Αυτό που δικαιούνται οι επηρεαζόμενοι από τον αφθώδη πυρετό είναι μια ειλικρινή, διάφανη, και υπεύθυνη στάση από όλους, δήλωσε, την Πέμπτη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας εκ νέου πως την Παρασκευή θα βρίσκεται στην Κύπρο ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία και την Καλή Διαβίωση των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι, για συναντήσεις με αρχές και κτηνοτρόφους.

Αναφερόμενος σε κριτική κατά των χειρισμών της Κυβέρνησης για το θέμα, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «θα πρέπει όταν ασκείται κριτική αυτή να είναι υπεύθυνη και αυτή να εδράζεται στα πραγματικά γεγονότα έχοντας απόλυτη επίγνωση του τι συνεπάγεται η όποια παραβίαση των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Είπε, ακόμη, πως «είμαστε ανοιχτοί και πρόθυμοι σε κάθε πρόταση, σε κάθε εισήγηση που υπάρχει για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος» φτάνει να είναι ρεαλιστική, υπεύθυνη και να λαμβάνει υπόψη όλα τα πραγματικά δεδομένα.

Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο ενημέρωσης των μέσων ενημέρωσης, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι την Παρασκευή το πρωί, ο κ. Βάρχελι θα μεταβεί στο Κέντρο Συντονισμού «Ζήνων» στο αεροδρόμιο Λάρνακας όπου θα συναντηθεί με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, καθώς και με εκπροσώπους επηρεαζόμενων κτηνοτροφικών μονάδων, ενώ θα ακολουθήσουν συναντήσεις με εμπλεκόμενους φορείς. Μ

Μέχρι στιγμής, είπε, μεταξύ άλλων, έχουν οριστεί συναντήσεις με αγροτικές οργανώσεις, εκπροσώπους παραγωγών, λειτουργούς αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, ενώ αναμένονται κι άλλες συναντήσεις του Επιτρόπου που θα δοθούν στη δημοσιότητα αργότερα και ακολούθως θα γίνει δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο για το τι θα ζητήσει η Λευκωσία από τον αρμόδιο Επίτροπο και εάν θεωρεί ότι η Κυβέρνηση έχει προβεί στους σωστούς χειρισμούς μέχρι σήμερα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι από την πρώτη στιγμή είναι καταγεγραμμένες όλες οι ενέργειες της Κυβέρνησης, πάντοτε σε διαρκή συντονισμό με όλους τους θεσμούς της ΕΕ.

Θα πρέπει να καταστεί απόλυτα κατανοητό, είπε, ότι «το να είσαι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν της στήριξης, της ενίσχυσης της αυτονόητης - και που πολλές φορές απαιτούμε να έχουμε - συνεπάγεται διαδικασίες και υποχρεώσεις που θα πρέπει να ακολουθούμε». Από την πρώτη στιγμή, πρόσθεσε, ήρθαν εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κυπριακή Δημοκρατία τόσο μετά το πρώτο κρούσμα στις κατεχόμενες περιοχές όσο και μετά το πρώτο κρούσμα στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, ο ίδιος ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος δήλωσε «και αυτό θα το παραθέσω αυτολεξεί ότι ‘είναι πολύ σημαντικό όλοι να ακολουθούν τους κανόνες που θεσπίζει η Κυβέρνηση, η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά’». «Είναι δηλαδή σύμφωνα με όλα τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες της ΕΕ που έχουν ενεργοποιηθεί από την πρώτη στιγμή οι διαδικασίες», είπε ο κ. Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι «είμαστε ενώπιον μιας πρωτοφανούς κρίσης στον πρωτογενή τομέα».

