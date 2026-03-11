O Βρετανός Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Ευρώπης, Στίβεν Ντάουτι, δήλωσε ότι η ασφάλεια των Κυπρίων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη βρετανική Κυβέρνηση. Επεσήμανε ακόμη πως οι δυνατότητες αντιπυραυλικής άμυνας και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο ενισχύθηκαν τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση με το drone που κατέπεσε στη βάση τα ξημερώματα της 2ας Μαρτίου.

Ο κ. Ντάουτι συνάντησε την Τρίτη στο Λονδίνο αντιπροσωπεία της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Χρίστος Καραολής, δήλωσε μετά τη συνάντηση πως "καταδικάζουμε έντονα τη πρόσφατη επίθεση στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Τονίζουμε την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο νησί".

Πρόσθεσε πως έλαβαν διαβεβαιώσεις από τον Υφυπουργό ότι η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της Κύπρου και των ανθρώπων της».

Ο κ. Ντάουτι αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του πολεμικού πλοίου HMS Dragon στην περιοχή, καθώς και στην αποστολή επιπλέον στρατιωτικών ελικοπτέρων τύπου Wildcat και Merlin. Παράλληλα, σημείωσε ότι εξετάζονται τρόποι βελτίωσης της άμεσης ενημέρωσης των κατοίκων στις περιοχές των βάσεων, μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπογραμμίστηκε η σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Όπως σημειώθηκε, η σταθερότητα στο νησί και στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο θεωρείται κρίσιμη για την περιφερειακή ασφάλεια.

Ο κ. Ντάουντι ανέφερε πως η ενισχυμένη συνεργασία στους τομείς άμυνας και ασφάλειας αποτελεί βασικό πυλώνα του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Τόνισε ότι οι επαφές συνεχίζονται σε υψηλό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων επισκέψεων κυβερνητικών αξιωματούχων, με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή και την αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Σημείωσε επίσης ότι αυτή τη στιγμή το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν αποτρέπει τα ταξίδια προς την Κύπρο, ωστόσο συνέστησε στους Βρετανούς πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ταξιδιωτικές συμβουλές για τις χώρες της περιοχής.

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν την ασφάλεια της Κύπρου και μεταφέρθηκαν στον Υφυπουργό οι ανησυχίες της κυπριακής διασποράς του Ηνωμένου Βασιλείου. Παράλληλα, έγινε μια ευρεία συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τη σημασία της διατήρησης της σταθερότητας στην Κύπρο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Τα μέλη της Ομοσπονδίας αφού καταδίκασαν την επίθεση στην Βρετανική Βάση υπογράμμισαν ότι προκάλεσε ανησυχία σε όλη την Κύπρο αλλά ιδιαίτερα στους κατοίκους των περιοχών του Ακρωτηρίου, οι οποίοι επηρεάστηκαν άμεσα από το περιστατικό. Παράλληλα τονίστηκε πως οι τοπικές κοινότητες αναμένουν διαβεβαιώσεις από τις αρμόδιες αρχές ότι λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της περιοχής και ότι υπάρχει στενή συνεργασία με την Κυπριακή κυβέρνηση.

Από την πλευρά του, ο κ. Καραολής είπε ότι η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τη βρετανική Κυβέρνηση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ανησυχίες της κυπριακής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή και του Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας, Μιχάλη Έλληνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