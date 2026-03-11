Μήνυμα στήριξης προς την Κύπρο ανάρτησε στην πλατφόρμα «X» ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ρομπ Γέτεν, απαντώντας σε ανάρτηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, μετά την αποστολή φρεγάτας από την Ολλανδία στην Κύπρο.

Στο μήνυμά του ο Ολλανδός Πρωθυπουργός έγραψε: «Η Ολλανδία στέκεται στο πλευρό της Κύπρου. Η ασφάλειά σας είναι και δική μας ασφάλεια».

Η ανάρτηση έγινε σε απάντηση σε προηγούμενο μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην ίδια πλατφόρμα, στο οποίο αναφερόταν στη σημασία της αποστολής φρεγάτας από την Ολλανδία στην Κύπρο και στη συνεργασία και αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

«Εκφράζω βαθιά εκτίμηση προς τον Πρωθυπουργό της Ολλανδίας, Ρομπ Γέτεν, και την κυβέρνηση της χώρας για τη συγκεκριμένη στήριξη προς την Κύπρο, με την απόφαση να αναπτυχθεί φρεγάτα στην Κύπρο, μαζί με άλλους Ευρωπαίους εταίρους», έγραψε ο Πρόεδρος.

Ανέφερε ότι αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη.

«Το να στέκεται κανείς στο πλευρό της Κύπρου σημαίνει υπεράσπιση της ασφάλειας και της σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημείωσε.