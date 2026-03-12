Τόσο για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όσο και για τον αφθώδη πυρετό στην Κύπρο, συζήτησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το απόγευμα της Τετάρτης, δήλωσε, την Πέμπτη, η επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πάουλα Πίνιο, απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ.

«Όπως είδατε, η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν είχε την ευκαιρία να εκφράσει και δημόσια την αλληλεγγύη της προς την Κύπρο σε σχέση με τις πρόσφατες επιθέσεις στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Επομένως, προφανώς, η Μέση Ανατολή είναι ένα από τα θέματα συζήτησης μεταξύ των δύο Προέδρων,» απάντησε η κ. Πίνιο, αναφερόμενη και στην ομιλία της {ροέδρου της Κομισιόν την Τετάρτη το πρωί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Είπε πως στη συνέχεια συζήτησαν και για την ασθένεια του αφθώδους πυρετού, "τις εξελίξεις σχετικά με αυτό στην Κύπρο, και αυτό είναι κάτι που τέθηκε μεταξύ των Προέδρων».

Αναφέρθηκε εξάλλου στην κάθοδο στην Κύπρο του Επιτρόπου της ΕΕ για την Υγεία και στην Καλή Διαβίωση των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι, σημειώνοντας πως αυτός αναμένεται να προβεί και σε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης

