Στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων στέκεται η Τουρκία με την ανάπτυξη των F-16 στα κατεχόμενα για να αποτρέψει την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δήθεν να εκμεταλλευτεί το θολό τοπίο, δήλωσε ο Πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης Νουμάν Κουρτουλμούς σε Τ/κ «βουλευτές» που επισκέπτονται την Τουρκία.

«Η Τουρκία έχει καταστήσει σαφές ότι στέκεται στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων, αναπτύσσοντας F-16 στην τδβκ, προκειμένου να αποτρέψει την ελληνοκυπριακή διοίκηση της νότιας Κύπρου από το να προβεί σε κάποια βήματα εκμεταλλευόμενη αυτό το ομιχλώδες περιβάλλον», είπε αναφερόμενος στην Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ο κ. Κουρτουλμούς υποδεχόμενος την «πρόεδρο της διακοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας τδβκ-Τουρκίας», Τσαναλτάι.

Ο Κουρτουλμούς είπε ότι «οι αμφίδρομες εκτοξεύσεις πυραύλων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν θα μπορούσαν κατά κάποιο τρόπο να καταστήσουν στόχο την τδβκ», όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος.

Σημειώνοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην Κύπρο, ο Κουρτουλμούς ανέφερε ότι ως Τουρκία, δείχνουν προσοχή και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι πρόσφατες έκτακτες εξελίξεις στην περιοχή δεν θα επηρεάσουν αρνητικά το ψευδοκράτος.

Διαβάστε επίσης: LIVE: Μαίνεται με αμείωτη ένταση ο πόλεμος-Νέα αύξηση στην τιμή πετρελαίου

Ανέφερε ότι με τις αμοιβαίες συνομιλίες των ομάδων φιλίας των «κοινοβουλίων» των δύο «χωρών» έχουν αναδειχθεί εποικοδομητικές εργασίες, ότι χαιρετίζουν κάθε προσπάθεια για την αναγνώριση της «τδβκ» και ότι οι δραστηριότητες υπό την ηγεσία των ομάδων φιλίας πρέπει να συνεχιστούν με αυξανόμενους ρυθμούς.

Αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ είπε ότι «η συνέχιση της εκ περιτροπής προεδρίας των Ελληνοκυπρίων στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι μια κατάσταση που θα πρέπει να παρακολουθείται πολύ προσεκτικά τόσο από πλευράς της τδβκ όσο και από πλευράς της Τουρκίας». Πρόσθεσε ότι πραγματοποιούν κάθε είδους διαπραγματεύσεις για να αποτρέψουν να στραφούν οι διεθνείς πλατφόρμες εναντίον της Τουρκίας με το «πρόσχημα» των εξελίξεων στην Κύπρο καθώς και ότι συνεχίζουν να εκφράζουν τη δίκαιη υπόθεση των Τουρκοκυπρίων.

Υποστηρίζοντας ότι πλέον «η τδβκ είναι ένα ώριμο κράτος με όλους τους θεσμούς και τους οργανισμούς της», ο Κουρτουλμούς ισχυρίστηκε ότι «η άρνηση της ύπαρξης δύο λαών στην Κύπρο και η αγνόηση του κυρίαρχου καθεστώτος των δύο λαών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει λύση για το νησί».

Πηγή: ΚΥΠΕ