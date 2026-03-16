Την στρατηγική και τις βασικές θέσεις της παράταξης ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών ανέδειξε σε συνέντευξή της στην Σημερινή η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου. Αναγνωρίζει ότι η Γαλάζια παράταξη πέρασε μια δύσκολη περίοδο μετά τις προεδρικές εκλογές του 2023, ωστόσο τονίζει ότι βρίσκεται σε διαδικασία ανασυγκρότησης και επανεκκίνησης, με στόχο την ενότητα, τη συμμετοχή της βάσης και την ενίσχυση των δομών παραγωγής πολιτικής. Η Αννίτα Δημητρίου επισημαίνει ότι το αποτέλεσμα των Βουλευτικών θα κριθεί από το αν οι πολίτες θα επιλέξουν τη λογική και τη σταθερότητα ή την ψήφο διαμαρτυρίας. Παράλληλα απορρίπτει τα σενάρια πολιτικής σύγκλισης με το ΕΛΑΜ, για το οποίο είπε πως μαζί με το ΑΚΕΛ λειτουργούν συμπληρωματικά για να αποδυναμώσουν τον Συναγερμό. Η Πρόεδρος της Βουλής εκφράζει επίσης προβληματισμό για την άνοδο μικρότερων κομμάτων και τον κίνδυνο πολιτικού κατακερματισμού. Επανέλαβε πως η μόνη βάση λύσης είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Ερωτηθείσα για το θέμα παραμονής ή αποχώρησης των Βάσεων, είπε πως αυτό συνδέεται με τη λύση του Κυπριακού, ενώ σχετικά με το ΝΑΤΟ είπε πως θέση του ΔΗΣΥ είναι η ενθάρρυνση της συζήτησης για ένταξη.

Παραλάβατε την ηγεσία ενός «λαβωμένου» ΔΗΣΥ στον απόηχο των προεδρικών εκλογών του 2023. Ορισμένες εκτιμήσεις, μάλιστα, υποστηρίζουν ότι το κόμμα κινδυνεύει να υποχωρήσει ακόμη και κάτω από το 17%, κυρίως λόγω εσωτερικών ζητημάτων. Θεωρείτε ότι οι πληγές εκείνης της περιόδου έχουν πλέον επουλωθεί; Και ποια μέτρα λαμβάνετε για να διατηρήσετε την ενότητα του κόμματος και ν’ αποτρέψετε ενδεχόμενη εκλογική συρρίκνωση;

Όντως, μετά την ήττα στις Προεδρικές του 2023, ο Δημοκρατικός Συναγερμός πέρασε σε μια πολύ δύσκολη φάση της ιστορίας του. Με απογοήτευση, ένταση και εσωστρέφεια. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι και στο παρελθόν είχαμε περάσει ανάλογες δυσκολίες. Και πάντα βρίσκαμε τον τρόπο και τη δύναμη, μέσα από τη βάση μας, από τον κόσμο μας, να επιστρέφουμε. Και ο λόγος είναι απλός και ουσιαστικός. Γιατί έχουμε ιδεολογικά, πολιτικά, αξιακά θεμέλια στην κοινωνία. Εκφράζουμε βασικές αντιλήψεις και προσδοκίες των πολιτών και η πορεία αυτού του κόμματος είναι συνυφασμένη με το καλό του τόπου.

Έγινε, γίνεται και θα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ενότητας και ανασυγκρότησης. Δεν περιμένουμε να εξαφανιστούν οι διαφωνίες, και είναι λογικό, εντός του Δημοκρατικού Συναγερμού, εξάλλου, πάντοτε υπήρχαν διαφορετικές φωνές.

Αυτό που κάνουμε είναι να βρίσκουμε ξανά το βασικό μας σημείο αναφοράς: την κοινή ευθύνη απέναντι στη χώρα και την παράταξη. Όλα αυτά που μας ενώνουν. Την ασφάλεια, την οικονομική σταθερότητα, τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Όλα όσα με τόσο κόπο κτίσαμε στη δική μας διακυβέρνηση.

Η ενότητα κτίζεται με συμμετοχή, διάλογο και σεβασμό. Εργαζόμαστε σκληρά με την κοινοβουλευτική μας ομάδα, το Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, τις ομάδες παραγωγής πολιτικής και καταθέτουμε μελετημένες εισηγήσεις και λύσεις για όλα όσα απασχολούν τους πολίτες.

