Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των εκτοπισμένων και των νόμιμων ιδιοκτητών αποτελεί βασική υποχρέωση της Πολιτείας, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστας Φυτιρής, κατά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία της Ένωσης Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμμοχώστου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν τις εκτοπισμένες κοινότητες της επαρχίας Αμμοχώστου, με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές, το οποίο προκαλεί έντονη ανησυχία στους εκτοπισμένους.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται, έγινε ανταλλαγή απόψεων και για άλλα ζητήματα που αφορούν την πρόληψη της εγκληματικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι η Πολιτεία παρακολουθεί στενά τα ζητήματα που αφορούν τις περιουσίες των εκτοπισμένων, επαναλαμβάνοντας ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των νόμιμων ιδιοκτητών αποτελεί ζήτημα αρχής για το κράτος.



Πηγή: ΚΥΠΕ