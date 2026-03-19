Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι έλαβε την επιστολή του κ. Ηλία και απάντησε με ονόματα και στοιχεία που ο ίδιος κατέχει.

Ο Μενέλαος Βασιλείου ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι τα προσόντα εκλογιμότητας καθορίζονται στο άρθρο 64 του Συντάγματος και για να δικαιούται κάποιος να είναι υποψήφιος Βουλευτής πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά τον χρόνο της εκλογής, να είναι Κύπριος πολίτης και να μην έχει καταδικασθεί για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας ή να μην έχει στερηθεί της εκλογιμότητάς του κατόπιν απόφασης δικαστηρίου λόγω εκλογικού αδικήματος.

Σε διευκρινιστική ερώτηση ο κ. Βασιλείου επανέλαβε ότι τα αδικήματα στο συγκεκριμένο άρθρο είναι συγκεκριμένα και γίνεται αναφορά σε «εκλογικά αδικήματα» και όχι γενικά για λευκό ποινικό μητρώο.

Πρέπει να υπάρχει καταδίκη, διευκρίνισε, για τα συγκεκριμένα αδικήματα, με βάση το άρθρο 64 του Συντάγματος και δεν αρκεί κάποιος να κατηγορείται ή να εκδικάζεται αυτή τη στιγμή.

Ο κ. Βασιλείου ανέφερε ότι η πρακτική που ακολουθείται από το ΥΠΕΣ είναι πως όταν υπάρχει πληροφόρηση πως κάποιος υποψήφιος έχει καταδικασθεί, ερωτάται η Νομική Υπηρεσία κατά πόσον το συγκεκριμένο αδίκημα εμπίπτει σε αυτά που ορίζει το άρθρο 64.

Επίσημα όμως, συνέχισε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν υποψήφιοι, υπάρχουν εξαγγελίες ή πρόθεση υποβολής υποψηφιότητας. Η επίσημη υποβολή υποψηφιοτήτων, είπε, θα γίνει στις 6 Μαϊου.

Με βάση τον νόμο, συνέχισε, ο κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας, όπως αυτά καθορίζονται στο Σύνταγμα, και αμέσως μετά το πέρας της υποβολής υποψηφιότητας που είναι ορισμένη από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι της 6ης Μαΐου, θα υπάρχει προθεσμία 24 ωρών για υποβολή ενστάσεων αν κάποιος πιστεύει ότι υποψήφιος δεν πληροί τα προσόντα στον Έφορο εκλογής της κάθε εκλογικής περιφέρειας, η οποία εξετάζεται και απαντάται άμεσα.

Προληπτικά, συνέχισε ο κ. Βασιλείου, κι εφόσον υπάρχουν κάποιες πληροφορίες το ΥΠΕΣ θα τις εξετάσει στο πλαίσιο μιας προεργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, εξήγησε, χθες το πρωί στάλθηκε από τον Γενικό Διευθυντή του ΥΠΕΣ επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ σχετικά με την πρόσφατη ανάρτησή του ώστε να διευκρινιστεί με την Νομική Υπηρεσία κατά πόσο τίθεται θέμα εκλογιμότητας.

Ζητήθηκε ενημέρωση είπε, ποιά άτομα αφορά η ανάρτησή του, ώστε να γίνει η διευκρίνιση σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία.



Πηγή: ΚΥΠΕ