Αυτό που μπορεί κάθε πολίτης να κατανοήσει είναι ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν είναι κόμμα συγκυρίας. Είναι σταθερός πυλώνας της πολιτικής ζωής, συνυφασμένος με τις αναγκαίες μεταρρυθμιστικές τομές που κεκτήθηκαν. Και όταν η παράταξη λειτουργεί συλλογικά, τότε όχι μόνο αντέχει, αλλά βγαίνει πιο δυνατή παρ’όλες τις δοκιμασίες. Αυτό κάνουμε και τώρα και γι’ αυτό είμαι πεπεισμένη ότι οι πολίτες, παρά τις δυσκολίες, θα μας ξαναδώσουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη Βουλή, γιατί γνωρίζουν τον υπεύθυνο και αναγκαίο μας ρόλο για τη διαχείριση των προκλήσεων τού σήμερα, μακριά από χρεοκοπημένες και λαϊκίστικες πολιτικές που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν. Ο Συναγερμός πρέπει να είναι η ισχυρή, υπεύθυνη Γαλάζια παράταξη και στις εκλογές του Μάη.

Πώς αξιολογείτε την πορεία του ΔΗΣΥ μετά το Καταστατικό Συνέδριο του περασμένου Φεβρουαρίου; Ποιες αλλαγές στο Καταστατικό θεωρείτε πιο κρίσιμες για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του κόμματος;

Ο Συναγερμός ήταν πάντα η παράταξη των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Συνεπώς για να συνεχίσουμε να έχουμε αυτόν τον ρόλο, πρέπει κι εμείς οι ίδιοι να εξελισσόμαστε, να αναγνωρίζουμε αδυναμίες και να βελτιωνόμαστε.

Το Καταστατικό Συνέδριο ήταν μια τέτοια στιγμή επανεκκίνησης. Μια προσπάθεια να προσαρμόσουμε τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος στις ανάγκες τού σήμερα και στις προκλήσεις.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλουμε έναν Δημοκρατικό Συναγερμό πιο ανοιχτό, πιο συμμετοχικό και πιο σύγχρονο. Γι’ αυτό δώσαμε μεγαλύτερο ρόλο στη βάση του κόμματος, ενισχύσαμε τη διαφάνεια στις διαδικασίες και δημιουργήσαμε μηχανισμούς που επιτρέπουν σε περισσότερους πολίτες να συμμετέχουν στη διαμόρφωση πολιτικών και ειδικά στους νέους μας.

Για μένα ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενίσχυση των δομών παραγωγής πολιτικής. Ο ΔΗΣΥ δεν είναι κόμμα που λειτουργεί μόνο προεκλογικά, είναι η πολιτική δύναμη που βρίσκεται καθημερινά στο προσκήνιο, δίπλα στον κάθε πολίτη. Κρατάει τη χώρα σε σταθερή τροχιά, οδηγώντας την υπεύθυνα μπροστά.

Μέχρι στιγμής το δημοσκοπικό «ντέρμπι» μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ δείχνει μια ιδιαίτερα στενή μάχη, ενώ περίπου το 13% των ψηφοφόρων δηλώνουν αναποφάσιστοι. Ποιοι παράγοντες εκτιμάτε ότι θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα και με ποιους τρόπους σκοπεύει ο ΔΗΣΥ να ενισχύσει τη συσπείρωσή του ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών;

Οι εκλογές που έρχονται, εκτός από κρίσιμες, είναι και ιδιαίτερες. Κυριαρχούνται από μια γενικευμένη αβεβαιότητα, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά σε όλη την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή. Ο κόσμος νιώθει ανασφάλεια για το αύριο, προβληματίζεται για το ολοένα αυξανόμενο κόστος ζωής, για τα οικονομικά, για την προοπτική της επόμενης γενιάς και ξεχνά, δυστυχώς, πολλές φορές πού βρισκόταν η πατρίδα μας πριν από λίγα χρόνια: οικονομικά, κοινωνικά, διπλωματικά. Παράλληλα είναι απογοητευμένος και καχύποπτος έναντι των θεσμών, καθώς θεωρεί ότι δεν δουλεύουν προς όφελός του. Σε τέτοιες περιόδους αυξάνονται οι αναποφάσιστοι.

Σίγουρα το αποτέλεσμα θα κριθεί κυρίως από το βασικό κριτήριο, με το οποίο οι πολίτες θα πάνε στις κάλπες: Αν θα προτιμήσουν να «τιμωρήσουν» ή να προστατεύσουν. Αν, δηλαδή, θα κυριαρχήσει ο θυμός ή η λογική.

