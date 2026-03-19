Το μήνυμα ότι η Κύπρος ήταν και παραμένει ασφαλής προορισμός έστειλαν οι Υπουργοί Μεταφορών και Ενέργειας, Αλέξης Βαφεάδης και Μιχάλης Δαμιανός, χαιρετίζοντας την εναρκτήρια τελετή του διήμερου διεθνούς συνεδρίου «Climate Neutral Blue Cities by 2030 - Η Λεμεσός στην Πορεία για την Κλιματική Ουδετερότητα», που ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης, στη Λεμεσό.

Την ίδια ώρα, τόσο οι δυο Υπουργοί, όσο και ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, εξέφρασαν την προσδοκία τους, η Λεμεσός να καταστεί παράδειγμα μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα και ανθεκτικότητα, στην περιοχή της Μεσογείου.

Στο χαιρετισμό του, ο Αλέξης Βαφεάδης, κάλεσε αρχικά τους Ευρωπαίους σύνεδρους, να καταστούν για λίγο πρεσβευτές της χώρας μας, μεταφέροντας το μήνυμα ότι, παρά την έκρυθμη κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο, η Κύπρος κινείται σε συνηθισμένους ρυθμούς και η ζωή κυλά φυσιολογικά, «διεξάγουμε τα συνέδρια μας όπως έχουν προγραμματιστεί και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε».

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τις Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις, μέχρι το 2030, στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Λεμεσού, είπε πως αυτή «υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι παράκτιες πόλεις στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην προώθηση της μετάβασης προς ένα βιώσιμο μέλλον».

Υποδεικνύοντας ότι στην Κύπρο και ιδιαίτερα στη Λεμεσό, η μεγάλη εξάρτηση από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα έχει οδηγήσει σε κυκλοφοριακή συμφόρηση και υψηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τόνισε πως «η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Υπουργείο».

Κεντρικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση, συνέχισε, είναι η εφαρμογή του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, και ιδιαίτερα της Λεμεσού, «το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, στρατηγικό πλαίσιο για τον μετασχηματισμό του τρόπου με τον οποίο κινούμαστε μέσα στην πόλη».

Ο Υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε στις δράσεις που γίνονται μέσα από το ΣΒΑΚ και υπογράμμισε ότι αυτές συμβάλλουν στον ευρύτερο στόχο της κλιματικής ουδετερότητας στις αστικές περιοχές, ενώ ταυτόχρονα, «οι προσπάθειές μας σε τοπικό επίπεδο ευθυγραμμίζονται με το ευρύτερο ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο πολιτικής».

Παράλληλα, σημείωσε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ενεργός συμμετοχή των Τοπικών Αρχών και πως «μέσω ειδικών μηχανισμών υποστήριξης, εργαλείων σχεδιασμού και πιλοτικών δράσεων, στοχεύουμε στη μετατροπή των εθνικών στρατηγικών σε εφαρμόσιμα τοπικά έργα με μετρήσιμα αποτελέσματα».

Λέγοντας ότι η κλιματική ουδετερότητα απαιτεί συντονισμένη δράση, επαρκείς πόρους και ισχυρή συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, ο Αλέξης Βαφεάδης εξέφρασε την πεποίθηση πως «η Λεμεσός έχει τη δυνατότητα να γίνει μια πόλη-πρότυπο για την πράσινη μετάβαση στη Μεσόγειο». «Ο δυναμικός χαρακτήρας και ο διεθνής προσανατολισμός της, της επιτρέπουν να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων βιώσιμης κινητικότητας», συμπλήρωσε.

Διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο του παραμένει πλήρως αφοσιωμένο στη στήριξη των Τοπικών Αρχών για υλοποίηση έργων και δράσεων και πως, «μέσω εθνικών πόρων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στρατηγικών συνεργασιών, εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι τα σχέδια βιώσιμης κινητικότητας μεταφράζονται σε απτά αποτελέσματα».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, τόνισε πως «η Κύπρος είναι και παραμένει ένα ασφαλές μέρος» και κάλεσε τους Ευρωπαίους σύνεδρους «αυτό να το μεταδώσετε σε όλους όταν επιστρέψετε στην πατρίδα σας».

Σημείωσε δε πως, ενώ η Κύπρος ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ «και δυστυχώς ένα μέρος της χώρας μας είναι παράνομα κατεχόμενο» το μήνυμά είναι σαφές, ότι η Πράσινη Μετάβαση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής αυτονομίας, ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας.

Για τη Λεμεσό, συνέχισε, «μια δυναμική πόλη στο σταυροδρόμι της Ευρώπης και της Μεσογείου και ζωτικό κέντρο οικονομικής δραστηριότητας, η κλιματική ουδετερότητα δεν αποτελεί πλέον μακρινό πολιτικό στόχο, αλλά είναι ένα ζωντανό σχέδιο για μια βιώσιμη Γαλάζια Πόλη».

Ο κ. Δαμιανός υπογράμμισε πως το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει ότι η Λεμεσός διαθέτει τις υποδομές που ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες της και προχωρά «πέρα από την εποχή των απομονωμένων ενεργειακών συστημάτων, μέσω δύο κρίσιμων πυλώνων».

Ο πρώτος, εξήγησε, αφορά στα έξυπνα δίκτυα και τη ψηφιοποίηση και περιλαμβάνει επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της ανάπτυξης προηγμένων υποδομών μέτρησης και έξυπνων μετρητών, καθώς και υπερσύγχρονων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και προηγμένων Συστημάτων Διαχείρισης Διανομής. «Τα έξυπνα δίκτυα και η αποθήκευση ενέργειας είναι απαραίτητα για να επιτρέψουν μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να διαχειριστούν τη ζήτηση πιο αποτελεσματικά», ανέφερε και εξέφρασε τη θέση πως η Λεμεσός βρίσκεται σε ιδανική θέση για να γίνει κόμβος για αυτά τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα.

