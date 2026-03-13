Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, μέσω ανακοίνωσης, μεταξύ άλλων, εξαπέλυσε πυρά προς το ΑΚΕΛ, αναφέροντας ότι οι οικονομικές πολιτικές που προτείνει είναι «επικίνδυνες και λαϊκίστικες» και ότι «πρέπει να παραμεριστούν».



Αυτούσια η ανακοίνωση:



«Αυτή τη στιγμή προέχει η υπευθυνότητα. Οι επικίνδυνες και λαϊκίστικες πολιτικές όπως αυτές που προτείνει το ΑΚΕΛ πρέπει να παραμεριστούν.

Κατανοούμε τις προεκλογικές σκοπιμότητες του ΑΚΕΛ αλλά με την οικονομία δεν μπορεί να παίζουμε. Ιδίως τώρα που θα πρέπει να εκτιμηθούν οι συνέπειες από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Απαιτείται ένα συνολικό πλάνο αντίδρασης από πλευράς κυβέρνησης και σωστή ανάλυση όλων των πιθανών σεναρίων.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι έτοιμος να συμβάλει με εποικοδομητικές προτάσεις. Να στηρίξει μέτρα και ενέργειες προς την ορθή κατεύθυνση.

Η οικονομική σταθερότητα απαιτεί ετοιμότητα, σοβαρότητα και υπευθυνότητα από όλους».



