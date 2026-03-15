Με επίκληση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και της κρατικής ασφάλειας, η Κυβέρνηση προωθεί τρία αλληλένδετα νομοθετήματα που διευρύνουν την άρση τηλεπικοινωνιακού απορρήτου και ανοίγουν τον δρόμο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για παρακολουθήσεις με γραπτή έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα χωρίς προηγούμενο δικαστικό ένταλμα. Η συζήτηση στην Επιτροπή Νομικών ανέβασε ήδη πολιτική και θεσμική θερμοκρασία. Δεν πρόκειται για μία ακόμη τεχνική τροποποίηση νόμου. Το πακέτο που βρίσκεται αυτές τις μέρες ενώπιον της Βουλής συνιστά μια συνολική απόπειρα αναδιάταξης του πλαισίου των παρακολουθήσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κυβέρνηση δεν φέρνει μόνο αλλαγές στον νόμο για την παρακολούθηση ιδιωτικής επικοινωνίας, αλλά συνδέει το νέο μοντέλο με την ΚΥΠ και με αναθεώρηση του ίδιου του άρθρου 17 του Συντάγματος, δηλαδή της συνταγματικής διάταξης που κατοχυρώνει το απόρρητο της αλληλογραφίας και κάθε άλλης μορφής επικοινωνίας.

