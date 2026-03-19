Το ΕΛΑΜ, μέσω ανακοίνωσης, γνωστοποίησε την υποψηφιότητα της κας Έφης Μεφέρη για την Επαρχία Λεμεσού.



Αυτούσια η ανακοίνωση:



«Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ανακοινώνει την υποψηφιότητα της κας Έφης Μεφέρη για την Επαρχία Λεμεσού.

Η συμμετοχή της εκφράζει τη δέσμευση για ουσιαστική προσφορά και υπεύθυνη πολιτική δράση, πάντα με γνώμονα την κοινωνική συνοχή, την αξιοπρέπεια και την προάσπιση των εθνικών μας δικαίων.





Βιογραφικό





Η Έφη Μεφέρη γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1989 και μεγάλωσε στη Λεμεσό. Είναι δημοσιογράφος και παρουσιάστρια με πολυετή παρουσία στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία με πτυχίο και δίπλωμα στη Δημοσιογραφία. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας δραστηριοποιήθηκε σε έντυπο τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στο ρεπορτάζ, τις συνεντεύξεις και την παρουσίαση εκπομπών.

Εργάστηκε ως δημοσιογράφος και φωτορεπόρτερ στην εφημερίδα «Λεμεσός», ενώ συνεργάστηκε με τον τηλεοπτικό σταθμό Sigma. Συνεργάστηκε επίσης με τους τοπικούς ραδιοσταθμούς Melody Radio 103.1, Sports 1 93.07 και Εύρυθμο 91.6, όπου παρουσίαζε εκπομπές και δελτία ειδήσεων.

Παράλληλα, διετέλεσε αρχισυντάκτρια της εφημερίδας «Άσπρα Καπέλα», η οποία εκδιδόταν από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων Κύπρου, αναλαμβάνοντας τον συντονισμό της ύλης και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της έκδοσης.

Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στον Όμιλο Cyprus Media ως δημοσιογράφος, φωτορεπόρτερ και παρουσιάστρια διαδικτυακών εκπομπών, καλύπτοντας ευρύ φάσμα θεμάτων όπως η επικαιρότητα, ο πολιτισμός, κοινωνικά ζητήματα, θέματα που αφορούν την ύπαιθρο, τον τουρισμό, τον αθλητισμό, καθώς και θέματα περιβάλλοντος. Μέσα από τη δημοσιογραφική της πορεία γνώρισε από κοντά τις ανάγκες και τις ανησυχίες της κοινωνίας και των απλών πολιτών.

Διακρίνεται για την ευαισθησία, την ενσυναίσθηση και το έντονο ενδιαφέρον της για τον άνθρωπο και την κοινωνία, ενώ παράλληλα επιδεικνύει ενεργό κοινωνικό ενδιαφέρον απέναντι στα άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και δράση σε θέματα προστασίας των ζώων.

Παράλληλα, διαθέτει σημαντική εμπειρία στην παρουσίαση εκδηλώσεων και στον δημόσιο λόγο».



