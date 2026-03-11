Η Κύπρος παρεμβαίνοντας την Τετάρτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την κατάσταση στον Λίβανο, υπογράμμισε ότι είναι κράτος-μέλος του ΟΗΕ και της ΕΕ «με τη στενότερη σύνδεση με την περιοχή» και ότι ο Λίβανος «δεν αποτελεί μακρινό ζήτημα» για τη Λευκωσία.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος Πρέσβης Μαρία Μιχάηλ ανέφερε κατά την τοποθέτηση της ότι ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης υπό την ιδιότητά του και ως Προεδρεύων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Αούν σχετικά με την επιδεινούμενη κατάσταση, ενώ απηύθυνε έκκληση προς όλα τα μέρη για «ύψιστη αυτοσυγκράτηση».

Η κυπριακή αντιπροσωπεία επανέλαβε ότι «οι άμαχοι πρέπει πάντοτε να προστατεύονται» και ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο οφείλει να τηρείται πλήρως. Καταδίκασε τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Iσραήλ, μετά την απόφαση της οργάνωσης να συνταχθεί με τις ιρανικές επιθέσεις, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι, μολονότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα αυτοάμυνας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προκαλεί ανησυχία η εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων που έχουν οδηγήσει σε μαζικό εκτοπισμό πληθυσμών.

Η Λευκωσία επαναβεβαίωσε τη σταθερή υποστήριξή της προς την ανεξαρτησία, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, χαιρετίζοντας την πρόσφατη απόφαση της λιβανικής Κυβέρνησης να απαγορεύσει στρατιωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και να προχωρήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Παράλληλα, χαιρέτισε τις δημόσιες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Λιβάνου, ο οποίος καταδίκασε έντονα τις αναφερόμενες επιθέσεις με drones που ενδέχεται να προήλθαν από λιβανικό έδαφος προς την Κύπρο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της κρατικής εξουσίας σε ολόκληρη τη λιβανική επικράτεια, με την επισήμανση ότι «το μονοπώλιο της νόμιμης βίας πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις». Η Κύπρος υπογράμμισε ότι διαχρονικά στηρίζει τις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις και θα συνεχίσει να το πράττει μέσω εκπαίδευσης, οικονομικής βοήθειας και συμμετοχής στη στρατιωτική τεχνική επιτροπή για τον Λίβανο.

Κλείνοντας, η κ. Μιχαήλ υπογράμμισε ότι η πλήρης εφαρμογή της Απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας παραμένει αναγκαία για την αποκατάσταση της σταθερότητας κατά μήκος της Μπλε Γραμμής, ενώ καταδικάστηκαν οι επιθέσεις κατά της Αποστολής του ΟΗΕ και εκφράστηκε αλληλεγγύη προς την Κυβέρνηση της Γκάνας μετά τον τραυματισμό μέλους της Αποστολής από τη Γκάνα.

«Η διπλωματία παραμένει η καλύτερη οδός για διαρκή αποκλιμάκωση» κατέληξε η κ. Μιχαήλ.

Πηγή: ΚΥΠΕ