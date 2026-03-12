Την ώρα που ο αφθώδης πυρετός και η διαχείριση του με τις μαζικές θανατώσεις ζώων είναι στο επίκεντρο της συζήτησης στην Κύπρο, Κύπριοι ευρωβουλευτές κλήθηκαν να τοποθετηθούν για τις πρωτοβουλίες από την πλευρά τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για το κατά πόσο υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις αντί των μαζικών θανατώσεων ζώων, καθώς και για τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν ώστε να προστατευθούν τόσο οι εξαγωγές όσο και το κόστος παραγωγής του χαλλουμιού. Όπως αναφέρουν σε δηλώσεις τους στο ΚΥΠΕ οι Μιχάλης Χατζηπαντέλα, Λουκάς Φουρλάς, Γιώργος Γεωργίου, Γεάδης Γεάδη, έθεσαν ήδη το θέμα ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας διευκρινίσεις για την ευρωπαϊκή συμβολή προς επίλυση του προβλήματος, αναδεικνύοντας παράλληλα τις ιδιαιτερότητες της κυπριακής κτηνοτροφίας.

Ο Ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς (ΔΗΣΥ/ΕΛΚ) δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι ως Επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι σε επαφή και συνεννόηση για το ζήτημα με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. «Έχω ζητήσει την απαραίτητη τεχνική και οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη διασφάλιση ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται προστατεύουν τόσο τους παραγωγούς όσο και την αξιοπιστία των κυπριακών προϊόντων στις διεθνείς αγορές», είπε.

Όπως επεσήμανε στη δήλωσή του στο ΚΥΠΕ, ο αφθώδης πυρετός αποτελεί μία από τις πιο μεταδοτικές ιογενείς ασθένειες που πλήττουν τα ζώα και οι οικονομικές συνέπειες για την κτηνοτροφία μπορούν να είναι ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς η ταχεία εξάπλωσή του μπορεί να προκαλέσει μεγάλες απώλειες στην παραγωγή και στο εισόδημα των κτηνοτρόφων.

«Η αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού πρέπει να γίνεται με υπευθυνότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και ταυτόχρονα με σεβασμό τόσο προς τα ίδια τα ζώα όσο και προς τους ανθρώπους που βιοπορίζονται από την κτηνοτροφία», είπε. Για τον λόγο αυτό, θεωρεί, όπως ανέφερε, ότι η προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί βασίζεται σε τρεις άξονες.

Πρώτον, σημείωσε, «η θανάτωση θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στα ζώα που εμφανίζουν σαφή συμπτώματα της νόσου». Σύμφωνα με τον κ. Φουρλά, με την άμεση απομόνωση των μολυσμένων ζώων και την κτηνιατρική παρακολούθηση των εκτροφών, μπορεί να περιοριστεί η διασπορά της ασθένειας «χωρίς να οδηγηθούμε σε ακραία μέτρα που πλήττουν ολόκληρες κτηνοτροφικές μονάδες».

Δεύτερον, ανέφερε, είναι απαραίτητη η ουσιαστική ενίσχυση των μέτρων υγιεινής στις κτηνοτροφικές μονάδες. «Η αυστηρή απολύμανση χώρων και εξοπλισμού, ο έλεγχος της εισόδου επισκεπτών και οχημάτων, καθώς και η σωστή διαχείριση ζωοτροφών και αποβλήτων αποτελούν ουσιαστικά μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό της νόσου».

Τρίτον, είπε ο κ. Φουρλάς, «πρέπει να υπάρξει ουσιαστική οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων που επηρεάζονται από την ασθένεια και από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται». Για τον λόγο αυτό, επεσήμανε, είναι αναγκαίο να ζητηθεί η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ειδικών προγραμμάτων αποζημιώσεων και ενίσχυσης του τομέα, ώστε να μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να αντιμετωπίσουν τις απώλειες και να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές και δη το χαλλούμι, τόνισε ότι ο αφθώδης πυρετός μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στους καταναλωτές και να επηρεάσει την εμπιστοσύνη της αγοράς. Για τον λόγο αυτό, είπε, είναι σημαντικό όπως υπάρξει έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται υπό αυστηρούς υγειονομικούς ελέγχους παραμένουν ασφαλή για κατανάλωση. «Με συντονισμένες ενέργειες αυστηρής εποπτείας μπορούμε να προστατεύσουμε τη φήμη του χαλουμιού, να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να περιορίσουμε τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στις εξαγωγές», είπε, τέλος.

Ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα (ΔΗΣΥ/ΕΛΚ) δήλωσε ότι έχει προχωρήσει σε υποβολή κατεπείγουσας ερώτησης προς τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο, ζητώντας ενημέρωση για τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η Κυπριακή Δημοκρατία για την αντιμετώπιση της κατάστασης, καθώς και για τις δυνατότητες στήριξης των κτηνοτρόφων που επηρεάζονται.

Διαβάστε επίσης: ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ κατά Παναγιώτου:«Τραγικά αποτελέσματα-Είναι πραγματικά καταθλιπτικό»

Παράλληλα, ανέφερε ότι μετά από συναντήσεις και έρευνα από την ομάδα του, εντοπίστηκαν διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που, υπό προϋποθέσεις, προβλέπουν εξαίρεση από την υποχρεωτική θανάτωση για εμβολιασμένα ζώα. Όπως είπε, πρόκειται για μια δυνατότητα που θα μπορούσε να εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές.

