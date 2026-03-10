Προσπάθεια για ψήφιση νομοθεσίας που θα ρυθμίζει το θέμα της αποζημίωσης των ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας στα κατεχόμενα από την απώλεια χρήσης της περιουσίας τους πριν την αυτοδιάλυση της Βουλής ενόψει των εκλογών τον Μάιο, καταβάλλει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, σύμφωνα με τον Πρόεδρό της, Βουλευτή ΑΚΕΛ Νίκο Κέττηρο.

Η Επιτροπή άρχισε σήμερα, Τρίτη, την κατ' άρθρο συζήτηση της σχετικής πρότασης νόμο.

Στις δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο κ. Κέττηρος είπε ότι «το Υπουργείο Οικονομικών και ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών δεσμεύτηκαν ότι τις αμέσως επόμενες μέρες θα είναι έτοιμοι να καταθέσουν και το προσχέδιο των κανονισμών ούτως ώστε η απώλεια χρήσης να γίνει όπως ζητά η κυβέρνηση, δηλαδή, μέσω του φορέα και όχι από το Ταμείο Απώλειας Χρήσης Περιουσιών».

Πρόσθεσε «εν πάση περιπτώσει είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο η θέση του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι το ποσό το οποίο θα διατεθεί είναι αυτό που εισπράττεται από το τέλος του 0.4% από τις αγοραπωλησίες ακινήτων στις ελεύθερες περιοχές, δηλαδή 20 με 25 εκατομμύρια ευρώ, κάτι το οποίο εξυπακούει ότι για τέσσερις στους δέκα ιδιοκτήτες κατεχόμενης περιουσίας η αποζημίωση θα είναι μόλις 2 ευρώ τον μήνα».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ είπε ότι για αυτό ακριβώς συζητάμε τόσες ώρες και για αυτό συμμετείχαν τόσα πολλά άτομα στη συνεδρία της επιτροπής και διερωτήθηκε, εάν στο τέλος της ημέρας, αξίζουν τα δύο ευρώ τον μήνα ως αποζημίωση στον κόσμο που είναι εδώ για το μεροκάματο.

Σημείωσε ότι «θα πρέπει να βρεθούν τρόποι ούτως ώστε αυτό το ταμείο να ενισχυιεί, διαφορετικά δεν έχει ουσία».

Ο κ. Κέττηρος ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί «εάν η αποζημίωση θα καταβάλλεται ετησίως, μηνιαίως ή ανάλογα με τα εισοδήματα του κράτους ενώ το ύψος του ποσού θα αποφασιστεί μέσα από τους κανονισμούς που θα δούμε στη συνέχεια».

Πρόσθεσε πως «η θέση του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι η αποζημίωση της απώλειας χρήσης περιουσιών στα κατεχόμενα πρέπει να γίνει μέσα από την λειτουργία του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και όχι από το Ταμείο Απώλειας Χρήσης Περιουσιών».

Όπως είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων «στην κατ' άρθρο συζήτηση που άρχισε, προέκυψαν κι άλλα ερωτήματα όπως για παράδειγμα εάν η απώλεια χρήσης θα ισχύει από το 1974 ή από την ώρα που θα ψηφιστεί η νομοθεσία και μετά, ένα ερώτημα που είναι καίριο ερώτημα γιατί ο κόσμος ο οποίος έχασε περιουσίες, δεν τις έχασε σήμερα, τις έχασε από το την τουρκική εισβολή το 1974».

Πρόσθεσε ότι «εδώ υπήρξε σύμπνοια ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε την νομοθεσία για να ισχύει από τότε που απωλέστηκε η χρήση αυτών των περιουσιών και όχι από την ώρα που θα ψηφιστεί η νομοθεσία».

«Αν αποφασίσουμε επί της αρχής ότι δεν έγινε απώλεια χρήσης από το 2026 και πριν εγείρεται πολιτικό ζήτημα αλλά κι αν αποφασίσουμε ότι έγινε απώλεια χρήσης από το 1974 επίσης είναι πολιτικό ζήτημα», είπε.

Ο κ. Κέττηρος ανέφερε ότι «υπήρξαν ερωτήματα σε σχέση με το εάν αποζημίωση θα δοθεί με το είδος της χρήσης, την έκταση της γης που απωλέστηκε η χρήση της δηλαδή, εάν ένα ξενοδοχείο κρατούσε 1000τμ εάν θα αποζημιωθεί το ίδιο με ένα περιβόλι που είναι της ίδιας έκτασης».

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι «ασφαλώς και δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και άρα προκύπτουν ερωτηματικά που δεν είναι ξεκάθαρα στην πρόταση νόμου και πρέπει να ξεκαθαριστούν».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ δήλωσε ότι ενώπιον της Επιτροπής τέθηκε και το ερώτημα «για το εάν θα αποζημιωθούν μόνο τα φυσικά πρόσωπα ή και τα νομικά πρόσωπα στα οποία περιλαμβάνεται και η Εκκλησία η οποία έχει κατέχει μεγάλες εκτάσεις γης καθώς και πολλές εταιρείες οι οποίες κατέχουν εκτάσεις γης».

Πρόσθεσε ότι «εάν αφαιρεθούν αυτοί από την αποζημίωση για απώλεια χρήσης τότε σημαίνει ότι τα φυσικά πρόσωπα θα λάβουν περισσότερη αποζημίωση και θα έχει περισσότερη αξία η απώλεια χρήσης τους».

Σύμφωνα με τον ίδιο «είναι σημαντικά αυτά τα ερωτήματα για κάποια από τα οποία καταλήξαμε και για κάποια άλλα χρειάζεται νομική γνωμάτευση και θα πάμε σε επόμενες συνεδρίες να το τρέξουμε ούτως ώστε να προλάβουμε την ψήφιση της πρότασης νόμου μέχρι τη διάλυση της παρούσας σύνθεσης της Βουλής».

Σε δηλώσεις του για το ίδιο θέμα, ο Βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ), Γιώργος Κάρουλλας ανέφερε πως εντός της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, το Υπουργείο Οικονομικών «εμμένει στη δημιουργία των σχετικών κανονισμών οι οποίοι έχουν ετοιμαστεί κατόπιν της έναρξης της συζήτησης της εν λόγω πρότασης νόμου και οποίοι προνοούνται μέσα στην συγκεκριμένη πρόταση».

Πρόσθεσε ότι «ο στόχος είναι να αποδοθεί αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη στους εκτοπισμένους να έχουμε αυτό το θεσμικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο μέχρι τη λήξη των εργασιών της παρούσας σύνθεσης της Βουλής, έτσι ούτως ώστε οι πόροι να είναι διευρυμένοι και όχι μόνο το 0.4% από τις αγοραπωλησίες στις ελεύθερες περιοχές, το οποίο ουσιαστικά είναι ψίχουλα και δεν αποδίδει αξιοπρεπή οικονομική ενίσχυση».

Όπως είπε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, «στόχος δεν είναι να εκτροχιαστεί η οικονομία η οποία είναι γερή αυτό το διάστημα αλλά με εξοικονομήσεις από τους κρατικούς προϋπολογισμούς και με μια σοφή οικονομική διαχείριση θα μπορούμε να μιλούμε για οικονομική ενίσχυση λόγω της απώλειας χρήσης».

Σημείωσε ότι «μιλάμε για οικονομική ενίσχυση από το 1974 μέχρι και σήμερα και σίγουρα αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους».

Καταλήγοντας, ο κ. Κάρουλλας ανέφερε πως «στόχος είναι να καταβάλλεται ετήσια η οικονομική ενίσχυση στη βάση της ακίνητης περιουσίας που έχει ο κάθε εκτοπισμένος στα κατεχόμενα».



Διαβάστε επίσης: Στα χέρια Γκουτέρες η έκθεση για τις κακοποιημένες γυναίκες του 1974





Πηγή: ΚΥΠΕ