Τις έντονες αντιδράσεις των κτηνοτρόφων για τις θανατώσεις ζώων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο εξέφρασε ο κτηνοτρόφος Αναστάσης Ζανέττου, υποστηρίζοντας ότι οι παραγωγοί βιώνουν μια ιδιαίτερα δύσκολη και επώδυνη κατάσταση στις μονάδες τους.

Όπως αναφέρει, για τους κτηνοτρόφους οι μάντρες και τα κοπάδια δεν αποτελούν απλώς επαγγελματική δραστηριότητα αλλά κομμάτι της ζωής τους. «Δεν είναι κτηνοτροφικές μονάδες, δεν είναι μάντρες, είναι οι ζωές μας», σημειώνει, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή της Λάρνακας, όπου –όπως λέει– η καθημερινότητα των παραγωγών έχει αλλάξει δραματικά.

Ο ίδιος απευθύνει έκκληση προς την κοινωνία να κατανοήσει τη θέση των ανθρώπων της κτηνοτροφίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για εργαζόμενους που καθημερινά, ακόμη και σε αργίες και γιορτές, βρίσκονται στις μονάδες τους για να φροντίσουν τα ζώα και να εξασφαλίσουν την παραγωγή γάλακτος. Σύμφωνα με τον κ. Ζανέττου, οι κτηνοτρόφοι καλούνται σήμερα να θανατώσουν χιλιάδες ζώα, παρότι –όπως υποστηρίζει– δεν είναι όλα άρρωστα, γεγονός που, κατά την άποψή του, συνδέεται με ευρύτερους οικονομικούς και εμπορικούς λόγους.

Περιγράφοντας όσα συμβαίνουν στις μονάδες, ο κτηνοτρόφος κάνει λόγο για ιδιαίτερα σκληρές εικόνες για τους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι, όπως σημειώνει, έχουν μεγαλώσει τα ζώα από τη γέννησή τους και τα γνωρίζουν ένα προς ένα. Όπως υποστηρίζει, όταν φτάνουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες για την εφαρμογή των μέτρων, τα ζώα αντιδρούν και προσπαθούν να απομακρυνθούν, δημιουργώντας, όπως λέει, μια κατάσταση που προκαλεί έντονη συναισθηματική φόρτιση στους κτηνοτρόφους.

Ο κ. Ζανέττου υποστηρίζει επίσης ότι σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφονται εικόνες όπου μητέρες ζώα αναζητούν τα μικρά τους μέσα σε χώρους όπου έχουν ήδη θανατωθεί ζώα, σημειώνοντας ότι συχνά τα νεογέννητα είναι τα πρώτα που πεθαίνουν. Κατά τον ίδιο, η πρακτική αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς ένα υγειονομικό πρωτόκολλο, αλλά αποτελεί –όπως υποστηρίζει– μια ιδιαίτερα σκληρή διαδικασία για τους ανθρώπους που ζουν καθημερινά με τα κοπάδια τους.

Καταλήγοντας, ο κτηνοτρόφος καλεί τους πολίτες να στηρίξουν τους παραγωγούς και να ενώσουν τη φωνή τους μαζί τους. «Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, ζητάμε ανθρωπιά», αναφέρει, ζητώντας να σταματήσει η μαζική θανάτωση των ζώων και καλώντας την κοινωνία να σταθεί, όπως λέει, «με το δίκιο και το ηθικό».

Αυτούσια η δήλωσή του:

Δεν είναι κτηνοτροφικές μονάδες, δεν είναι μάντρες, είναι οι ζωές μας Η Λάρνακα δεν μυρίζει πια άνοιξη. Μυρίζει θάνατο και αδικία. Απευθυνόμαστε σε σένα, τον απλό πολίτη, τον πατέρα, τη μητέρα, τον άνθρωπο που ξέρει τι σημαίνει να μοχθείς για το ψωμί σου. Είμαστε οι κτηνοτρόφοι της γης σου. Οι άνθρωποι που ξυπνούν στο σκοτάδι, κάθε μέρα, κάθε γιορτή, κάθε Κυριακή, να πάνε στη μάντρα να αρμέξουν, για να φτάσει το γάλα στο ποτήρι των παιδιών σου.

Σήμερα, αναγκάζουν εμάς, τους περήφανους βιοπαλαιστές της γης, να κλάψουμε . Μας λένε ότι πρέπει να σφάξουμε χιλιάδες ζώα. Όχι γιατί είναι ετοιμοθάνατα , αλλά για τους «αριθμούς», για τα «χαρτιά των εξαγωγών», για το χρήμα. Είδατε σε διάφορα βίντεο, τη βαρβαρότητα σε ανθρώπινα χέρια. Εμείς; Εμείς που τα βλέπουμε ζωντανά, τα ζώα που εμείς μεγαλώσαμε, που ξέρουμε ποιο είναι παιδί ποιας, που τα κοιτάζαμε νεογέννητα με κρυφή περηφάνια γιατί μοιάσανε της μάνας τους, να τα βλέπουμε να τρέχουν να σωθούν, λες και ξέρουν τι τους περιμένει με το που μπαίνουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στη μάντρα. Να βλέπουμε τις μάνες να ψάχνουν τα μικρά τους μέσα σε μια μάντρα σπαρμένη με πτώματα, διότι τα μωρά πεθαίνουν πρώτα…. Αυτό δεν είναι υγειονομικό πρωτόκολλο. Είναι βάρβαρη δολοφονία αθώων ψυχών. Είναι μια ύβρις προς τη φύση και τον Θεό.

Ζητούμε από εσένα να ενώσεις τη φωνή σου μαζί μας. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη. Ζητάμε ΑΝΘΡΩΠΙΑ. Σταματήστε τη σφαγή των αθώων. Σταματήστε τον βασανισμό των ζώων που μας έθρεψαν γενιές και γενιές. Αν σήμερα επιτρέψουμε αυτό το έγκλημα στη δική μας μάντρα, αύριο άλλο έγκλημα, με άλλη μορφή, θα χτυπήσει τη δική σου πόρτα.

Συνταχθείτε με το δίκιο. Με το ηθικό. Όχι με την ατζέντα των δολοφονιων.

