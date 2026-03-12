Την έντονη κριτική του Δημοκρατικός Συναγερμός για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ζήτημα του αφθώδους πυρετού επανέλαβε η πρόεδρος της Βουλή των Αντιπροσώπων και πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, υποστηρίζοντας ότι η διαχείριση της κρίσης έχει δημιουργήσει σύγχυση στους κτηνοτρόφους και εγείρει ζητήματα πολιτικής ευθύνης για το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και την υπουργό Μαρία Παναγιώτου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ επέδειξε υπομονή πριν προχωρήσει σε δημόσια παρέμβαση, σημειώνοντας ότι το κόμμα της έχει ακολουθήσει παρόμοια στάση και σε άλλες κρίσεις όπου, όπως είπε, διαπιστώνεται ανεπαρκής διαχείριση. Υπενθύμισε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει καταθέσει εισηγήσεις και σε άλλα ζητήματα, όπως το υδατικό και οι πυρκαγιές, τονίζοντας ότι και στην παρούσα περίπτωση επικρατεί, όπως υποστήριξε, «χάος», ιδιαίτερα για τους κτηνοτρόφους που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των μέτρων.

Η ίδια σημείωσε ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι και επαγγελματίες της υπαίθρου, ενώ προειδοποίησε ότι η κρίση μπορεί να έχει ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις, επηρεάζοντας την αγροτική οικονομία αλλά και εμπορικές συναλλαγές. Όπως ανέφερε, ακόμη και τη στιγμή που εξελίσσεται η κατάσταση δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση ούτε ολοκληρωμένη διαχείριση από το αρμόδιο υπουργείο, κάτι που –κατά την άποψή της– συνιστά πολιτική ευθύνη.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, η κ. Δημητρίου υπενθύμισε ότι είχε προηγηθεί σύσκεψη στο Προεδρικό, κατά την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, διαβεβαίωσε ότι θα εξεταζόταν το ενδεχόμενο αλλαγής ή διαφοροποίησης των πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της νόσου. Όπως εξήγησε, τα υφιστάμενα πρωτόκολλα προβλέπουν τη θανάτωση όχι μόνο των ζώων που παρουσιάζουν συμπτώματα αλλά και των μη συμπτωματικών που βρίσκονται στην ίδια μονάδα.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ υποστήριξε ότι στη δημόσια συζήτηση δημιουργήθηκε η εντύπωση πως δεν θα θανατώνονταν μη συμπτωματικά ζώα, κάτι που –όπως είπε– αναφέρθηκε και στη συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, το ίδιο βράδυ ενημερώθηκε κτηνοτροφική μονάδα ότι θα θανατώνονταν και μη συμπτωματικά ζώα. «Αυτό το αλαλούμ δεν μπορεί να συνεχιστεί», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να λέγονται διαφορετικά πράγματα δημόσια, διαφορετικά στη Βουλή και διαφορετικά να εφαρμόζονται στην πράξη.

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ δεν μπορεί πλέον να παραμένει αμέτοχος απέναντι σε αυτή την κατάσταση, γι’ αυτό και προχώρησε σε δημόσια παρέμβαση με δημοσιογραφική διάσκεψη.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της κρίσης, υποστήριξε ότι θα έπρεπε να είχε δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη ήδη από το προηγούμενο διάστημα, σημειώνοντας ότι σχετικές προειδοποιήσεις είχαν γίνει εδώ και έναν χρόνο. Παράλληλα, ανέφερε ότι από την αρχή της κρίσης θα έπρεπε να είχαν δοθεί σαφείς οδηγίες προς τους κτηνοτρόφους, κάτι που –όπως είπε– δεν συνέβη, με αποτέλεσμα να επικρατεί σύγχυση ακόμη και για βασικά ζητήματα χειρισμού της κατάστασης.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε επίσης ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ολοκληρωμένο πλάνο αντιμετώπισης της κρίσης. Όπως είπε, το κόμμα της εισηγήθηκε είτε τη σύσταση ειδικής επιτροπής είτε την άμεση κατάρτιση ενός ολιστικού σχεδίου διαχείρισης, που θα περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες προς τους κτηνοτρόφους, καλύτερο συντονισμό και ξεκαθάρισμα για το κατά πόσο θα υπάρξει διαφοροποίηση των πρωτοκόλλων μετά και την εμπλοκή ευρωπαϊκών θεσμών.

Απαντώντας σε αναφορές από κυβερνητικής πλευράς ότι η συζήτηση γίνεται με προεκλογικά κίνητρα, η κ. Δημητρίου απέρριψε τον ισχυρισμό, τονίζοντας ότι το θέμα αφορά μια πραγματική κρίση που επηρεάζει ανθρώπους και την οικονομία. Παράλληλα, χαρακτήρισε προσβλητικές τις προσωπικές αιχμές που διατυπώθηκαν από το Προεδρικό, υποστηρίζοντας ότι ο δημόσιος διάλογος για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα πρέπει να διεξάγεται με σεβασμό προς τους θεσμούς και τα πολιτικά κόμματα και με ανοχή στην κριτική.

«Οι ευθύνες είναι εκεί και βοούν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ακόμη και τώρα θα πρέπει να υπάρξει συντονισμένη διαχείριση της κρίσης με σαφές πλάνο ενεργειών, καθοδήγηση και ενημέρωση των κτηνοτρόφων, καθώς και ξεκαθάρισμα για την εφαρμογή των πρωτοκόλλων.

Αναφερόμενη τέλος στα πολιτικά ζητήματα και τις επικείμενες εκλογές, η κ. Δημητρίου τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συνεργασίας του ΔΗΣΥ με την κυβέρνηση μετά τις εκλογές, σημειώνοντας ότι η θέση του κόμματος έχει αποφασιστεί από τα συλλογικά του όργανα εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο. Όπως είπε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να ασκεί υπεύθυνη αντιπολίτευση, στηρίζοντας πολιτικές που θεωρεί σωστές για τη χώρα, αλλά εκφράζοντας και τη διαφωνία του όπου κρίνει ότι υπάρχουν λανθασμένοι χειρισμοί.

