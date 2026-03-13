Να συγκαλέσει αμέσως σύσκεψη πολιτικών δυνάμεων και αγροτικών οργανώσεων για τον αφθώδη πυρετό, καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Στεφάνου αναφέρει πως λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αρμόδιος για την Υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων απέρριψε το αίτημα της Κύπρου για να εξαιρεθεί η χώρα από το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου ν’ αποφευχθούν οι μαζικές θανατώσεις ζώων, «καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εδώ και τώρα, να συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών δυνάμεων μαζί με τις αγροτικές οργανώσεις για να συζητήσουμε πώς θ΄ αντιμετωπίσουμε την κατάσταση.

Όπως αναφέρει ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, οι μαζικές θανατώσεις ζώων θα έχουν καταστροφικές συνέπειες στο ζωικό κεφάλαιο του τόπου και κατ’ επέκταση στην κτηνοτροφία, την οικονομία και την κοινωνία.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και πρέπει να δράσουμε συλλογικά, δυναμικά και αποτελεσματικά», δηλώνει ο κ. Στεφάνου καλώντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να αναλάβει δράση.







Πηγή: ΚΥΠΕ







