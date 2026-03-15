Ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης θα συμμετάσχει στο Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματοποιείται τη Δευτέρα, στις Βρυξέλλες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, «στόχος του Συνεδρίου είναι η ανταλλαγή απόψεων και η προώθηση πολιτικών που ενισχύουν την καινοτομία στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους ασθενείς».

Ο κ. Χαραλαμπίδης θα επιστρέψει στην Κύπρο την Τρίτη.



