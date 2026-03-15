Ως Προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η Κύπρος προωθεί μια ανθεκτική ευρωπαϊκή φαρμακευτική πολιτική με έμφαση στην καινοτομία και την ισότιμη πρόσβαση, δήλωσε το Σάββατο ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης σε χαιρετισμό στην Ημερίδα του Παγκύπριου Συνδέσμου Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα» με θέμα «Έγκαιρη πρώιμη παρέμβαση και παιδί με σπάνιο γενετικό νόσημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι η ενεργός συμμετοχή της Κύπρου στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς για τα σπάνια νοσήματα ενδυναμώνει περαιτέρω τη διασυνοριακή συνεργασία και διευκολύνει την πρόσβαση των ασθενών σε εξειδικευμένη γνώση και φροντίδα.

Είπε επίσης ότι το Υπουργείο Υγείας «αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες των ασθενών με σπάνια νοσήματα και επενδύει συστηματικά στη φροντίδα τους, εφαρμόζοντας από το 2012 την Εθνική Στρατηγική, η οποία σήμερα βρίσκεται στο στάδιο αναθεώρησης, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιστημονικές και ευρωπαϊκές εξελίξεις».

Σημείωσε πως η εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) και η διασφάλιση πρόσβασης σε ορφανά φάρμακα εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, μέσω των συντονισμένων ενεργειών του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και του Υπουργείου Υγείας, ενισχύουν ουσιαστικά την παροχή φροντίδας.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, οι σύνδεσμοι ασθενών αποτελούν θεμέλιο λίθο στην προάσπιση δικαιωμάτων και στην υποστήριξη των ατόμων που ζουν με σπάνιες ασθένειες.

Συμπλήρωσε ότι ο Σύνδεσμος «Μοναδικά Χαμόγελα» αποδεικνύει με συνέπεια τον καθοριστικό του ρόλο στη διεκδίκηση, ενημέρωση και κοινωνική στήριξη των παιδιών και των ατόμων με σπάνια γενετικά νοσήματα και λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας με κρατικές υπηρεσίες και ευρωπαϊκές ομάδες στήριξης, συμβάλλοντας στην ταχεία επίλυση θεμάτων που αφορούν πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και κοινωνική ένταξη.



Πηγή: ΚΥΠΕ