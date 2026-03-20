Ακόμα τέσσερις υποψήφιους για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε το Κίνημα Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο, σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Πρόκειται για πρόσωπα που ενστερνίζονται και αντανακλούν τις αξίες, τις ιδέες και το όραμα για αλλαγή της χώρας που πρεσβεύει το Άλμα και που μπορούν να εκπροσωπήσουν την κοινωνία και να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον στη νέα Βουλή με αξιοσύνη, παρρησία, εντιμότητα και πολιτικό ήθος», αναφέρεται.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους υποψήφιους βουλευτές επαρχίας Αμμοχώστου, Λίτσα Δρουσιώτου και Μαρία Φιλίππου και τους υποψήφιους για την επαρχία Πάφου Υποπτέραρχο ε.α. Γαβριήλ Δημητρίου και Πολύβιο Χαραλάμπους.

Τα βιογραφικά

Βιογραφικό Σημείωμα Λίτσας Δρουσιώτου

Υποψήφιας Βουλεύτριας Αμμοχώστου

Γεννήθηκα στην Αμμόχωστο το 1972

Το 1995 ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην Οδοντιατρική με άριστα! Μετά την αποφοίτηση μου άνοιξα το δικό μου ιατρείο όπου εργάζομαι μέχρι σήμερα.

Είμαι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Είμαι Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λεμεσού και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου.

Μέσα από την καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους, έμαθα να ακούω και να προσφέρω υπεύθυνες λύσεις με σεβασμό και συνέπεια.

Βιογραφικό Σημείωμα Μαρίας Φιλίππου

Υποψήφιας Βουλεύτριας Αμμοχώστου

Η Μαρία Φιλίππου είναι ηθοποιός και πολιτιστική παραγωγός με ενεργή παρουσία στον πολιτιστικό χώρο της Κύπρου. Γεννήθηκε το 1987 στη Λεμεσό όπου και μεγάλωσε. Κατάγεται από την Αγκαστίνα (επαρχία Αμμοχώστου). Είναι απόφοιτη της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Καρόλου Κουν στην Αθήνα, με κρατική υποτροφία, και δραστηριοποιείται επαγγελματικά τόσο στην ερμηνεία όσο και στη διαχείριση και ανάπτυξη καλλιτεχνικών παραγωγών και πολιτιστικών δράσεων.

Είναι ιδρύτρια της Side Effect Productions, μέσω της οποίας έχει δημιουργήσει και παρουσιάσει θεατρικές παραστάσεις για ενήλικες και εφήβους, ενώ παράλληλα αναπτύσσει δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά.

Εργάζεται ως Υπεύθυνη Χορηγιών και Προγραμμάτων στο MeMeraki Artist Residency στη Λεμεσό και συνεργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας στη διεύθυνση παραγωγής με καταξιωμένους θεατρικούς δημιουργούς στην Κύπρο.

Είναι μητέρα δύο παιδιών, και συμμετέχει ενεργά σε σωματεία και πρωτοβουλίες που διεκδικούν την ανάπτυξη του θεάτρου και του πολιτισμού στην Κύπρο, καθώς και την ενίσχυση της συμπερίληψης και προσβασιμότητας των παιδιών με αναπηρίες στον πολιτισμό.

Βιογραφικό Σημείωμα Γαβριήλ Δημητρίου

Υποψήφιου Βουλευτή Πάφου

Ο Υποπτέραρχος ε.α Γαβριήλ Δημητρίου κατάγεται από το χωριό Μεσόγη της επαρχίας Πάφου. Γεννήθηκε στην Έγκωμη Λευκωσίας το 1958 και αποφοίτησε αριστούχος από το Παγκύπριο Γυμνάσιο Αρρένων Κύκκου το 1976. Κατατάχθηκε στην Εθνική Φρουρά τον Ιούλιο του 1976 και υπηρέτησε σε Μοίρα Πυροβολικού μέχρι την επιλογή του για φοίτηση στη Σχολή Ικάρων. Φοίτησε στη Σχολή Ικάρων με την 53η Σειρά Ιπταμένων και αποφοίτησε το 1981 με βαθμό Άριστα. Είναι ο πρώτος Κύπριος Ίκαρος με προορισμό την επάνδρωση της Εθνικής Φρουράς.

Παρακολούθησε περαιτέρω εκπαίδευση σε σχολεία επιμόρφωσης ή επαγγελματικής κατάρτισης και είναι απόφοιτος της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας και της Σχολής Εθνικής Άμυνας.

Κατά την 40χρονη πορεία του στις τάξεις της Διοίκησης Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς υπηρέτησε σε διάφορες επιτελικές και διοικητικές θέσεις ευθύνης. Διοικητής της πρώτης Μοίρας πτητικών μέσων, Διοικητής του Αεροπορικού Κέντρου Ελέγχου, Διοικητής της Μοίρας του Αντιαεροπορικού Πυραυλικού Συστήματος S-300, Διευθυντής Επιχειρήσεων της Διοίκησης Αεροπορίας, Διοικητής της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου», Υποδιοικητής και Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορίας. Αφυπηρέτησε το 2017 με το βαθμό του Υποπτεράρχου.

