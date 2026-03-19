Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Kυβέρνηση παραμένουν σταθερά δίπλα στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, δήλωσε την Πέμπτη το βράδυ ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, προσθέτοντας πως μέσα από συνεχή συνεργασία και στοχευμένες ενέργειες, "εργαζόμαστε από κοινού για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που να επιτρέπει στους Οργανισμούς να λειτουργούν με ευελιξία, αποτελεσματικότητα και πλήρη διαφάνεια".

Σε χαιρετισμό του στην παρουσίαση του απολογισμού του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, που έγινε στο Παραλίμνι, ο Υπουργός ανέφερε ότι «η τακτική ενημέρωση των πολιτών για το έργο που επιτελείται ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ενώ παράλληλα τους παρέχει τη δυνατότητα να αξιολογούν, στη βάση πραγματικών δεδομένων, την αποδοτικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν».

Πρόσθεσε ότι «η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί μια ουσιαστική τομή, με στόχο την αντιμετώπιση των διαχρονικών αδυναμιών του συστήματος. Είναι δεδομένο ότι μια τόσο εκτεταμένη αλλαγή συνοδεύτηκε, ιδιαίτερα στο αρχικό της στάδιο, από δυσκολίες, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο», είπε, και σημείωσε ότι «ωστόσο, μέσα από συνεργασία, οι προκλήσεις αυτές αντιμετωπίζονται σταδιακά, ενισχύοντας τη αποτελεσματικότητα, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των φορέων και των εργαζόμενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Όπως είπε «ουδείς αμφισβητεί ότι η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν επιβεβλημένη ανάγκη. Με τη σύσταση των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και τη συγκέντρωση σε αυτούς σημαντικών υπηρεσιών που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, επιδιώκουμε καλύτερο συντονισμό, ταχύτερη εξυπηρέτηση και ουσιαστικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών και των επαγγελματιών» είπε.

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ακόμα ότι «η μεταφορά στους ΕΟΑ αρμοδιοτήτων, όπως η υδροδότηση, η αποχέτευση, η αδειοδότηση και, σύντομα, η διαχείριση αποβλήτων, αποσκοπεί, αφενός, στην αναδιάρθρωση της λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και, αφετέρου, στη μείωση της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων και τη διασφάλιση ενιαίων και διαφανών διαδικασιών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη».

Είπε ότι «σε στενή συνεργασία με τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, προωθήσαμε σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας τους. Ενδεικτικά, διασφαλίστηκε ότι το σύνολο των εσόδων από την αδειοδότηση παραμένει στους Οργανισμούς, με την κατάργηση της πρόνοιας του νόμου για επιστροφή του 60% των εσόδων στις Τοπικές Αρχές, μια ρύθμιση» σημείωσε «που ενισχύει ουσιαστικά την οικονομική τους αυτονομία. Παράλληλα, ικανοποιήθηκε ένα δίκαιο αίτημα των Οργανισμών, με την απόφαση για έγκριση των Προϋπολογισμών τους μόνο από το Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς την κατάθεσή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων», ανέφερε.

Ο Υπουργός Εσωτερικών είπε, επίσης, ότι «πέραν των νομοθετικών ρυθμίσεων, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης. Προς αυτή την κατεύθυνση και πριν ακόμα εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προωθήσαμε πακέτο 22 μέτρων, με στόχο την επιτάχυνση της εξέτασης αιτήσεων και την έκδοση αδειών μέσω ευέλικτων διαδικασιών, την υιοθέτηση ενιαίων εγχειριδίων για ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών και άλλων».

Επιπρόσθετα, συνέχισε, «και με στόχο να στηρίξουμε τους Οργανισμούς στο πρώτο διάστημα λειτουργίας τους, το έμπειρο προσωπικό που απασχολείτο στην αδειοδότηση αποσπάστηκε στους ΕΟΑ, μέχρι τη μόνιμη στελέχωσή τους».

Είπε πως γνωρίζει ότι «η επαρχία Αμμοχώστου αντιμετώπισε ιδιαίτερες προκλήσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά την αρχική στελέχωση του τομέα της αδειοδότησης. Ωστόσο, με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι πλέον ο τομέας αδειοδότησης στον ΕΟΑ Αμμοχώστου έχει στελεχωθεί σημαντικά με 47 άτομα, 17 περισσότερα από τον αρχικό αριθμό που είχε μεταφερθεί», ανέφερε.

Η εξέλιξη αυτή, σημείωσε «δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των αιτήσεων, καθώς και για ενίσχυση κρίσιμων λειτουργιών, όπως ο έλεγχος και η επιβολή. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένω ότι το επόμενο διάστημα η απόδοση του Οργανισμού θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο».

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Οργανισμού, η οποία όπως είπε «αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων τόσο της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εν γένει, όσο και της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Ιδιαίτερα για την Αμμόχωστο, μια επαρχία με σημαντικές προοπτικές οικονομικής και επενδυτικής ανάπτυξης, η ύπαρξη ενός ευέλικτου, ανθεκτικού και αποτελεσματικού Οργανισμού είναι καθοριστικής σημασίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών της επαρχίας».

Ο κ. Ιωάννου σημείωσε ακόμα πως «παρόλο που οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης αποτελούν διοικητικά και οικονομικά αυτόνομες οντότητες, το Υπουργείο Εσωτερικών και η Κυβέρνηση παραμένουμε σταθερά δίπλα σας. Μέσα από τη συνεχή συνεργασία μας και στοχευμένες ενέργειες, εργαζόμαστε από κοινού για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που να επιτρέπει στους Οργανισμούς να λειτουργούν με ευελιξία, αποτελεσματικότητα και πλήρη διαφάνεια», ανέφερε.

Αφού συνεχάρη τον Πρόεδρο, το Συμβούλιο και το προσωπικό του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου «για την προσπάθεια και την πρόοδο που έχουν επιτύχει» ο Κωνσταντίνος Ιωάννου επαναβεβαίωσε «την ετοιμότητα της Πολιτείας να συνδράμει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της» στο έργο τους.



Διαβάστε επίσης: Λάρνακα: Αυτά είναι τα πράσινα σημεία που επαναλειτουργούν





Πηγή: ΚΥΠΕ