Ο πολιτικός κόσμος της Κύπρου αποχαιρετά τον καταξιωμένο Κύπριο σεφ Ανδρέα Μαυρομμάτη, τιμώντας την πορεία και την προσφορά του στη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Μέσα από ανακοινώσεις και αναρτήσεις, πολιτικοί εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλειά του, υπογραμμίζοντας τη διεθνή αναγνώριση που χάρισε στην κυπριακή κουζίνα και την περηφάνια που προσέφερε στην Κύπρο.



ΠτΔ: Ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της κυπριακής και ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό



«Με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα για τον θάνατο του διακεκριμένου Κύπριου σεφ Ανδρέα Μαυρομμάτη, μιας προσωπικότητας που τίμησε την Κύπρο διεθνώς μέσα από το έργο, τη δημιουργικότητα και το ήθος του.

Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης υπήρξε πρωτοπόρος της μεσογειακής γαστρονομίας και ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της κυπριακής και ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό. Κατόρθωσε να αναδείξει διεθνώς τις γεύσεις και τα προϊόντα της πατρίδας μας, κατακτώντας την αναγνώριση της γαλλικής και διεθνούς γαστρονομικής κοινότητας.

Πέραν της λαμπρής επαγγελματικής του πορείας, ο Ανδρέας Μαυρομμάτης και η οικογένειά του υπήρξαν διαχρονικά γέφυρα φιλίας μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας. Με την παρουσία και τη δράση τους στη γαλλική πρωτεύουσα, συμβάλλουν διαχρονικά, ουσιαστικά στην ενίσχυση των γαλλοκυπριακών σχέσεων, καλλιεργώντας έναν ιδιαίτερο δεσμό.

Παρά τη διεθνή του επιτυχία, ο ίδιος παρέμεινε πάντοτε βαθιά συνδεδεμένος με τις ρίζες του. Η αγάπη του για την Κύπρο, για τον τόπο, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, υπήρξε σταθερή και ανιδιοτελής.

Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό, όχι μόνο στον χώρο της γαστρονομίας, αλλά και στον απόδημο Κυπριακό Ελληνισμό.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».





Αννίτα Δημητρίου: Έφυγε ο άνθρωπος που έβαλε την κυπριακή κουζίνα στην καρδιά των Γάλλων





Η ΠτΒ, για τον χαμό του Ανδρέα Μαυρομμάτη έγραψε σε ανάρτηση ότι «Έφυγε ο άνθρωπος που έβαλε την κυπριακή κουζίνα στην καρδιά των Γάλλων, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά γεύσεων και πολιτισμού.

Ο σπουδαίος σεφ Ανδρέας Μαυρομμάτης, πίστεψε ότι η παράδοση, τα αρώματα και οι μνήμες της πατρίδας μας άξιζαν μια θέση στα πιο φημισμένα τραπέζια της γαστρονομίας.



Και τα κατάφερε ξεκινώντας από μια μικρή βιτρίνα ντελικατέσσεν στο Παρίσι, να δημιουργησει το βραβευμένο με Μισελέν "Maison Mavrommatis" και να ταξιδέψει τις γεύσεις της Κύπρου και της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο.



Καλό ταξίδι, σεφ. Η Κύπρος θα είναι πάντα περήφανη για εσένα».











ΔΗΠΑ: Υπήρξε ένας αυθεντικός πρεσβευτής της κυπριακής και ελληνικής γαστρονομίας στη διεθνή σκηνή



«Η είδηση του θανάτου του διακεκριμένου Κύπριου σεφ Ανδρέας Μαυρομμάτης προκαλεί βαθιά θλίψη και συγκίνηση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης Μάριος Καρογιάν εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του εκλιπόντος, τιμώντας τη μνήμη ενός ανθρώπου που με το έργο και την πορεία του ανέδειξε την Κύπρο πολύ πέρα από τα σύνορά της.

Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης υπήρξε ένας αυθεντικός πρεσβευτής της κυπριακής και ελληνικής γαστρονομίας στη διεθνή σκηνή, κατακτώντας με την αφοσίωση και το ταλέντο του την αναγνώριση στο απαιτητικό περιβάλλον του Παρισιού, όπου έζησε και δημιούργησε για δεκαετίες.

Με όραμα, δημιουργικότητα και βαθιά αγάπη για την παράδοση, κατάφερε να συνδέσει την υψηλή γαστρονομία με την ταυτότητα και τον πολιτισμό της πατρίδας μας.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και μια σπουδαία παρακαταθήκη έμπνευσης για τις επόμενες γενιές δημιουργών.

Η μνήμη και η προσφορά του θα συνεχίσουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για την κυπριακή παρουσία στον κόσμο. Αιωνία του η μνήμη».

Φουρλάς: Εκεί ψηλά θα της φτιάχνεις ξανά το παγωτό που της άρεσε

Μας συνέδεσαν πολλά εκείνους τους δύσκολους μήνες στο Παρίσι. Ήσουν εκεί μαζί με όλη την οικογένεια, βράχος δίπλα μας.

Είμαι σίγουρος ότι εκεί ψηλά θα της φτιάχνεις ξανά το παγωτό που της άρεσε. Μεγάλη απώλεια για όλους, μεγάλη όμως και για τη Κύπρο. Στο καλό Ανδρέα

ΥΠΕΞ Κόμπος: Μοναδικός άνθρωπος, εξαιρετικός επαγγελματίας και βαθιά πατριώτης

Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον αδόκητο θάνατο του διακεκριμένου συμπατριώτη μας σεφ Ανδρέα Μαυρομμάτη, ο οποίος για δεκαετίες διέπρεψε στη Γαλλία και έκανε περήφανη την Κύπρο μας. Μοναδικός άνθρωπος, εξαιρετικός επαγγελματίας και βαθιά πατριώτης. Το κενό που αφήνει πίσω του είναι δυσαναπλήρωτο. Η οικογένεια Μαυρομάτη αποτελεί στήριγμα στον αγώνα μας. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Αιωνία του η μνήμη.