Μετά την αφυπηρέτηση του ασχολείται με αρθρογραφία στον ημερήσιο Κυπριακό τύπο και παρουσιάσεις σε διαδικτυακές πλατφόρμες για θέματα Αμυντικής Πολιτικής και Στρατηγικής. Από το 2025 κατόπιν διορισμού από το Υπουργικό Συμβούλιο προσφέρει εθελοντική και αμισθί υπηρεσία ως σύμβουλος του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας σε θέματα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών. Παράλληλα ασχολείται με τη συγγραφή βιβλίου για την ιστορική εξέλιξη των Αεροπορικών Δυνάμεων στη Κύπρο.

Βιογραφικό Σημείωμα Πολύβιου Χαραλάμπους

Υποψήφιου Βουλευτή Πάφου

Ο Πολύβιος Χαραλάμπους γεννήθηκε στο χωριό Ευρύχου και σπούδασε μουσική με το Ελληνικό Ωδείο Αθηνών και κατέχει πτυχία Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας, Κλασσικής Κιθάρας καθώς και Δίπλωμα Ελαφρού τραγουδιού με βαθμό Άριστα.

Συνέχισε τις σπουδές του με το Trinity College Αγγλίας εξασφαλίζοντας Δίπλωμα Κλασσικής κιθάρας με Διάκριση.

Επίσης κατέχει το τίτλο του Fellow of London College of music ο οποίος του απονεμήθηκε με το βαθμό ΑΡΙΣΤΑ.

Είναι ιδρυτής και Δ/ντής της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Πάφου από το 1984 διδάσκοντας επίσης επί σειρά ετών την κλασσική κιθάρα και ανώτερα θεωρητικά.

Από το 1999 μέχρι το 2019 ήταν καλλιτεχνικός Δ/ντής του Ετήσιου Φεστιβάλ Σοβαρής μουσικής στη Πάφο το οποίο φιλοξένησε μεγάλα ονόματα της μουσικής τόσο από Κύπρο αλλά και άλλες χώρες όπως Γερμανία, Βουλγαρία, Ρωσία, Αγγλία, Ισπανία κλπ.

Υπήρξε μαέστρος της χορωδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευαγόρας Παλληκαρίδης και της χορωδίας «Ορφέας» Πάφου.

Έχει συνθέσει και διηύθυνε την παραγωγή του μεγάλου ορατορίου «Ευαγόρα της Κύπρος» που θεωρείται η μεγαλύτερη ίσως Κυπριακή παραγωγή με 450 άτομα επί σκηνής.

Ασχολείται με το γράψιμο μεγάλων μουσικών έργων όπως η όπερα «Η αρπαγή της Ωραίας Ελένης»,η όπερα «η γέννηση της θεάς Αφροδίτης» που παρουσιάστηκε στις 6 Ιουλίου 2018 στο ιερό της θεάς στα Κούκλια, η όπερα «Αφροδίτη Άδωνις ο Έρωτας», η μεγάλη όπερα

«Ιησούς Χριστός» στην οποία χρησιμοποίησε στίχους μόνο από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Λουκά, η όπερα «Ριχάρδος Βερεγγάρια ο γάμος», μοντέρνο στυλ παρουσίασης της Α΄ Ραψωδίας του Ομήρου από την Οδύσσεια.

Έχει συνθέσει σειρές έργων για διάφορα όργανα καθώς επίσης και πολλές μεταγραφές Κυπριακών παραδοσιακών τραγουδιών σε μοντέρνο ύφος.

Σύντομα θα κυκλοφορήσει το εγχειρίδιο «Συλλαβοκεντρικό σύστημα φωνητικής γραφής» που ίσως αποτελέσει Παγκόσμια πρωτοτυπία στη σύνθεση φωνητικής μουσικής.

Μαθητής για σειρά ετών του αδικοχαμένου μεγάλου αδελφού της οικογένειας Ανδρέα που ήταν ένας πολύ διάσημος μουσουργός ανά το παγκόσμιο με σπουδαίο συνθετικό και παιδαγωγικό έργο, ο οποίος διετέλεσε για πάρα πολλά χρόνια καθηγητής μουσικής σε διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας.

Ο Πολύβιος είναι νυμφευμένος με την Λήδα Χαραλάμπους και έχουν δύο παιδιά .Την Στέφανη που σπούδασε σολίστ πιάνου στην Κρατική Ακαδημία Σόφιας Pancho Vladigerov και τον Αλέξη που σπούδασε σολίστ βιολιού στο New Bulgarian University Sofia.

Ο Πολύβιος επίσης εργάζεται ως μουσικός καλλιτέχνης σε πολλά ξενοδοχεία ειδικά της Πάφου για σειρά ετών.