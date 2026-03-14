Tο Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο, μέσω ανακοίνωσης κάνει λόγο για ανάγκη να αποδοθούν αλήθειες και ευθύνες για τη διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού, αλλά και να στηριχθούν άμεσα οι κτηνοτρόφοι Λάρνακας.



Παράλληλα, στην ανακοίνωση το Αλμα ζητά πλήρεις αποζημιώσεις, έκτακτο πακέτο στήριξης και αναδιοργάνωση στο Υπουργείο Γεωργίας και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.



Αυτούσια η ανακοίνωση:



«Με πόνο και αγωνία παρακολουθούμε όλες αυτές τις μέρες τις εξελίξεις σε σχέση με τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού και την απόγνωση που δικαιολογημένα βιώνουν οι κτηνοτρόφοι της Λάρνακας και οι οικογένειές τους. Εκφράζουμε την πλήρη συμπαράστασή μας και τους διαβεβαιώνουμε ότι, παρά τα αμείλικτα δεδομένα και τις υποχρεώσεις που ως χώρα θα πρέπει να τηρήσουμε, θα σταθούμε δίπλα τους, ώστε να διασφαλιστεί η επαγγελματική και οικονομική επιβίωσή τους.

Η κατάσταση δεν έπρεπε να είχε φτάσει ποτέ ως εδώ!

Ήδη από τις 24 Φεβρουαρίου 2026, με ανακοίνωσή μας, δηλώσαμε πως το ανίκανο κράτος αποδεικνύεται ξανά κατώτερο της αποστολής του. Πως η κυβέρνηση είχε υποτιμήσει την εμφάνιση κρουσμάτων στα κατεχόμενα, καθώς και την απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας της Αυστραλίας να αφαιρέσει την Κύπρο από τη λίστα των χωρών που είναι απαλλαγμένες από αφθώδη πυρετό, και αντί να προχωρήσει στη λήψη δραστικών προληπτικών μέτρων επιτήρησης και ελέγχου, άφησε τη νόσο να ξεφύγει.

Η κυβέρνηση από τότε γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει πως αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγούσε σε μαζικές θανατώσεις ζώων και θα έφερνε την κυπριακή κτηνοτροφία στα πρόθυμα της κατάρρευσης. Για άλλη μία φορά αποδείχθηκε η εγκληματική ανεπάρκεια της κυβέρνησης και η ανικανότητά της να προστατεύσει τους πολίτες και την οικονομία μας.

Ο Επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε πλέον ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα εξαίρεσης ή παρέκκλισης από τις ευρωπαϊκές διαδικασίες για τις θανατώσεις ζώων.

Κι όμως, ανερυθρίαστα ο Προέδρος της Δημοκρατίας άφηνε να καλλιεργείται η εντύπωση ότι υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα. Την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 σε σύσκεψη στο Προεδρικό, στην παρουσία και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τους κτηνοτρόφους ότι αναστέλλονται οι θανατώσεις ζώων μέχρι να επικοινωνήσει με την Προέδρο της Κομισιόν για παράκαμψη του ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων στη βάση νομικών επιχειρημάτων που δήθεν θα προβάλλονταν. Λίγες ημέρες μετά, την Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2026, ο ίδιος Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, δήλωσε ότι «τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ συγκεκριμένα, τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται παντού, βλέποντας και το τι σημαίνει η μη εφαρμογή πρωτοκόλλου, που σημαίνει έξοδος από την κοινή αγορά, σημαίνει αρκετά προβλήματα και προκλήσεις στο θέμα του τουρισμού.»

Το ερώτημα είναι απλό αλλά αμείλικτο: Ο ΠτΔ αγνοούσε τις βασικές ευρωπαϊκές διαδικασίες και πρωτόκολλα ή συνειδητά επέλεξε να καλλιεργήσει ψεύτικες προσδοκίες στους κτηνοτρόφους, με μόνο στόχο να σώσει την εικόνα του, μετακυλίοντας στη συνέχεια την οργή τους και την ευθύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Ξεκάθαρα, αυτό που για άλλη μία φορά καταδεικνύεται είναι η έλλειψη θεσμικής σοβαρότητας και πολιτικής υπευθυνότητας! Είναι εξοργιστικό, την ώρα που οι κτηνοτρόφοι παλεύουν να κρατήσουν ζωντανές όχι απλώς τις μονάδες τους, αλλά και την ίδια την αξιοπρέπειά τους, η κυβέρνηση να εξαντλεί το όποιο κεφάλαιό της στη διαχείριση της εικόνας της αντί της κρίσης. Οι πολιτικές ευθύνες του Προέδρου Χριστοδουλίδη είναι βαρύτατες και θα πρέπει να αναζητηθούν.

Η ανεπάρκεια, η απουσία σχεδίου και η καθυστέρηση στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων έχουν ήδη κοστίσει ακριβά στον πρωτογενή τομέα. Η διαχειριστική ανεπάρκεια καταστρέφει όχι μόνο ένα ζωτικό κομμάτι της οικονομίας αλλά τον τρόπο ζωής μιας μεγάλης κατηγορίας ανθρώπων που παρέχουν πολύτιμο έργο στην υπόλοιπη κοινωνία.

Αυτή την ώρα προέχει το κράτος να κινηθεί άμεσα και αποφασιστικά, προς τις εξής κατευθύνσεις: