Ηχηρό μήνυμα απέναντι στη λήθη απότελει το ντοκιμαντέρ «Πέλλα-Πάις Νυν και Αεί» του Μιχάλη Γεωργιάδη, ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, στον χαιρετισμό της στην προβολή του ντοκιμαντέρ στο Θέατρο Παλλάς στη Λευκωσία, το πρωί της Κυριακής.

«Σήμερα δίνουμε όλοι μαζί ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στη λήθη. Γιατί η λήθη είναι η πιο επικίνδυνη μορφή απώλειας. Γιατί όσο υπάρχει μνήμη, υπάρχει και ευθύνη. Ένα χρέος που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά», ανέφερε η κ. Δημητρίου, υπογραμμίζοντας ότι το χρέος αυτό είναι ακόμα πιο επιτακτικό στη δύσκολη εποχή που διανύουμε.

«Η πατρίδα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές και σύνθετες προκλήσεις, που απαιτούν από όλους μας νηφαλιότητα, καθαρή σκέψη και σταθερό προσανατολισμό», συνέχισε, προσθέτοντας ότι «μας καλεί να σταθούμε ενωμένοι με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ωριμότητα και να δούμε αποκλειστικά το καλό της πατρίδας μας και μόνο».

Σημείωσε, ότι «μόνο μέσα από αυτή τη συνεργασία και την αίσθηση του συλλογικού καθήκοντος μπορούμε να διαφυλάξουμε όσα παραλάβαμε και να οικοδομήσουμε με ασφάλεια το αύριο».

Εξήρε, δε, το έργο του σκηνοθέτη Μιχάλη Γεωργιάδη, «που με την ακούραστη ματιά του κατέστησε για μας ορατές εμπειρίες αιχμαλωσίας, απώλειας και ιστορικής βίας, συμβάλλοντας στη διαφύλαξη μαρτυριών και αρχειακών τεκμηρίων», όπως είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