Σε περιόδους κρίσεων το πρώτο μέλημα της πολιτείας πρέπει να είναι η στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα, να δημιουργούν θέσεις εργασίας και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, ανέφερε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόυλος, μιλώντας το Σάββατο σε εκδήλωση του ΙΝΕ στην Πάφο με θέμα «Διάλογος για την Οικονομία και την Επιχειρηματικότητα».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΚΟ, στην ομιλία του ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι η κυπριακή οικονομία αποτελεί παράδειγμα ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας, καθώς, παρά τις κρίσεις και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισε η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, κατάφερε να ανακάμψει και να καταγράψει ισχυρές επιδόσεις.

Όπως σημείωσε, η επιτυχία αυτή οφείλεται πρωτίστως στην εργατικότητα, την ευρηματικότητα και το πείσμα των Κυπρίων επιχειρηματιών και εργαζομένων, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας.

Ο κ. Παπαδόπουλος προειδοποίησε ότι η Κύπρος καλείται να διαχειριστεί μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μέχρι τις επιπτώσεις στην οικονομία, τον τουρισμό, την ενέργεια και την παραγωγική δραστηριότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να παραδοθεί σε λαϊκισμό, ανευθυνότητα και ακραίες πολιτικές προσεγγίσεις.

«Η Κύπρος ξεπέρασε μεγάλες κρίσεις στο παρελθόν επειδή υπήρξαν πολιτικές δυνάμεις που στάθηκαν απέναντι στον λαϊκισμό και επέλεξαν τον δρόμο της ευθύνης και της σοβαρότητας. Το ίδιο χρειάζεται και σήμερα», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ είπε, επίσης, ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί σημαντικό παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας, στέλνοντας το μήνυμα ότι κάθε απειλή εναντίον ενός κράτους - μέλους αφορά ολόκληρη την Ευρώπη.

Αναφερόμενος στις οικονομικές προοπτικές της χώρας, σημείωσε ότι παρά τις δυσκολίες, η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες, προσελκύοντας επενδύσεις και ενισχύοντας τον ρόλο της ως επιχειρηματικού και οικονομικού κόμβου στην περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της ενέργειας, επισημαίνοντας ότι το υψηλό κόστος ηλεκτρισμού αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων.

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης των ενεργειακών υποδομών, της ολοκλήρωσης του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό, της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της προώθησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη μεγάλη προοπτική που δημιουργεί για την Κύπρο η αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, τονίζοντας ότι η χώρα έχει πλέον πραγματικές δυνατότητες να εξελιχθεί σε σημαντικό ενεργειακό παράγοντα στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ αναφέρθηκε επίσης στη φορολογική μεταρρύθμιση, σημειώνοντας ότι αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και την άρση στρεβλώσεων που υπήρχαν εις βάρος των κυπριακών επιχειρήσεων.

Την ίδια στιγμή, επεσήμανε ότι η στήριξη της επιχειρηματικότητας απαιτεί ευρύτερες μεταρρυθμίσεις, με έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερα στάθηκε στην ανάγκη προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της απλοποίησης των διαδικασιών, ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να μπορούν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους γρήγορα, χωρίς χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Ανέφερε ότι η επόμενη Βουλή θα κληθεί να διαχειριστεί κρίσιμες αποφάσεις για την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και το μέλλον της χώρας.

«Η Κύπρος χρειάζεται μια Βουλή που να στηρίζει την ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και τη σταθερότητα της οικονομίας. Χρειάζεται πολιτικές δυνάμεις που να υπερασπίζονται την υπεύθυνη πολιτική και να αποτρέπουν τις ακραίες και λαϊκίστικες επιλογές που μπορούν να βλάψουν την οικονομία και την κοινωνία», είπε.

Σημείωσε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα θα συνεχίσει να αποτελεί δύναμη σοβαρότητας, υπευθυνότητας και προοπτικής για τον τόπο, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη διαμόρφωση πολιτικών που στηρίζουν την ανάπτυξη, ενισχύουν τις επιχειρήσεις και δημιουργούν ευκαιρίες για τους πολίτες.



Πηγή: ΚΥΠΕ