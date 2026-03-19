Οι εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου και οι προκλήσεις που απορρέουν από την τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία, ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε την Πέμπτη ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, με τον Υφυπουργό για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική του Ηνωμένου Βασιλείου, Στίβεν Ντάουτι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του τακτικού διαλόγου μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου. Στο επίκεντρο των συνομιλιών, αναφέρεται, βρέθηκαν οι εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου και οι προκλήσεις που απορρέουν από την τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις επί σειράς ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής κοινού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο και της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλήγει η ανακοινωση.

Εξάλλου σε ανάρτησή του στο 'Χ', ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι ο στενότερος, συνεχής και αποτελεσματικός συντονισμός Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου είναι απαραίτητος σε ένα ολοένα και πιο περίπλοκο και μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.

"Η διπλωματία και ο ουσιαστικός διάλογος είναι ο μόνος βιώσιμος δρόμος προς τη σταθερότητα", τόνισε.





Timely meeting with UK Minister @SDoughtyMP who is visiting Nicosia.



🇨🇾-🇬🇧 Closer, continuous and effective coordination is essential in an increasingly complex and changing geopolitical environment.



Diplomacy and meaningful dialogue is the only sustainable path to stability.… pic.twitter.com/smocG4rt25 — Constantinos Kombos (@ckombos) March 19, 2026





Διαβάστε επίσης: Ντάουτι: Στήριξη Βρετανίας για επίλυση Κυπριακού εξέφρασε σε Αννίτα





Πηγή: ΚΥΠΕ