Στόχος παραμένει ο περιορισμός της διασποράς αυτού του ιού ο οποίος, είπε, έχει επηρεάσει πολλά κράτη στο παρελθόν, «και είναι για αυτό ακριβώς τον λόγο που πολλά κράτη μέλη και όχι μόνο, έχουν θεσπίσει πολύ αυστηρούς κανονισμούς και πολύ αυστηρές πρόνοιες ιδιαίτερα για τον αφθώδη πυρετό, και ιδιαίτερα για τις σχέσεις με κράτη όπου υπάρχουν κρούσματα του αφθώδους πυρετού, και είναι για αυτό τον λόγο που είμαστε σε διαρκή επαφή μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα παραμείνουμε σε διαρκή συντονισμό».

Σημείωσε ότι αύριο, ο αρμόδιος Επίτροπος, κατόπιν επικοινωνίας του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Προέδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα επισκεφτεί εκ νέου την χώρα και θα πραγματοποιήσει συναντήσεις, «προφανώς θα ακούσει τις απόψεις, τους προβληματισμούς και των επηρεαζόμενων και όχι μόνο, και των αρμόδιων φορέων και άλλων» και θα παρουσιάσει «και ο ίδιος για ακόμη μια φορά ποιες είναι οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν, ποια είναι τα πρωτόκολλα, ποιες είναι οι δυνατότητες και να μου επιτρέψετε να πω και ποιος είναι ο κοινός στόχος, που είναι, όπως είπε, να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα να στηρίξουμε τους επηρεαζόμενους».

Υπενθύμισε ότι «άμεσα» εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το πρώτο σχέδιο στήριξης των επηρεαζόμενων από τον αφθώδη πυρετό.

Σημείωσε ότι «παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες τοποθετήσεις, εισηγήσεις και από οργανωμένους φορείς και από πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες είτε καταμαρτυρούν άγνοια των πραγματικών γεγονότων των πραγματικών δεδομένων των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν και των σημαντικών επιπτώσεων αν δεν ακολουθηθούν αυτές οι διαδικασίες είτε, αν δεν είναι άγνοια, οφείλουν να ξεκαθαρίσουν για ποιο λόγο τηρούν αυτή τη στάση σε ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει και επιβάλλει να επιδείξουμε και υπευθυνότητα αλλά και ειλικρίνεια σε αυτά που λέμε, αν πραγματικά μας ενδιαφέρει η στήριξη αυτού του πολύ σημαντικού τομέα για τη χώρα μας».

Ερωτηθείς για το τί διαβεβαιώσεις έδωσε ο Πρόεδρος στους κτηνοτρόφους κατά τη συνάντησή του μαζί τους και τι θα ζητήσει η Κύπρος από την ΕΕ για το θέμα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συνάντηση, «είχε παρουσιάσει όλα τα δεδομένα που έχουμε ενώπιον μας». Κατά δεύτερον, συνέχισε, «έχει πει ότι θα εξεταστούν όλα εκείνα τα περιθώρια που μπορούμε να έχουμε σε σχέση πάντοτε με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρίς ποτέ να τεθεί σε κίνδυνο η εξαγωγική επάρκεια της χώρας μας αλλά και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα».

«Αυτό το οποίο ζητούμε και αυτό το οποίο πράττουμε είναι ο στενός συντονισμός μαζί με την Επιτροπή, η στήριξη σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτό αφορά στην παροχή, που αυτό έχει ήδη συμβεί, εμβολίων, για να μπορέσει να προχωρήσει τάχιστα το εμβολιαστικό πρόγραμμα, όπως αυτό προνοείται, είτε αυτό αφορά τη στήριξη στην αποκατάσταση των μονάδων, οι οποίες έχουν πληγεί, είτε αυτό αφορά άλλη ενίσχυση ή διαδικασία που μπορεί να ακολουθηθεί, πάντοτε χωρίς να πληγεί ένας σημαντικός τομέας και η εξαγωγική επάρκεια της Κυπριακής Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν δεσμεύτηκε ο Πρόεδρος να ζητήσει τερματισμό των θανατώσεων σε υγιή ζώα, ο Εκπρόσωπος σημείωσε ότι αυτό που είπε ο Πρόεδρος είναι "στη βάση μιας διαβάθμισης των ζητημάτων που θα έθετε ενώπιον της Επιτροπής, να διευκρινιστεί, να διασταυρωθεί, να επιβεβαιωθεί η ευελιξία, στη βάση πάντοτε των διαδικασιών και των πρωτοκόλλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Σημείωσε ότι ο Πρόεδρος αυτό στο οποίο έχει δεσμευτεί και αυτό που έχει πράξει είναι να διερευνηθούν όλα τα περιθώρια που υπάρχουν, στο πλαίσιο των κανονισμών και των διαδικασιών, και σε ανώτατο επίπεδο.

