικές βάσεις ένα από τα θέματα που έθεσε εκ μέρους του ΑΚΕΛ ήταν ότι «η Κυβέρνηση θα έπρεπε να ξεκινήσει αυτή την εργασία για να μπορέσει γρήγορα και έγκαιρα να κινηθεί».

Είπε ακόμη ότι το ΑΚΕΛ έχει καιρό που κατέθεσε μέτρα για μείωση της τιμής της ενέργειας και πρόσθεσε ότι για την πρόταση νόμου φορολόγηση υπερκερδών εταιρειών ΑΠΕ «που αποδεδειγμένα έκαναν υπερκέρδη πάμε και ερχόμαστε στη Βουλή, έρχονται τα Υπουργεία και μασούν τα λόγια τους».

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι η Κυβέρνηση πρέπει κάποια στιγμή να σκεφθεί τους πολίτες όπως τους σκέφτεται το ΑΚΕΛ.

Αναφορικά με το θέμα της συνδεσιμότητας της Κύπρου, ο κ. Στεφάνου είπε ότι "αν κάποιες αεροπορικές εταιρείες αλλάξουν τους σχεδιασμούς τους και βγάλουν έξω την Κύπρο θα έχουμε επιπρόσθετη δυσκολία».

Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, ο κ. Στεφάνου είπε ότι έχει καιρό που εισηγήθηκε αυτό το μέτρο το ΑΚΕΛ με πρόταση νόμου και πρόσθεσε ότι «η υψηλή τιμή του ηλεκτρισμού συμπιέζει τα εισοδήματα των νοικοκυριών και αυξάνει το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων».

«Το γεγονός ότι έχουμε υψηλό κόστος ηλεκτρισμού πρωτίστως οφείλεται την ανικανότητα της προηγούμενης και της σημερινής Κυβέρνησης να φέρουν φυσικό αέριο που θα μείωνε τις τιμές του ηλεκτρισμού λόγω των λιγότερων ρύπων, ενώ άλλες υποδομές επίσης δεν έγιναν», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