Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού, με την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου να τοποθετείται εκτενώς στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», απαντώντας σε ερωτήματα για τους χειρισμούς της κυβέρνησης και τις ευθύνες που αποδίδονται.

Η ίδια συνέδεσε την παρούσα κρίση με τα διαχρονικά προβλήματα του Υπουργείου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που συσσωρεύτηκαν επί χρόνια, σε συνθήκες περιορισμένων οικονομικών και διοικητικών δυνατοτήτων. Όπως ανέφερε, η αδυναμία ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και η έλλειψη επαρκών πόρων οδήγησαν σε καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση κρίσιμων θεμάτων, τα οποία — όπως είπε — βρίσκονται πλέον σε προτεραιότητα από την έναρξη της διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Σε ερώτηση για το κατά πόσο απολαμβάνει πολιτική στήριξη εν μέσω έντονης κριτικής, η Υπουργός παρέπεμψε στη συλλογική λειτουργία της κυβέρνησης, αποφεύγοντας προσωπική τοποθέτηση. Αναφερόμενη στις επικρίσεις περί μη ανάληψης ευθύνης, υποστήριξε ότι η πολιτική ευθύνη υφίσταται από την πρώτη ημέρα άσκησης καθηκόντων και ότι η κριτική είναι θεμιτή, εφόσον — όπως σημείωσε — είναι τεκμηριωμένη. Τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με «κτηνιατρική κρίση», η οποία, κατά την εκτίμησή της, επιχειρείται από ορισμένους να προσλάβει πολιτικά χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερωτήματα για την επιχειρησιακή διαχείριση, η κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι έχουν κινητοποιηθεί 16 υπηρεσίες και περισσότεροι από 500 λειτουργοί του δημοσίου για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Υπογράμμισε ότι η πολιτική ηγεσία έχει θέσει στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών τα απαραίτητα εργαλεία, ενώ παράλληλα έχουν ληφθεί μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων, τόσο σε οικονομικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο.

Σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των μέτρων, απέφυγε να προχωρήσει σε αποτίμηση, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα παραμένει ο περιορισμός της νόσου. Όπως ανέφερε, η προσήλωση των αρχών εστιάζει αποκλειστικά στην ανάσχεση της διασποράς, σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών.

Αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης και τους ελέγχους, ιδιαίτερα σε σχέση με τα κατεχόμενα, η Υπουργός δήλωσε ότι από τον Δεκέμβριο, οπότε και εντοπίστηκε κρούσμα στην περιοχή, ενεργοποιήθηκαν διαδικασίες στη βάση εισηγήσεων εμπειρογνωμόνων. Όπως είπε, το θέμα τέθηκε επανειλημμένα σε αρμόδια σώματα, περιλαμβανομένης της Τεχνικής Επιτροπής, καθώς και σε πολιτικό επίπεδο. Επισήμανε ότι καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα μέτρα βιοασφάλειας εντός των κτηνοτροφικών μονάδων, τα οποία — όπως τόνισε — αποτελούν βασική προϋπόθεση περιορισμού της νόσου.

Υπενθύμισε ότι το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στις ελεύθερες περιοχές καταγράφηκε στις 19 Φεβρουαρίου και επιβεβαιώθηκε την επόμενη ημέρα, οπότε και λήφθηκε άμεσα απόφαση για απαγόρευση μετακίνησης ζώων και ζωοτροφών, μέτρο που, σύμφωνα με την ίδια, κρίθηκε αναγκαίο για τον περιορισμό της εξάπλωσης.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενα λάθη στη διαχείριση της κρίσης από τον Δεκέμβριο έως σήμερα, η Υπουργός ανέφερε ότι η πλήρης αξιολόγηση θα γίνει μετά τον έλεγχο της κατάστασης. Ωστόσο, αναγνώρισε διαρθρωτικά προβλήματα στον τομέα, επισημαίνοντας τη συνύπαρξη διαφορετικών τύπων κτηνοτροφικών μονάδων σε γειτονικές περιοχές, καθώς και τη λειτουργία ζωεμπορικών δραστηριοτήτων εντός κτηνοτροφικών ζωνών. Όπως ανέφερε, από τις ιχνηλατήσεις προκύπτει ότι μέρος της διασποράς συνδέεται με τέτοιες μετακινήσεις πριν από την επιβολή περιοριστικών μέτρων.

Σε σχέση με καταγγελίες για άνιση κάλυψη του κόστους απολύμανσης, διευκρίνισε ότι η κρατική στήριξη αφορά την εγκατάσταση σημείων απολύμανσης σε κτηνοτροφικές περιοχές μέσω των τοπικών αρχών. Παραδέχθηκε ότι έγιναν προσαρμογές στο σχεδιασμό, καθώς προέκυψαν επιπρόσθετες ανάγκες κατά την εφαρμογή των μέτρων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα τέθηκε ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόσο για τεχνική καθοδήγηση όσο και για εξασφάλιση οικονομικής στήριξης. Όπως σημείωσε, η συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς θεωρείται κρίσιμη για τη διαχείριση της κρίσης και την αποκατάσταση του κτηνοτροφικού τομέα.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η Υπουργός αναφέρθηκε και στο υδατικό ζήτημα, σημειώνοντας ότι, παρά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπισή του συνεχίζεται χωρίς διαφοροποίηση.

