Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα έχει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συναντήσεις με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, το απόγευμα της Τετάρτης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας και επιστολής του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος «θα επαναβεβαιώσει, με σαφήνεια, την πολιτική μας βούληση για άμεση επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, στη βάση της συμφωνημένης μορφής λύσης, των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των αρχών και αξιών, καθώς και του δικαίου της ΕΕ. Η διατήρηση του σημερινού αδιεξόδου δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή και η πάροδος του χρόνου καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για ουσιαστική πρόοδο».

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναδείξει την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε ενεργά στις προσπάθειες του ΓΓ και των ΗΕ για τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για επανεκκίνηση μιας ουσιαστικής, αξιόπιστης και προσανατολισμένης σε αποτέλεσμα διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι η σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό τον Γενικό Γραμματέα μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για την άρση του αδιεξόδου, ανέφερε ο Εκπρόσωπος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει επίσης συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με επίκεντρο τις περιφερειακές εξελίξεις, το ζήτημα του αφθώδους πυρετού και τα μέτρα στήριξης των επηρεαζομένων, ενώ θα την ενημερώσει και για τις τελευταίες εξελίξεις στις προσπάθειες που καταβάλλουμε επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει, εξάλλου, στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο που συνδιοργανώνεται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως ο ηγέτης του κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, η Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος αποτελεί θεσμική πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και των κοινωνικών εταίρων για θέματα εργοδοτικά και οικονομικά.

Κατά την παρέμβασή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναφερθεί στις ποιοτικές θέσεις εργασίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ως βασικών προϋποθέσεων για μια ανθεκτική και βιώσιμη ευρωπαϊκή οικονομία. Θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της Συνόδου από τους Προέδρους των Θεσμών και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει επίσης σήμερα σε εκδήλωση που διοργανώνει η δεξαμενή σκέψης European Policy Centre, όπου θα παρουσιάσει το όραμα και τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Κατά την παρέμβασή του, ο Πρόεδρος αναμένεται να αναδείξει την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης, την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας, καθώς και τη σημασία μιας Ευρώπης που λειτουργεί με ενότητα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, θα υπογραμμίσει τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου και πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΚΥΠΕ