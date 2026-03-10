Δηλώσεις στην Ελλάδα παραχώρησε ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας.

Όπως ανέφερε, «αν εξαιρέσουμε κάποιες τοποθετήσεις, οι οποίες παραπέμπουν σε ένα πολιτικό ιδεολογικό πλαίσιο με το οποίο διαφωνούμε κάθετα, η απόφαση της Ελλάδας να προσφέρει βοήθεια στην Κύπρο, έχει δημιουργήσει σε όλους μας εθνική ανάταση, τόσο στον εθνικό κορμό που είναι η Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο που είμαστε ένα ανεξάρτητο κράτος αλλά δεν ξεχνάμε ούτε την καταγωγή μας, ούτε την ιστορία μας. Είμαστε δύο κράτη και ένα Έθνος και αυτό σε όποιους αρέσει»

