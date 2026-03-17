Καλεσμένος στις Τομές στα Γεγονότα, ο επικεφαλής του κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σχολίασε τη δημοσκόπηση για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, αναλύοντας το πολιτικό σκηνικό και τα διλήμματα που, όπως είπε, διαμορφώνονται για τους πολίτες.

Αναφερόμενος στα ευρήματα της δημοσκόπησης, τόνισε ότι «όταν μιλά η επιστήμη και οι ειδικοί, πρέπει να ακούμε», υπογραμμίζοντας ότι καταγράφεται πλέον μια σαφής τάση στην κοινωνία για αλλαγή.

Όπως είπε, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι πολίτες φαίνεται να αντιλαμβάνονται την ανάγκη μεταρρυθμίσεων και θα έχουν ενώπιόν τους μια κρίσιμη επιλογή για το ποιο κόμμα θα διαδραματίσει ρυθμιστικό ρόλο.

«Το δίλημμα είναι αν αυτό το κόμμα θα είναι το ΕΛΑΜ ή ένα σοβαρό, υπεύθυνο και μετριοπαθές κόμμα με θέσεις και προτάσεις, που μπορεί να φέρει αλλαγή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η τελική απόφαση ανήκει στους πολίτες και θα είναι σεβαστή.

Ο κ. Μιχαηλίδης αποκάλυψε ότι το Άλμα επεξεργάζεται πακέτο προτάσεων που θα αποτελέσουν τις πρώτες του ενέργειες σε περίπτωση εισόδου στη Βουλή με ισχυρή εκπροσώπηση.

Υπενθύμισε ότι έχουν ήδη γίνει 22 συνταγματικές αλλαγές, σημειώνοντας ότι στόχος είναι μια νέα, ουσιαστική μεταρρύθμιση που θα επηρεάζει τους θεσμούς. Οι προτάσεις αυτές, όπως είπε, θα παρουσιαστούν με σαφήνεια στους πολίτες.

Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές συνεργασίες, ξεκαθάρισε ότι το Άλμα δεν επιδιώκει θεσμικές συνεργασίες με άλλα κόμματα, ωστόσο δεν αποκλείει συνεργασίες κατά περίπτωση (ad hoc) με κόμματα του δημοκρατικού τόξου.

«Όταν υπάρχει μια καλή πρόταση, μπορούμε να τη στηρίξουμε ή να ζητήσουμε στήριξη. Δεν έχουμε πρόβλημα σε αυτό», ανέφερε, τονίζοντας ότι η ισχυρή εντολή των πολιτών θα διευκολύνει την προώθηση μεταρρυθμίσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της λογοδοσίας, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός υγιούς μηχανισμού που θα επιτρέπει τη διερεύνηση υποθέσεων που ενδεχομένως «κουκουλώθηκαν».

Μεταξύ άλλων, ανέδειξε την ανάγκη για διαχωρισμού των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα και του Νομικού Συμβούλου και άρσης του ανέλεγκτου του Γενικού Εισαγγελέα

Όπως είπε, τέτοιες αλλαγές θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και θα διασφαλίσουν ότι υποθέσεις διαφθοράς θα εξετάζονται ορθά, ακόμη και αν αφορούν παλαιότερες περιόδους.

Αναφερόμενος στη λειτουργία του Άλματος, τόνισε ότι η προσπάθεια έχει εξελιχθεί σε συλλογική, με ενδεκαμελή εκτελεστική γραμματεία που συνεδριάζει καθημερινά, ενώ η ομάδα διευρύνεται με νέους υποψήφιους βουλευτές.

«Η βούληση είναι να κινηθούμε όλοι μαζί και να ενισχύουμε συνεχώς αυτή την προσπάθεια», σημείωσε.

Σχολιάζοντας ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε ότι η αναγνώριση του FIR της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις ΗΠΑ είναι θετική εξέλιξη.

Για την ένταση στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ότι όλες οι ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο είναι καταδικαστέες, είτε προέρχονται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ είτε από το Ιράν.

Τόνισε ακόμη ότι η Κύπρος πρέπει να διατηρεί ισορροπημένη στάση, ενισχύοντας τις διεθνείς συνεργασίες της, αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Τέλος, εξέφρασε ανησυχία για τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στον τουρισμό, σημειώνοντας ότι η έντονη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή δημιούργησε αρνητικές εντυπώσεις στο εξωτερικό.

«Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει η αντίληψη ότι η Κύπρος βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης», είπε, προσθέτοντας ότι απαιτείται προσεκτική διαχείριση και χαμηλοί τόνοι για την αντιστροφή του κλίματος.