Εμείς έχουμε μιλήσει καθαρά για τις συλλογικές μας ευθύνες. Αυτό όμως που τονίζουμε είναι ότι, ακόμη κι αν υπάρχουν αδυναμίες, δεν είναι εποχή να τα τινάξουμε όλα στον αέρα. Αντίθετα, έναντι των κοσμογονικών αλλαγών που συμβαίνουν γύρω μας, η ψήφος του πολίτη πρέπει να στοχεύει στην προστασία της χώρας και της νέας γενιάς. Και τα κριτήρια πρέπει να είναι ποιος μπορεί να παρέχει την ασφάλεια, την υπευθυνότητα, τη σταθερότητα, τη νηφαλιότητα, την ικανότητα που χρειάζεται η χώρα αυτήν την περίοδο.

Εκεί θεωρούμε ότι ως πολιτικός χώρος έχουμε προστιθέμενη αξία για τους συμπολίτες μας. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις, να πορευόμαστε με λογική και ευθύνη, να κρατούμε τη χώρα σταθερή ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες, να χειριζόμαστε κρίσεις, να φέρνουμε με μεταρρυθμίσεις αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Μπορεί σε τέτοια κρίσιμη συγκυρία να επιλεγεί ως πρωταγωνιστής το ΑΚΕΛ; Που με τις ιδεοληψίες και τις αγκυλώσεις του μόνο στην απομόνωση μπορεί να οδηγήσει την Κύπρο; Που το μόνο που έχει να προτείνει είναι συνταγές που απέτυχαν στην πράξη; Πραγματικά δεν θέλω καν να θυμάμαι τις εποχές του 2013 και τι κληθήκαμε να διαχειριστούμε, που χωρίς τη δική μας διακυβέρνηση και πολιτική πορεία, η χώρα δεν θα έβγαινε ποτέ από τη χρεοκοπία, τα κοινωνικά παντοπωλεία και την εξαθλίωση.

Στο τέλος της ημέρας οι εκλογές κερδίζονται με ανθρώπους που μπορούν να φέρνουν αποτελέσματα. Και πιστεύω ακράδαντα ότι έχουμε το πιο δυνατό ψηφοδέλτιο και τις καλύτερες εισηγήσεις. Με στελέχη δοκιμασμένα είτε μέσα στη Βουλή είτε στον επιστημονικό, επαγγελματικό ή κοινωνικό στίβο. Απ’ όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές κατηγορίες. Αξιόλογοι, σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν να φέρουν αλλαγές με ασφάλεια και ένα συνολικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για τη νέα εποχή. Για μια Βουλή σοβαρή, που να λειτουργεί και να παίρνει αποφάσεις, αλλά και να διαχειρίζεται κρίσεις και προκλήσεις με υπευθυνότητα.

Πολιτικοί σας αντίπαλοι υποστηρίζουν ότι ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ λειτουργούν ως «συγκοινωνούντα δοχεία», επικαλούμενοι μετακινήσεις στελεχών και ψηφοφόρων. Πώς απαντάτε σε αυτήν την κριτική και αν αποκλείετε την όποια μελλοντική συνεργασία μαζί τους;

Στην πραγματικότητα γεγονός είναι ότι το ΑΚΕΛ και το ΕΛΑΜ λειτουργούν συμπληρωματικά για να αποδυναμώσουν τον Συναγερμό. Και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη, όταν ειδικότερα στην οικονομία δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ποιος από τους δύο μιλά, καθώς λένε ακριβώς τα ίδια.

Η πολιτική μας ταυτότητα είναι εντελώς διαφορετική από εκείνην του ΕΛΑΜ με τις νεοναζιστικές καταβολές, τον εγγενή λαϊκισμό του και την απίστευτη επιπολαιότητα απέναντι στα σοβαρά θέματα, όπως το να μοιράσουμε διαβατήρια στους μετανάστες.

Ο ίδιος ο αρχηγός του άλλωστε ήταν που το χαρακτήρισε παράρτημα της εγκληματικής Χρυσής Αυγής. Και η ελληνική Πολιτεία, είτε διά του Προέδρου της, του Πρωθυπουργού ή του Προέδρου της Βουλής, δεν δέχεται ούτε και να τους δει.

Σε κάθε δημοκρατικό σύστημα μπορεί να υπάρχουν μετακινήσεις ψηφοφόρων. Σας είπα ότι πολύς κόσμος ψηφίζει για να τιμωρήσει. Παρόλο που ξέρει ότι οι απλουστευτικές και επικίνδυνες προσεγγίσεις που προτείνει το ΕΛΑΜ δεν δίνουν λύσεις στα μεγάλα ζητήματα της χώρας, αλλά τίθεται και θέμα στελεχών, της πολιτικής και όχι μόνο συνέπειάς τους.

