Η αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού αλλά και των αυξήσεων των τιμών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνέρχεται στις 4 σήμερα το απόγευμα.

«Είναι δύσκολες στιγμές και χρειάζονται τολμηρές αποφάσεις», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης το Σάββατο στο πλαίσιο σύσκεψης στην Πάχνα της Λεμεσού, για υλοποίηση του σχεδιασμού στις πυρόπληκτες περιοχές. Ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίσει στη συνεδρίαση της Δευτέρας συγκεκριμένο πλάνο για τη στήριξη της κτηνοτροφίας.

«Σε συνεργασία με όλα τα οργανωμένα σύνολα, με όλους όσοι επηρεάζονται θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αναγεννήσουμε και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την κτηνοτροφία στη χώρα μας», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα αισχροκέρδειας σε σχέση με το θέμα των αυξήσεων τιμών, συνεπεία του πολέμου στην περιοχή, σημειώνοντας ότι το θέμα αυτό θα απασχολήσει τη Δευτέρα και το Υπουργικό Συμβούλιο.

«Δεν θα δεχθούμε τα όποια φαινόμενα αισχροκέρδειας ή κάποιοι να επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση, επιβαρύνοντας τους καταναλωτές», υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας ότι είναι ήδη σε εφαρμογή μέτρα, με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ και με επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος.



Πηγή: ΚΥΠΕ