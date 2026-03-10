«Μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο ένας νικητής σε αυτόν τον πόλεμο και είναι η Ρωσία», δήλωσε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, σε ομιλία που απηύθυνε στη Διάσκεψη των Πρέσβεων στις Βρυξέλλες. Όπως τόνισε, η αύξηση των τιμών της ενέργειας ωφελεί τη Ρωσία και τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία. «Η Ρωσία υπονομεύει σταθερά τη θέση της Ουκρανίας παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Αποκτά νέους πόρους για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας καθώς αυξάνονται οι τιμές της ενέργειας. Επωφελείται από την εκτροπή στρατιωτικών δυνατοτήτων που θα μπορούσαν διαφορετικά να είχαν σταλεί για να υποστηρίξουν την Ουκρανία. Και επωφελείται από τη μειωμένη προσοχή στο ουκρανικό μέτωπο καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κυριαρχεί».

Όπως επεσήμανε, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί τη μέγιστη ανησυχία. «Το Ιράν φέρει την ευθύνη για τις ρίζες αυτής της κατάστασης. Αλλά ο μονομερής δρόμος δεν μπορεί ποτέ να είναι η λύση. Οι επιθέσεις του Ιράν και των συμμάχων του, όπως η Χεζμπολάχ, εναντίον των γειτόνων του, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να σταματήσουν». Ο ίδιος δήλωσε πως η «ταχεία αντίδραση της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, που έστειλαν στρατιωτικές δυνάμεις για να προστατεύσουν την Κύπρο, αποτελεί ισχυρό παράδειγμα ευρωπαϊκής αυτονομίας και ακλόνητης αλληλεγγύης. Χθες, σε τηλεδιάσκεψη με τους εταίρους μας στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή του Κόλπου, εξέφρασα την πλήρη αλληλεγγύη και υποστήριξή μας».

Διαβάστε επίσης: LIVE: Μαίνεται για 11η ημέρα ο πόλεμος- Ο Τραμπ απειλεί με «φωτιά και οργή»

Ο ίδιος, απευθυνόμενος στους διπλωμάτες της ΕΕ από όλο τον κόσμο, τόνισε ότι ο σημερινός πολυπολικός κόσμος απαιτεί πολυμερείς λύσεις και όχι σφαίρες επιρροής, όπου η πολιτική ισχύος αντικαθιστά το διεθνές δίκαιο. «Γνωρίζουμε τη νέα πραγματικότητα», δήλωσε. «Μια πραγματικότητα στην οποία η Ρωσία παραβιάζει την ειρήνη, η Κίνα διαταράσσει το εμπόριο και οι Ηνωμένες Πολιτείες αμφισβητούν τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες».

Τέλος, ο Αντόνιο Κόστα μίλησε και για την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. «Πρέπει να υπερασπιστούμε τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες. Πρέπει να διαφυλάξουμε τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως προβλέπεται στις Συνθήκες μας. Παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές - στην Ουκρανία, στη Γροιλανδία, στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική, στη Γάζα ή στη Μέση Ανατολή. Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές - στο Ιράν, στο Σουδάν ή στο Αφγανιστάν», κατέληξε

Πηγή: ΑΠΕ