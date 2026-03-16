Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, θα προεδρεύσει της σημερινής συνεδρίας, στις Βρυξέλλες, του Συμβουλίου Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας (Ενέργεια), στο πλαίσιο της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, οι Υπουργοί Ενέργειας των κρατών μελών θα πραγματοποιήσουν συζήτηση προσανατολισμού για τη «Δέσμη για τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα», η οποία περιλαμβάνει προτάσεις για την αναθεώρηση του κανονισμού που αφορά τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, καθώς και την Οδηγία για τις διαδικασίες αδειοδότησης, όπως παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2025.

Παράλληλα, το Συμβούλιο θα εξετάσει την πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης για οικονομικά προσιτή ενέργεια, που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή πριν έναν χρόνο. Η συζήτηση θα ανοίξει με παρουσίαση από τον προσωρινό Διευθυντή του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), Volker Zuleger, σχετικά με τις εξελίξεις στην εσωτερική αγορά ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα των εργασιών περιλαμβάνει, επίσης, γεύμα εργασίας με αντικείμενο την επιτάχυνση των επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο κ. Zuleger και η Laura Piovesan, Γενική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Έργων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Προστίθεται ακόμα, ότι οι εργασίες του Συμβουλίου θα ολοκληρωθούν το απόγευμα με συνεδρία της Ολομέλειας, όπου οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για την προώθηση της αμοιβαίας ενεργειακής ασφάλειας μέσω της περαιτέρω ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών ενεργειακών συστημάτων.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν και οι Υπουργοί Ενέργειας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, Denys Shmyhal και Dorin Junghietu, προσφέροντας εμπειρικές εισηγήσεις από την ενεργειακή εμπειρία των χωρών τους, αναφέρεται τέλος.



Πηγή: ΚΥΠΕ