Σε αναδιάταξη προχώρησαν οι Δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, με τη Γαλλία και άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα, που βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο να έχουν ρόλο επικουρικής εφεδρείας αμυντικού χαρακτήρα. Βεβαίως, το ερώτημα πλέον δεν είναι εάν ΗΠΑ και Ισραήλ θα ξεδοντιάσουν το «ισλαμικό θηρίο» του ιρανικού θεοκρατικού καθεστώτος, αλλά πότε θα τελειώσει ο πόλεμος και αν το καθεστώς θα φύγει ή αν θα παραμείνει στην εξουσία με κάποιαν άλλη μορφή και πολιτική στάση. Ο χρόνος είναι σημαντικός, διότι άρχισαν να δημιουργούνται πιέσεις επί της παγκόσμιας οικονομίας, λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, που έφτασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ. Απώτερος σκοπός των Ιρανών, που φαίνονται σκληροί αντίπαλοι, είναι η μεταφορά του πολέμου, και δη οικονομικά, εντός των ΗΠΑ και της Ευρώπης.



