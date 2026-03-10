Ο Υπουργός Υγείας της Ελλάδας, Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στην απόκτηση των φρεγατών Belharra από την Ελλάδα, υποστήριξε ότι η αξία τους αποδείχθηκε στην πράξη, ασκώντας παράλληλα κριτική σε κόμματα της Αριστεράς για τη στάση τους. Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινή Ζώνη του Action 24, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι κατά την περίοδο που επισκεπτόταν νοσοκομεία ως υπουργός, συχνά αντιμετώπιζε διαμαρτυρίες πολιτών που αντιδρούσαν στην αγορά των φρεγατών.

«Όταν πήγαινα σε πάρα πολλά νοσοκομεία, όλοι αυτοί που μαζεύονταν απ’ έξω να μου φωνάξουν, ένα από τα βασικά τους επιχειρήματα ήταν “δεν θέλουμε την Belharra”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εξελίξεις στην περιοχή δείχνουν πλέον τη σημασία της συγκεκριμένης επιλογής εξοπλισμού.

«Δείτε τώρα πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η Belharra», πρόσθεσε.



Όπως είπε, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) έχει ασκήσει έντονη κριτική στην αγορά των φρεγατών, στην Κύπρο το ΑΚΕΛ φέρεται να έχει χαιρετίσει την παρουσία τους τις προηγούμενες μέρες.

«Εκεί (στην Κύπρο) και το ΑΚΕΛ χαιρέτισε, δεν υπάρχει θέμα. Το ότι στην Ελλάδα το ΚΚΕ καταγγέλλει, αλλά στην Κύπρο το ΑΚΕΛ συγχαίρει, καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι είναι σε σύγχυση», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.



