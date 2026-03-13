Καθοριστικός παραμένει ο ρόλος του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (Invest Cyprus) στο να καταστεί η Κύπρος ένας ελκυστικός, ασφαλής και ανταγωνιστικός επενδυτικός προορισμός, είπε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

Σε χαιρετισμό στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Invest Cyprus, ο κ. Κεραυνός εξέφρασε την ικανοποίηση του για το έργο που επιτελεί ο Οργανισμός και διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει τη στενή συνεργασία με τον Invest Cyprus, ούτως ώστε «να φέρουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα για την οικονομία μας, παρά τις τόσες πολλές αβεβαιότητες που δημιουργούνται από τις αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις».

Ανέφερε ότι «πολύ σημαντικές υπήρξαν επίσης οι πρωτοβουλίες του Οργανισμού κατά το 2025, ενισχύοντας τις σχέσεις της Κύπρου με στρατηγικούς εταίρους, όπως η Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

«Η προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων στον τομέα της τεχνολογίας που έχουμε παρατηρήσει στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, έχει ενισχύσει τις τοπικές δυνατότητες, έχει βελτιώσει την παραγωγικότητα και έχει ενισχύσει την καινοτομία και την έρευνα», υπογράμμισε.

Για παράδειγμα, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι «δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, το 2024 οι ακαθάριστες εισροές ξένων επενδύσεων ανήλθαν στα €8,5 δισ., κατατάσσοντας την Κύπρο 2η στην ΕΕ σε Άμεσες Ξένες Επενδύσεις ανά κάτοικο και στις 10 κορυφαίες χώρες παγκοσμίως».

Αναφερόμενος στη σημερινή συνάντηση του με τον Invest Cyprus, ο κ. Κεραυνός είπε ότι «δεν αποτελεί μόνο μια θεσμική υποχρέωση, αλλά μια ευκαιρία να προβούμε σε ένα ειλικρινή απολογισμό της πορεία του Οργανισμού και να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ασταθές διεθνές περιβάλλον».

Σημείωσε ότι οι ξένες επενδύσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη κάθε χώρας.

«Ειδικά για μικρές χώρες με περιορισμένους πόρους όπως η Κύπρος, οι ξένες επενδύσεις μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν ταυτόχρονα στην ώθηση των εγχώριων επιχειρήσεων να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και οδηγούν στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Επιπλέον, ανέφερε ότι διευκολύνουν τη μεταφορά προηγμένων τεχνολογιών, εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών καθώς και την εισδοχή ταλέντων υψηλής εξειδίκευσης.

Τέλος, ο Υπουργός Οικονομικών ευχαρίστησε τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου «για την αφοσίωση και το έργο τους» και πρόσθεσε πως η συμβολή τους στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του Οργανισμού ήταν ανεκτίμητη.



Πηγή: ΚΥΠΕ