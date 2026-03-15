Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, μέσω ανακοίνωσης, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του σπουδαίου σεφ Ανδρέα Μαυρομμάτη που έφυγε από την ζωή χθες Σάββατο.



«Με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα για τον θάνατο του διακεκριμένου Κύπριου σεφ Ανδρέα Μαυρομμάτη, μιας προσωπικότητας που τίμησε την Κύπρο διεθνώς μέσα από το έργο, τη δημιουργικότητα και το ήθος του.

Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης υπήρξε πρωτοπόρος της μεσογειακής γαστρονομίας και ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της κυπριακής και ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό. Κατόρθωσε να αναδείξει διεθνώς τις γεύσεις και τα προϊόντα της πατρίδας μας, κατακτώντας την αναγνώριση της γαλλικής και διεθνούς γαστρονομικής κοινότητας.

Πέραν της λαμπρής επαγγελματικής του πορείας, ο Ανδρέας Μαυρομμάτης και η οικογένειά του υπήρξαν διαχρονικά γέφυρα φιλίας μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας. Με την παρουσία και τη δράση τους στη γαλλική πρωτεύουσα, συμβάλλουν διαχρονικά, ουσιαστικά στην ενίσχυση των γαλλοκυπριακών σχέσεων, καλλιεργώντας έναν ιδιαίτερο δεσμό.

Παρά τη διεθνή του επιτυχία, ο ίδιος παρέμεινε πάντοτε βαθιά συνδεδεμένος με τις ρίζες του. Η αγάπη του για την Κύπρο, για τον τόπο, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, υπήρξε σταθερή και ανιδιοτελής.

Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό, όχι μόνο στον χώρο της γαστρονομίας, αλλά και στον απόδημο Κυπριακό Ελληνισμό.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».