Ανέδειξε παράλληλα ότι από την πρώτη στιγμή που εντοπίστηκαν τα αρχικά κρούσματα στις κατεχόμενες περιοχές, «τόσο ο Παναγροτικός όσο και ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχαν εγκαίρως θέσει το ζήτημα και είχαν καλέσει τις αρμόδιες αρχές να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της νόσου στις ελεύθερες περιοχές». Σημείωσε ότι «η προσπάθεια αυτή δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς η έξαρση της νόσου καταγράφηκε τελικά και σε κτηνοτροφικές μονάδες στις ελεύθερες περιοχές».

Ο Μ. Χατζηπαντέλα τόνισε επίσης ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και ότι η διαχείριση τέτοιων κρίσεων πρέπει να βασίζεται σε επικαιροποιημένα πρωτόκολλα και επιστημονικά δεδομένα. Παράλληλα, σημείωσε ότι το χαλλούμι αποτελεί προϊόν εθνικής σημασίας για την Κύπρο και υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής στήριξης των κτηνοτρόφων μέσω των διαθέσιμων ευρωπαϊκών εργαλείων.

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής Γιώργος Γεωργίου (ΑΚΕΛ/ GUE/NGL) ανέφερε ότι κατέθεσε επείγουσα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας διευκρινίσεις για το πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Μεταξύ άλλων, έχει ζητήσει, όπως ανέφερε, την αποστολή επαρκών δόσεων εμβολίων μέσω της ενωσιακής τράπεζας εμβολίων, την ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας και τη διασφάλιση επαρκών αποζημιώσεων για τους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Τόνισε ακόμη ότι η Κύπρος χρειάζεται ευρωπαϊκή στήριξη τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο οικονομικής αποζημίωσης και τεχνικής βοήθειας, ώστε να προστατευθεί η κτηνοτροφική παραγωγή και να διασφαλιστεί η συνέχιση των εξαγωγών χαλλουμιού.

Πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ και η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά έχουν ήδη επισημάνει ότι η αντιμετώπιση της νόσου πρέπει να προστατεύει τη δημόσια υγεία και την κτηνοτροφική παραγωγή, χωρίς όμως να οδηγεί σε αχρείαστες ή υπερβολικές θανατώσεις ζώων. Υπογράμμισε παράλληλα ότι οι μαζικές θανατώσεις προκαλούν σοβαρή οικονομική ζημιά, καθώς επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή γάλακτος και κατ’ επέκταση την παραγωγή χαλλουμιού, με τις επιπτώσεις να μεταφέροντας και στους καταναλωτές μέσω αύξησης των τιμών.

Σχολίασε επίσης ότι «η αντιμετώπιση τέτοιων ζωονόσων πρέπει να βασίζεται στην επιστημονική τεκμηρίωση, στην πρόληψη και στην ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας». Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε τη θέση ότι πρέπει να αξιολογηθούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές που προβλέπονται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ώστε όπου είναι δυνατό να περιορίζονται οι μαζικές θανατώσεις και να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις, όπως αυστηρότερα μέτρα ελέγχου, απομόνωσης και παρακολούθησης των κοπαδιών.

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής Γεάδης Γεάδη (ΕΛΑΜ – ECR) υπογράμμισε ότι έχει θέσει το θέμα άμεσα ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας τεχνική και οικονομική στήριξη για τους πληγέντες παραγωγούς. Παράλληλα εξέφρασε ανησυχία για πληροφορίες σχετικά με διερεύνηση καταγγελιών για παράνομη διακίνηση σανού και ζωοτροφών από τα κατεχόμενα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για εξέλιξη που αναδεικνύει κενά στους ελέγχους που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής.

Τόνισε επίσης ότι «απαιτείται επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση της κρίσης και δίκαιες αποζημιώσεις προς τους κτηνοτρόφους χωρίς καθυστερήσεις, ώστε να προστατευθεί τόσο η δημόσια υγεία όσο και η βιωσιμότητα του κυπριακού πρωτογενούς τομέα».

Χαρακτήρισε το ζήτημα του αφθώδους πυρετού εξαιρετικά σοβαρό για την επιβίωση του κυπριακού κτηνοτροφικού κόσμου, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες η μαζική θανάτωση ζώων πέραν μιας μολυσμένης φάρμας αποτελεί απόφαση των εθνικών αρχών μετά από αξιολόγηση κινδύνου, ενώ εξέφρασε το ερώτημα κατά πόσο έγιναν οι απαραίτητες αξιολογήσεις πριν ληφθούν αποφάσεις για μαζικές θανατώσεις.

«Η αδιάκριτη καταστροφή ασυμπτωματικών ζώων οδηγεί σε άμεση απώλεια ζωικού κεφαλαίου και παραγωγικής δυνατότητας των κτηνοτρόφων», είπε, αναφερόμενος στις συνέπειες της καταστροφής ολόκληρων κοπαδιών, της απώλειας εισοδήματος, μείωσης της παραγωγής γάλακτος και πιέσεις τόσο στην τιμή του γάλακτος όσο και στην τιμή του χαλλουμιού, με επιπτώσεις στις ανταγωνιστικότητα των κυπριακών εξαγωγών.

Πηγή: ΚΥΠΕ