Ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αλλαγής, Χρίστος Κληρίδης, παρενέβη στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς σε ζητήματα θεσμών, ασφάλειας και πολιτικής εμπιστοσύνης.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης περί πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος και δημιουργίας ενός σώματος τύπου FBI, ο κ. Κληρίδης τόνισε ότι «θα πρέπει να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα, αλλά και το έγκλημα γενικότερα», προσθέτοντας ωστόσο πως «θα ήμουν πιο ευτυχής αν αντί δηλώσεων είχαμε τα έργα». Όπως σημείωσε, «δεν χρειάζονται δηλώσεις, τα πολλά “θα” δεν βοηθούν», υποδεικνύοντας ότι το αποτέλεσμα θα είναι εκείνο που θα κρίνει την αποτελεσματικότητα των μέτρων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της τροποποίησης του Συντάγματος σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών. Υπενθύμισε ότι στο παρελθόν επιτρεπόταν άρση απορρήτου μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως «στους φυλακισμένους και στους πτωχεύσαντες». Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, επετράπη η παρακολούθηση κατόπιν δικαστικού διατάγματος, σημειώνοντας ότι «δεν καταπολεμήθηκε αποτελεσματικά προφανώς το έγκλημα».

Εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη νέα πρόταση που δίνει εξουσία στον Γενικό Εισαγγελέα να εγκρίνει παρακολουθήσεις χωρίς δικαστικό έλεγχο, επισημαίνοντας πως «είναι πολύ εύκολο να διολιστήσει κάποιος όταν δίνουμε εξουσία χωρίς δικαστικόν έλεγχο». Όπως είπε, «σήμερα είναι ο Α’ Γενικός Εισαγγελέας, αύριο είναι ο Β’… τα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχουν για να προστατεύουν το άτομο». Ξεκαθάρισε δε ότι «προσωπικά δεν είμαι υπέρ της νέας τροποποίησης».

Παράλληλα, υπενθύμισε παλαιότερες αλλαγές στο δίκαιο με στόχο την καταπολέμηση του εγκλήματος, οι οποίες, όπως είπε, δεν απέδωσαν: «κάθε φορά που έχουμε αύξηση του εγκλήματος προσπαθούμε με νομικά μέτρα να το καταπολεμήσουμε… και στην προσπάθεια αυτή καταπατούμε ή κάνουμε πισωγυρίσματα στα ατομικά δικαιώματα».

Αναφερόμενος στη συζήτηση για δημιουργία σώματος τύπου FBI, εξέφρασε επιφυλάξεις, σημειώνοντας ότι «αυτή η φιλολογία για το FBI με ανησυχεί λίγο». Εξήγησε ότι πρόκειται για έναν οργανισμό με συγκεκριμένο ρόλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπενθυμίζοντας μάλιστα ότι «τη δεκαετία του 1950 χρησιμοποιήθηκε για πολιτικές διώξεις». Υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει να μεταφέρουμε κάτι που λειτούργησε αλλού και να το εφαρμόζουμε αυτούσιο στην Κύπρο», προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως «δεν είναι Netflix η υπόθεση».

Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, ο κ. Κληρίδης υπογράμμισε την ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα, τονίζοντας ότι «χρειάζεται αδιάφθορη αστυνομία» και μια δύναμη που «δεν θα κάθεται στα γραφεία». Όπως είπε, απαιτείται «παρουσία της αστυνομίας στις περιοχές όπου σημειώνεται έγκλημα», καθώς αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά, ενώ επεσήμανε και τη σημασία της ενίσχυσης της πληροφόρησης: «το οργανωμένο έγκλημα θα αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά μέσα από τη σωστή πληροφόρηση».

Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη καταπολέμησης της διαφθοράς εντός της αστυνομίας, σημειώνοντας ότι «πολλές φορές το οργανωμένο έγκλημα βρίσκει έδαφος ακόμη και μέσα στους κόλπους της αστυνομίας». Κατέληξε πως το πρόβλημα είναι πολυεπίπεδο και «δεν λύνεται με εύηχα συνθήματα».

Σχολιάζοντας το πολιτικό κλίμα και τις δημοσκοπήσεις, ανέφερε ότι «η απογοήτευση του κόσμου αντανακλάται στα αποτελέσματα», επισημαίνοντας πως οι πολίτες «δεν είναι ικανοποιημένοι διότι υπάρχουν πολλαπλά προβλήματα και δεν βλέπουν να λύνονται».

Έφερε ως παραδείγματα την καθυστέρηση στη λήψη μέτρων για κρίσιμα ζητήματα, αλλά και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, λέγοντας ότι «το κράτος γνώριζε αλλά δεν έλαβε έγκαιρα μέτρα», γεγονός που «δημιουργεί αντίδραση της κοινής γνώμης». Παράλληλα, άσκησε κριτική για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, σημειώνοντας ότι «προχωρούμε όπως λένε οι Άγγλοι “play by the ear”… πάμε και βλέπουμε», κάτι που «δεν δημιουργεί εμπιστοσύνη στους θεσμούς».

Τέλος, αναφερόμενος στη Δημοκρατική Αλλαγή και τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, παραδέχθηκε ότι «είναι απογοητευτικές», ωστόσο εμφανίστηκε αισιόδοξος, τονίζοντας πως «Όμως δεν αγχώνομαι, η μόνη δημοσκόπηση είναι της 23ης Μαΐου 2026». Όπως ανέφερε, «ξεκινούμε από το μηδέν και ό,τι πάρουμε θα είναι συν», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με την οργάνωση και την παρουσία του κόμματος «θα υπάρξει θετική ανταπόκριση στο τέλος της ημέρας».

