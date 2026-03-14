Ιδιαίτερα ενθαρρυντική χαρακτηρίζει ο Υπουργός Οικονομικών την «πλήρη εμπιστοσύνη» των διεθνών οίκων αξιολόγησης στην αξιοπιστία της κυπριακής οικονομίας, εν μέσω μιας περιόδου αστάθειας για την παγκόσμια οικονομία, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επιβεβαίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα «Α» και τη διατήρηση της προοπτικής της σε «Σταθερή» από τον Οίκο DBRS Morningstar.

«Θεωρώ ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι, εν μέσω μιας περιόδου αστάθειας για την παγκόσμια οικονομία λόγω της εντατικοποίησης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει αυξήσει, δυστυχώς, και την αβεβαιότητα σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές της Κύπρου, δεδομένης της γεωγραφικής της θέσης, οι Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης όπως ο DBRS Morningstar, λαμβάνοντας υπόψη στην έκθεση τους τις τελευταίες εξελίξεις, συνεχίζουν να δηλώνουν την πλήρη εμπιστοσύνη τους στην αξιοπιστία της κυπριακής οικονομίας βασιζόμενοι στη δυναμική ανάπτυξη που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια», σημειώνει σε ανακοίνωσή του.

Ο κ. Κεραυνός κρίνει ως ιδιαίτερα σημαντικό το ότι ο Οίκος βασίζει τα πολύ θετικά συμπεράσματα του στο γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει μεγάλα δημοσιονομικά αποθέματα τα οποία θα επιτρέψουν την αντιμετώπιση πιθανών αρνητικών επιπτώσεών της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, επιβεβαιώνοντας έτσι την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι Διεθνείς Οίκοι στη συνετή και προληπτική οικονομική πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση, όπως σημειώνει.

«Ως Υπουργός Οικονομικών θέλω να διαβεβαιώσω ότι, ενόψει και των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η Κύπρος από τις εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό-πολιτικό περιβάλλον, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία κατά τρόπο υπεύθυνο και ευέλικτο, τόσο όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση, όσο και τα δημόσια οικονομικά, προωθώντας τα κατάλληλα οικονομικά σχέδια τα οποία θα επιτρέψουν τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση όλων των προσφερόμενων ευκαιριών, για συνεχή ανάπτυξη της οικονομίας με παράλληλη μείωση του δημόσιου χρέους, στοχεύοντας στο να ξεπεραστούν επιτυχώς οι προκλήσεις που δημιουργούν οι σοβαρότατες αποσταθεροποιητικές εξελίξεις στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Κύπρου», υπογραμμίζει.

Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι η επιβεβαίωση της αξιολόγησης της Δημοκρατίας εν μέσω σοβαροτάτων αποσταθεροποιητικών γεγονότων στην εγγύς γεωγραφική περιοχή της Δημοκρατίας τονίζει τα ανθεκτικά θεμέλια της οικονομίας και την αξιοπιστία που έχει χτίσει η Δημοκρατία στην αντιμετώπιση προηγούμενων κρίσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