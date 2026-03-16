Την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα εκπροσωπήσει στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Καταπολέμηση του Ρατσισμού 2026 στις Βρυξέλλες, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Παπαέλληνα. Η Διάσκεψη, που συδνιοργανώνεται από την Κυπριακή Προεδρία, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 17 Μαρτίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, η Διάσκεψη θα συγκεντρώσει εκπροσώπους θεσμικών οργάνων της ΕΕ, κρατών μελών, διεθνών οργανισμών, φορέων της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ανεξάρτητων αρχών ισότητας, με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου και την ανταλλαγή απόψεων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ρατσισμού και των διακρίσεων στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης, η Υφυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής ένταξης και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, θα υπογραμμίσει τη σημασία της νέας Στρατηγικής της ΕΕ κατά του Ρατσισμού 2026–2030, καθώς και την ανάγκη για συντονισμένες πολιτικές και δράσεις που θα συμβάλουν στην ουσιαστική αντιμετώπιση των διακρίσεων και στη διαμόρφωση κοινωνιών που βασίζονται στον σεβασμό της διαφορετικότητας και στην προώθηση της ισότητας ευκαιριών για όλους.



Πηγή: ΚΥΠΕ