Επανέλαβε ότι «όταν απευθυνόμαστε σε αυτούς που έχουν επηρεαστεί θα πρέπει να τους απευθυνόμαστε με ειλικρίνεια και με διαφάνεια». Θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι, ο κυπριακός λαός, ποιες είναι οι ενδεχόμενες επιπτώσεις όταν παραβιάζονται οι κανονισμοί και οι διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που ενδεχομένως να επηρεάσει και τη συμμετοχή ή την πλήρη συμμετοχή της χώρας μας ακόμη και στην ενιαία αγορά ή τις ενδεχόμενες μεγάλες τουριστικές επιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση είπε πως «δεν μπορεί να υπάρξει εξαίρεση πρωτοκόλλων». «Αυτό το οποίο εξετάστηκε και αυτό το οποίο εξετάζεται διαρκώς από την πρώτη στιγμή είναι τα περιθώρια ευελιξίας σε αυτές τις διαδικασίες, σε αυτά τα πρωτοκόλλα», ανέφερε.

Σε σχόλιο δημοσιογράφου για κριτική εναντίον αυτών που ασκούν κριτική και ότι θα πρέπει η Κυβέρνηση να πει ανοικτά εάν μπορεί να ζητήσει η Λευκωσία και να πετύχει τον τερματισμό των θανατώσεων υγιών ζώων ή αν θα συνεχιστούν οι θανατώσεις, ο Εκπρόσωπος είπε πως «αυτοί που θα πρέπει να το πουν καθαρά είναι αυτοί που ασκούν την κριτική».

Ανέφερε ότι δεν είναι η Κυβέρνηση που επέλεξε ή ξεκίνησε την όποια αντιπαράθεση για αυτό το ζήτημα. «Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή λειτουργεί με υπευθυνότητα και νηφαλιότητα εφαρμόζοντας όλες εκείνες τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», είπε, σημειώνοντας ότι έχουν, κατ' επανάληψη αναφερθεί «και από την πρώτη στιγμή με έναν τρόπο πολύ διάφανο κοινοποιηθεί όλες οι δράσεις και οι ενέργειες που έχουμε λάβει πάντοτε σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

«Θα πρέπει όταν ασκείται κριτική αυτή να είναι υπεύθυνη και αυτή να εδράζεται στα πραγματικά γεγονότα, έχοντας απόλυτη επίγνωση του τι συνεπάγεται η οποία παραβίαση των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε.

Σε ερώτηση αν υπάρχουν ευθύνες από πλευράς Κυβέρνησης σε σχέση με τους χειρισμούς της για το θέμα, ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι ο τρόπος και οι μέθοδοι που ακολουθούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες «είναι αυστηρά επιστημονικές, και επιστημονικά έχουν λειτουργήσει». Υπενθύμισε όλες τις ενέργειες που ακολουθήθηκαν, σημειώνοντας ότι εφαρμόστηκαν όλα όσα είχαν προτείνει οι εμπειρογνώμονες από την ΕΕ.

Σημείωσε πως «αυτό που δικαιούνται σήμερα όσοι έχουν επηρεαστεί και όσοι ανησυχούν, δικαίως, είναι μια ειλικρινή, μια διάφανη, μια σοβαρή, μια υπεύθυνη στάση από όλους μας».