Ο δεύτερος πυλώνας, πρόσθεσε, αφορά στη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, που επιτρέπει στους πολίτες την παραγωγή, κατανάλωση και διαμοιρασμό της ηλιακής τους ενέργειας (φωτοβολταϊκά), ενισχύοντας έτσι την ενεργειακή ανεξαρτησία και μειώνοντας, παράλληλα, το κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

«Η πράσινη μετάβαση πρέπει επίσης να είναι μια δίκαιη μετάβαση», είπε, και σημείωσε ότι «οι πολιτικές μας στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι τα νοικοκυριά, οι Δήμοι και οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την καθαρή ενέργεια».

Ο Μιχάλης Δαμιανός μίλησε για πρωτοβουλίες και δράσεις που προωθεί το Υπουργείο, στηρίζοντας παράλληλα τις Τοπικές Αρχές και διεμήνυσε πως η πορεία της Λεμεσού προς την κλιματική ουδετερότητα, μέχρι το 2030, είναι φιλόδοξη αλλά η πόλη συνεχίζει να προχωρά μπροστά.

«Συνδυάζοντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έξυπνες υποδομές και ισχυρή συνεργασία, μετατρέπουμε αυτό το μεσογειακό σταυροδρόμι σε πρότυπο για τις μεσογειακές πόλεις και σε φάρο για το πράσινο μέλλον της Ευρώπης», κατέληξε στο χαιρετισμό του ο Υπουργός Ενέργειας.

Καλωσορίζοντας τους ξένους σύνεδρους, ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, είπε πως η πόλη, εκτός από την μακρά ιστορία και ισχυρή ταυτότητά της, έχει επιλέξει να βρίσκεται στην προμετωπίδα της μετάβασης της Ευρώπης προς ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον.

Εκφράζοντας την περηφάνια για τη συμμετοχή στην Αποστολή της ΕΕ για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις, μέχρι το 2030, τόνισε πως, για τον Δήμο Λεμεσού, αυτό αποτελεί μια σοβαρή πολιτική δέσμευση «να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο προχωράμε».

«Στη Λεμεσό, η κλιματική ουδετερότητα δεν αντιμετωπίζεται ως ένας στενός περιβαλλοντικός στόχος», είπε, και εξήγησε ότι «την βλέπουμε ως μια ευρύτερη ατζέντα μετασχηματισμού, που αφορά την οικονομική ανθεκτικότητα, την κοινωνική συνοχή, την καινοτομία, τη διακυβέρνηση, τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής».

Μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Αρμεύτης, ανέφερε ότι καμία πόλη δεν μπορεί να επιτύχει αυτή τη μετάβαση από μόνη της και πως «θα επιτευχθεί μόνο εάν καταφέρουμε να οικοδομήσουμε μια νέα συμμαχία μεταξύ των Τοπικών Αρχών, της Κυβέρνησης, των ευρωπαϊκών θεσμών, του ακαδημαϊκού χώρου, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών».

Αυτή, τόνισε, είναι η προσέγγιση που η Λεμεσός προωθεί, μέσα από συνέργειες και συνεργασίες που υλοποιούν συγκεκριμένα έργα, τα οποία στοχεύουν στον μετασχηματισμό της πόλης σε πολλαπλούς τομείς, όπως η βιώσιμη κινητικότητα, η ενεργειακή μετάβαση, η αστική αναγέννηση, οι πράσινες και γαλάζιες υποδομές, η κυκλική οικονομία και η ψηφιακή καινοτομία.

Η πραγματική πρόκληση για όλες τις πόλεις που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Αποστολή, σημείωσε, είναι «όχι μόνο να διατυπώσουν ορθές στρατηγικές, αλλά και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε αυτές οι στρατηγικές να γίνουν εφαρμόσιμες, επενδυτικές και κοινωνικά υποστηριζόμενες πραγματικότητες».

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Λεμεσού είπε πως η Λεμεσός θέλει να συμβάλει ενεργά στον ευρωπαϊκό διάλογο, «να μάθουμε από τους άλλους, ενώ παράλληλα μοιραζόμαστε τη δική μας εμπειρία ως παράκτια Πόλη Αποστολής στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλουμε να χρησιμεύσουμε ως σημείο συνάντησης μεταξύ τοπικής δράσης και ευρωπαϊκής στρατηγικής, μεταξύ κλιματικής φιλοδοξίας και πρακτικής εφαρμογής», συμπλήρωσε.

Μέσα από το συνέδριο, πρόσθεσε, η Λεμεσός στέλνει το σαφές μήνυμα πως «οι πόλεις της Ευρώπης δεν είναι μόνο μέρη όπου οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης γίνονται πιο έντονα αισθητές, αλλά είναι επίσης τα μέρη όπου μπορούν να σχεδιαστούν, να δοκιμαστούν και να κλιμακωθούν λύσεις».

«Ότι οι παράκτιες πόλεις δεν είναι μόνο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, αλλά μπορούν επίσης να γίνουν ηγέτιδες της Πράσινης και Γαλάζιας Μετάβασης, ότι η πορεία προς το 2030 δεν είναι έργο μόνο των κυβερνήσεων, ούτε μόνο των ειδικών, αλλά είναι μια κοινή αποστολή», ανέφερε.

Της εναρκτήριας τελετής ακολούθησαν πάνελ συζητήσεων, ενώ κατά την αυριανή, τελευταία, μέρα του συνεδρίου, κύριος ομιλητής θα είναι ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών της ΕΕ, Κώστας Καδής.



Πηγή: ΚΥΠΕ