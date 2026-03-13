Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση με τον Επίτροπο Βάρχελι για τον αφθώδη πυρετό, καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να πει την αλήθεια στους κτηνοτρόφους.



Η αυτούσια ανακοίνωση:



«Συναντηθήκαμε σήμερα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο. Η κατάσταση είναι τραγική.

Η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της και να πει την ΑΛΗΘΕΙΑ στους κτηνοτρόφους μας.

Ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος, μας ενημέρωσε ότι από τον Δεκέμβριο γνώριζαν για τα πρωτόκολλα πρόληψης, αλλά και για τα πρωτόκολλα διαχείρισης σε περίπτωση κρούσματος και ότι ΔΕΝ υπήρχαν περιθώρια διαφοροποίησης.

Διερωτόμαστε πραγματικά γιατί η κυβέρνηση καλλιέργησε ελπίδες για διαφοροποίηση των πρωτοκόλλων.

Μετά και από δική μας παρέμβαση, ο Επίτροπος μάς διαβεβαίωσε ότι η αποζημίωση θα είναι πλήρης και θα καταβάλλεται σε κάθε στάδιο.

Επαναλαμβάνουμε ότι η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της, να υπολογίσει άμεσα το πραγματικό κόστος και να διασφαλίσει πλήρη αποζημίωση χωρίς υπεκφυγές και καθυστερήσεις.

Παράλληλα να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από ενδεχόμενο επηρεασμό των εμπορικών συναλλαγών με σαφής οδηγίες και επαρκές πλάνο διαχείρισης».



Πηγή: ΚΥΠΕ