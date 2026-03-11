Στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ φιλοξενήθηκε ο εκπρόσωπος της Άμεσης Δημοκρατίας, Δημήτρης Μπάρος, ο οποίος αναφέρθηκε στην έναρξη της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του κινήματος, αλλά και στις βασικές πολιτικές προτεραιότητες που θέτει.

Ο κ. Μπάρος δήλωσε ότι η διαδικασία ξεκινά κανονικά, παρά τη μικρή μετακίνηση της ημερομηνίας έναρξης, η οποία –όπως εξήγησε– αποφασίστηκε λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Όπως σημείωσε, το κίνημα θεώρησε ότι δεν θα ήταν ορθό να ζητείται η ψήφος των πολιτών σε μια περίοδο έντονης διεθνούς ανησυχίας.

«Η διαφθορά είναι η ρίζα του προβλήματος»

Αναφερόμενος στις πολιτικές του προτεραιότητες, ο Δημήτρης Μπάρος τόνισε ότι βασικός στόχος είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, την οποία χαρακτήρισε «πηγή του κακού».

Όπως εξήγησε, διαφθορά θεωρεί κάθε ενέργεια που δεν γίνεται προς όφελος των πολιτών αλλά εξυπηρετεί ιδιωτικά ή κομματικά συμφέροντα. Στο ίδιο πλαίσιο έκανε αναφορά και στις πελατειακές σχέσεις, τις οποίες χαρακτήρισε χαρακτηριστικό παράδειγμα στρεβλής λειτουργίας του πολιτικού συστήματος.

Παράλληλα υποστήριξε ότι η διαφορά της Άμεσης Δημοκρατίας από άλλα κόμματα είναι η έμφαση στη διαφάνεια και στη συνεχή συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων.

Ψηφοφορία μέσω εφαρμογής

Ο εκπρόσωπος της Άμεσης Δημοκρατίας εξήγησε επίσης τη διαδικασία ψηφοφορίας μέσω της εφαρμογής Agora, όπου οι πολίτες μπορούν να εγγραφούν και να επιλέξουν υποψηφίους της επαρχίας τους.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία είναι απλή και διαρκεί λίγα λεπτά: οι χρήστες δημιουργούν λογαριασμό, επιλέγουν την επαρχία τους και στη συνέχεια βλέπουν τους διαθέσιμους υποψηφίους. Ο αριθμός των ψήφων που μπορεί να δώσει κάποιος καθορίζεται ανάλογα με την επαρχία.

«Να εμπνεύσουμε τους νέους να ασχοληθούν με την πολιτική»

Ο Δημήτρης Μπάρος υπογράμμισε ότι ένας από τους βασικούς στόχους του κινήματος είναι να φέρει τους νέους πιο κοντά στην πολιτική.

Όπως είπε, πολλοί νέοι αντιμετωπίζουν την πολιτική ως κάτι μακρινό ή βαρετό, ωστόσο, όπως σημείωσε, η πολιτική αποτελεί «το σκάκι της ζωής» και επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Η «θέση» για το Κυπριακό

Σε ερώτηση για το Κυπριακό, ο εκπρόσωπος της Άμεσης Δημοκρατίας ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο ζήτημα, τονίζοντας πως η βασική φιλοσοφία του κινήματος είναι οι αποφάσεις να λαμβάνονται σε συνεργασία με τους πολίτες. «Το έχω μελετήσει, προσπαθώ να το μελετώ. Αλλά, όπως είπαμε, η κυρία ιδεολογία του κόμματός μας είναι σε τριβή και σε συνεργασία με τον κόσμο να παρθούν οι αποφάσεις. Οπότε, ό,τι και να θέλω εγώ για παράδειγμα για το Κυπριακό είναι ανούσιο να το εκφράσω.»

Όπως σημείωσε, ενδεχομένως να χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση στο πρόβλημα μετά από δεκαετίες αδιεξόδου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι αποφάσεις πρέπει να εκφράζουν τη βούληση της πλειοψηφίας»

Ερωτηθείς εάν θα στήριζε μια απόφαση της πλειοψηφίας ακόμη κι αν προσωπικά διαφωνούσε, ο Δημήτρης Μπάρος απάντησε ότι η φιλοσοφία της Άμεσης Δημοκρατίας βασίζεται ακριβώς σε αυτό: στη βούληση του λαού.

Όπως είπε, ο ρόλος των εκπροσώπων είναι να ακούν την κοινωνία και να μεταφέρουν τη βούληση της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων, με τη συμβολή και ειδικών επιστημόνων όπου απαιτείται.

Αναφορά στον Φειδία

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Μπάρος αναφέρθηκε και στον Φειδία, σημειώνοντας ότι εκτιμά τη στάση του και τη φιλοσοφία που πρεσβεύει, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο ίδιος δηλώνει «με την αλήθεια και όχι με πρόσωπα».

Παράλληλα υποστήριξε ότι η κριτική προς τα πρόσωπα της πολιτικής είναι αναμενόμενη και αναπόφευκτη, τονίζοντας ότι το κίνημα θα συνεχίσει την πορεία του παρά τις επικρίσεις.