Η δική μας ευθύνη είναι να πείσουμε τους πολίτες ότι αξίζουμε να μας εμπιστευτούν σε πορεία πολιτικής ευθύνης. Μπορεί να μη χαϊδεύουμε αφτιά και να μοιράζουμε κούφια συνθήματα, μπορεί να βάζουμε πλάτες με κόστος, αλλά είναι επειδή γνωρίζουμε τι χρειάζεται η Κύπρος για να προχωρήσει υπεύθυνα μπροστά. Χρειάζεται υπεύθυνες πολιτικές που ενισχύουν την οικονομία, τις διεθνείς συμμαχίες και την ευρωπαϊκή της πορεία. Αυτή είναι η γραμμή του Δημοκρατικού Συναγερμού και παραμένει αδιαπραγμάτευτη.

Την ίδια ώρα καταγράφεται δημοσκοπική άνοδος νέων κομμάτων, όπως το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Πώς ερμηνεύετε αυτήν την τάση; Ως Πρόεδρος της Βουλής, θεωρείτε ότι η είσοδος περισσότερων μικρότερων σχηματισμών ενισχύει τον πλουραλισμό και την πολυφωνία ή υπάρχει κίνδυνος πολιτικής κατακερματισμού και εισόδου σε «αχαρτογράφητα νερά»;

Πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά ποια Βουλή θα έχουμε την επόμενη μέρα των εκλογών. Το γεγονός ότι εμφανίζονται νέα πολιτικά σχήματα είναι, σε ένα βαθμό, φυσιολογικό και δημοκρατικό. Από την άλλη, όμως, υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος: Όταν η Βουλή διασπάται σε πολλά κομμάτια, χωρίς θέσεις, στόχους ή στρατηγική πέρα από τον εύκολο εντυπωσιασμό και την προσωπική φιλοδοξία, τότε γίνεται αδύνατη η λήψη αποφάσεων και τίθεται σε κίνδυνο η διακυβέρνηση, η σταθερότητα και η προοπτική.

Η Βουλή πρέπει να λειτουργεί με σοβαρότητα και ευθύνη, γιατί εκεί λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν την οικονομία, την κοινωνία, την εθνική στρατηγική και την καθημερινότητα των πολιτών. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι απλώς να εμφανίζονται νέα κόμματα, αλλά να υπάρχουν σοβαρές προτάσεις, συνέπεια και υπευθυνότητα απέναντι στην πατρίδα και όχι να οδηγηθούμε σε αχαρτογράφητα νερά με κόστος προς όλους μας.

Ποια είναι σήμερα η σχέση του ΔΗΣΥ και η δική σας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και πώς επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ασκείτε αντιπολίτευση;

Ο ρόλος μας είναι να λειτουργούμε ως μια ισχυρή, αξιόπιστη και δημιουργική πολιτική δύναμη, που αν και ανήκει στην αντιπολίτευση και ελέγχει την Κυβέρνηση, ταυτόχρονα συμβάλλει στη σταθερότητα της χώρας.

Η σχέση μας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι θεσμική. Ο Πρόεδρος υλοποιεί τα καθήκοντά του με όποιο τρόπο θεωρεί καλύτερο και εμείς από τη θέση της αντιπολίτευσης ελέγχουμε, επικροτούμε τα σωστά, επικρίνουμε τα λάθη και διορθώνουμε ελλιπή νομοσχέδια και τα στηρίζουμε όπως τη Φορολογική Μεταρρύθμιση.

Περιφρουρούμε βασικές πολιτικές στις οποίες έχουμε θέσει τις βάσεις και δεν θέλουμε να τις δούμε να εκτροχιάζονται, όπως στην οικονομία, την ανάπτυξη, τη διεθνή πολιτική, την πολιτική άμυνας και ασφάλειας, ενώ είμαστε δίπλα στους πολίτες ανταποκρινόμενοι στις καθημερινές αγωνίες τους, με πραγματισμό και προτεραιοποίηση.

