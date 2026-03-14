Συμφωνία επί της θέσης του Συμβουλίου για την πρόταση για απλοποίηση των κανόνων και της εφαρμογής του Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) επιτεύχθηκε την Παρασκευή, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ανακοίνωση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, αναφέρεται ότι η πρόταση αποτελεί μέρος του 7ου νομοθετικού πακέτου απλοποίησης «Digital Simplification» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στοχεύει στη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αναλογικής εφαρμογής του κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act), μιας τεχνολογίας που καθορίζει τη σημερινή στη εποχή.

Όπως σημειώνεται, η συμφωνία που επιτεύχθηκε ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Κυπριακή Προεδρία να είναι έτοιμη να προωθήσει άμεσα τις συζητήσεις με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών επί νέων διατάξεων που ενισχύουν την προστασία των πολιτών, και ιδίως των ανηλίκων, στο ψηφιακό περιβάλλον. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η απαγόρευση πρακτικών τεχνητής νοημοσύνης που αφορούν τη δημιουργία μη συναινετικού σεξουαλικού ή οικείου περιεχομένου, καθώς και υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε η θέσπιση σαφούς χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή των κανόνων που αφορούν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου, προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής σε επιχειρήσεις και αρχές. Επιπλέον, διασφαλίζεται η υποχρέωση καταχώρισης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου στη σχετική βάση δεδομένων της ΕΕ, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εποπτεία.

«Με τη συμφωνία αυτή, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός πιο ξεκάθαρου και λειτουργικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη, το οποίο θα εστιάζει παράλληλα στην καινοτομία αλλά και στην προστασία των πολιτών», σημειώνει το Υφυπουργείο.

Παράλληλα, προσθέτει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιακής εποχής και η ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας όσο και ευρύτερα σε εθνικό επίπεδο.



Πηγή: ΚΥΠΕ