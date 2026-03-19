Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας ενημερώνει το κοινό ότι, «κατόπιν επαναξιολόγησης της κατάστασης σε σχέση με τα πρόσφατα κρούσματα αφθώδους πυρετού, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία ορισμένων Πράσινων Σημείων της Επαρχίας Λάρνακας».

Συγκεκριμένα, «από τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026, επαναλειτουργούν τα Πράσινα Σημεία: Δρομολαξιάς, Κοφίνου, Αναφωτίδας, Πυργών».

Τα Πράσινα Σημεία «Τρούλλων, Αθηένου και Αραδίππου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Η λειτουργία τους θα επανεξεταστεί αναλόγως της εξέλιξης της κατάστασης».

Μέχρι τότε, «οι δημότες των πιο πάνω περιοχών μπορούν να εξυπηρετούνται από τα υπόλοιπα Πράσινα Σημεία της επαρχίας, καθώς και από το προσωρινό Πράσινο Σημείο Λάρνακας, το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία».

Να σημειωθεί ότι «τα πράσινα σημεία θα επαναλειτουργήσουν με βάση το προγενέστερο πρόγραμμα λειτουργίας τους».

Πράσινο Σημείο

Τοποθεσία

Ωράριο Λειτουργίας

Δρομολαξιά

https://maps.app.goo.gl/Fg9fo6HKYWWD7pWw5

Δευτέρα – Σάββατο (07:00-17:00)

Κυριακή (09:00-15:00)

Πυργά

https://maps.app.goo.gl/LgEjouZxbVHJRtBn8

Δευτέρα – Παρασκευή (08:30-17:00)

Σάββατο (08:30-16:00)

Κυριακή (08:30-13:00)

Αναφωτίδα

https://maps.app.goo.gl/tDj18mVt4v8LrfYc9

Δευτέρα/Τέταρτη (09:00-17:00)

Σάββατο (09:00-16:00)

Κοφίνου

https://maps.app.goo.gl/SkXuWHfQnKWXacZw6

Δευτέρα/Τέταρτη (09:00-17:00)

Σάββατο (09:00-16:00)

Ο ΕΟΑ Λάρνακας υπενθυμίζει «την ανάγκη συνέχισης της υπεύθυνης στάσης από το κοινό, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την απόρριψη αποβλήτων εκτός των Πράσινων Σημείων. Υπενθυμίζεται ότι η ανεξέλεγκτη απόρριψη απαγορεύεται αυστηρά και οι παραβάτες υπόκεινται σε ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».



Πηγή: ΚΥΠΕ