Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι, με βάση τις πρόνοιες της κείμενης εκλογικής νομοθεσίας, για σκοπούς των Εκλογών των Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ετοιμάζονται ξεχωριστοί ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι. Ως εκ τούτου και, ενόψει των Εκλογών των Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων, οι οποίες θα διεξαχθούν ταυτόχρονα με τις Βουλευτικές Εκλογές στις 24 Μαΐου 2026, το Υπουργείο Εσωτερικών ετοίμασε ξεχωριστούς καταλόγους, για τους εκλογείς που ανήκουν σε κάθε θρησκευτική ομάδα.

Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι θα αναρτηθούν για περίοδο δέκα (10) ημερών και συγκεκριμένα, από τις 16 μέχρι και τις 26 Μαρτίου 2026, σε περίοπτα μέρη στα γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και στα γραφεία του Κλάδου Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, για σκοπούς επιθεώρησης και υποβολής τυχόν ενστάσεων από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Οι εκλογείς που ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων καλούνται όπως επιθεωρήσουν έγκαιρα τον εκλογικό κατάλογο της θρησκευτικής τους ομάδας και όπως προβούν στις αναγκαίες ενέργειες, στην περίπτωση που απαιτείται, για τη συμπερίληψη του ονόματός τους ή τη διόρθωση του καταλόγου, ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν στις επικείμενες Εκλογές.

Οι τελικοί εκλογικοί κατάλογοι που θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς των εκλογών, θα καταρτιστούν μετά την ετοιμασία και συμπλήρωση του συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου της 2ας Απριλίου 2026. Στον τελικό εκλογικό κατάλογο θα περιληφθούν όλοι οι νέοι εκλογείς των οικείων θρησκευτικών ομάδων που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημέρα των εκλογών. Η αίτηση για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβληθεί προηγουμένως και απαραίτητα μέχρι τις 2 Απριλίου 2026.