Δεν πιστεύω στην αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, αλλά και ούτε θεωρώ χρήσιμη τη στήριξη άνευ όρων και την επιδίωξη ή την απαίτηση αυτής της κατεύθυνσης. Έτσι χάνουμε την πραγματική επαφή με την κοινωνία και αποτυγχάνουμε στον ρόλο μας και αυτό θα πρέπει να το κατανοήσει καλά η Κυβέρνηση, που φαίνεται να μην αποδέχεται την κριτική, ειδικά από τον ΔΗΣΥ. Προσωπικά πιστεύω μόνο στην πολιτική που βάζει το συμφέρον της χώρας πάνω από τις προσωπικές ή άλλες σκοπιμότητες. Όπως άλλωστε πάντοτε έπραττε ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Και σας διαβεβαιώ ότι έτσι θα συνεχίσει να πράττει.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εξακολουθεί να δηλώνει προσηλωμένος στη λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Με δεδομένη τη μέχρι στιγμής πολιτική στάση του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, αλλά και το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον έντασης στην περιοχή, πώς μπορεί να προχωρήσει ρεαλιστικά αυτή η προσέγγιση;

Το Κυπριακό βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη φάση. Η τουρκική πλευρά τα τελευταία χρόνια προωθεί ανοιχτά τη λύση των δύο κρατών, κάτι που βρίσκεται εκτός του πλαισίου των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

Ακριβώς γι’ αυτό οφείλουμε εμείς να τοποθετούμαστε με σαφήνεια, ρεαλισμό και συνέπεια στις θέσεις μας. Να μην πέφτουμε στην παγίδα ν’ ανοίγουμε την Κερκόπορτα ή να δικαιολογούμε τη ρητορική της Τουρκίας, με πατριωτικές κορώνες, εύηχα συνθήματα και ακραίες θέσεις. Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και χωρίς εγγυήσεις, παραμένει η μόνη βάση λύσης που αναγνωρίζεται διεθνώς, εμπεριέχεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και μπορεί ρεαλιστικά να οδηγήσει στην επανένωση και απελευθέρωση της πατρίδας μας.

Η στρατηγική μας πρέπει να στηρίζεται σε τρεις άξονες: ενεργή διπλωματία, ενίσχυση των διεθνών συμμαχιών της Κύπρου και αξιοποίηση στο έπακρον της ιδιότητάς μας ως ισότιμου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά το πρόσφατο χτύπημα στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι, επανήλθε στη δημόσια συζήτηση ο ρόλος των Βάσεων αλλά και ο ευρύτερος γεωστρατηγικός προσανατολισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θεωρείτε ότι η Λευκωσία θα πρέπει ν’ ανοίξει εκ νέου το ζήτημα των Βάσεων και να εξετάσει σοβαρά το θέμα υποβολής αιτήματος ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ, παρά τις δεδομένες ενστάσεις της Άγκυρας;

Οι καταιγιστικές και κρίσιμες εξελίξεις των τελευταίων ημερών καταδεικνύουν πόσο ασταθής και επικίνδυνη είναι η γεωπολιτική περιοχή στην οποία βρίσκεται η Κύπρος. Σε τέτοιες στιγμές, το πρώτο που χρειάζεται είναι ψυχραιμία και υπευθυνότητα.

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε πολεμικές συγκρούσεις. Ο ρόλος μας ήταν και παραμένει να λειτουργούμε ως παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή. Παράλληλα, όμως, οφείλουμε μέσα από στρατηγικές συμμαχίες να ενισχύουμε συνεχώς την αμυντική και διπλωματική μας θωράκιση.

Η συζήτηση για τις Βρετανικές Βάσεις ή για την ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι ζητήματα σοβαρά, που δεν μπορούν ν’ αντιμετωπίζονται με απλοϊκές προσεγγίσεις ή συνθήματα. Απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση όλων των παραμέτρων: των διεθνών ισορροπιών και συγκυριών, των σχέσεων με συμμάχους, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων του Κυπριακού. Και φυσικά συνδέονται άμεσα με την επίλυση του Κυπριακού.

Σχετικά με το ΝΑΤΟ συνιστά θέση μας, η ενθάρρυνση της συζήτησης από τη δική μας πλευρά. Η Κύπρος ανήκει στον ευρωπαϊκό και Δυτικό κόσμο, με ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα και στενή συνεργασία με χώρες της Ευρώπης και της περιοχής. Ειδικά σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας, ο σαφής Δυτικός προσανατολισμός και οι ισχυρές συμμαχίες είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο ασφάλειας που διαθέτει η πατρίδα μας, οπότε η θέση μας είναι σαφέστατα υπέρ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των συζητήσεων για επίλυση του Κυπριακού, έχουμε πάγια θέση για κατάργηση των αναχρονιστικών εγγυήσεων. Κάτω από αυτήν την οπτική, αναπόφευκτα θα βρεθεί στο τραπέζι και η επαναξιολόγηση της αντίστοιχης Συνθήκης για τις Βάσεις.